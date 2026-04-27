В джунглях началась «гражданская война»: шимпанзе убивают друг друга (1)

Редакция PRESS 27 апреля, 2026 13:17

Животные 1 комментариев

В одном из крупнейших сообществ шимпанзе в Африке зафиксировано редкое и тревожное явление — раскол, переросший в настоящую «гражданскую войну».

Речь идет о популяции в национальном парке Кибале в Уганде. Еще несколько лет назад здесь жило более 200 особей, которые спокойно сосуществовали на одной территории.

Но в 2015 году исследователи заметили странную реакцию: животные внезапно замолчали, начали проявлять признаки тревоги — и вместо привычного «приветствия» разбежались в разные стороны.

С этого момента группа фактически раскололась на две — западную и центральную.

С тех пор конфликты только усиливались. По данным ученых, более агрессивная западная группа регулярно устраивает «патрули» и нападения. В ходе этих атак погибают взрослые особи и детеныши.

За последние годы зафиксированы десятки жертв: не менее семи взрослых шимпанзе и семнадцати детенышей, еще несколько животных считаются пропавшими.

Границы территории постоянно смещаются — одна группа постепенно вытесняет другую.

Исследователи отмечают: подобные конфликты крайне редки и происходят примерно раз в несколько сотен лет. До этого подобная «война» наблюдалась только один раз — в 1970-х годах.

Причины до конца не ясны. Среди возможных факторов — смена лидера, болезни и ослабление социальных связей внутри группы.

При этом ученые подчеркивают: у шимпанзе нет религии, политики или идеологий — факторов, которые обычно связывают с человеческими конфликтами.

Тем не менее, они также способны формировать коалиции, делить территорию и вести длительные столкновения.

Чем закончится противостояние, пока неизвестно.

По одному сценарию, группы могут стабилизировать границы. По другому — более сильная сторона постепенно уничтожит слабую.

Комментарии (1)
Кардиолог шокирован тем, что латвийцы покупают в супермаркетах
Кардиолог шокирован тем, что латвийцы покупают в супермаркетах (2)

А дышать чем?! Как в спальном районе Риги двор от пыли убирали. ВИДЕО
А дышать чем?! Как в спальном районе Риги двор от пыли убирали. ВИДЕО (1)

Дело даже не в деньгах, а в отношении! Психотерапевт поставил диагноз airBaltic
Дело даже не в деньгах, а в отношении! Психотерапевт поставил диагноз airBaltic

Победа за 30 секунд: латвийская спортсменка стала лучшей в Европе на турнире по джиу джитсу (1)

Латвийская спортсменка Анета одержала уверенную победу на соревнованиях в Барселоне на турнире Master International Jiu-Jitsu Championship - Europe 2026, завершив финальный поединок всего за полминуты. При этом путь к финалу оказался необычным — соперница не вышла на бой, и спортсменка автоматически прошла в финал.

Президент Эстонии: следует готовиться к восстановлению контактов с Россией (1)

Президент Алар Карис заявил в интервью изданию Helsingin Sanomat, что Европе следует готовиться к восстановлению контактов с Россией после завершения войны в Украине, сообщает ERR. По словам Кариса, европейские страны должны совместно выработать стратегию возобновления диалога с РФ. "Готовы ли мы к тому, что война закончится сегодня или завтра? Как мы должны реагировать? Что нам делать? И что должна сделать Россия? Подготовка к этому должна идти уже сейчас", – сказал президент.

Президент Алар Карис заявил в интервью изданию Helsingin Sanomat, что Европе следует готовиться к восстановлению контактов с Россией после завершения войны в Украине, сообщает ERR. По словам Кариса, европейские страны должны совместно выработать стратегию возобновления диалога с РФ. "Готовы ли мы к тому, что война закончится сегодня или завтра? Как мы должны реагировать? Что нам делать? И что должна сделать Россия? Подготовка к этому должна идти уже сейчас", – сказал президент.

Пиво оказалось полезнее, чем думали: ученые нашли неожиданный эффект (1)

Пиво неожиданно оказалось источником важного витамина. Новое исследование показало: в обычной порции содержится больше витамина B6, чем считалось ранее.

Не выдержал порыва ветра: ветряк рухнул из-за дефекта в конструкции (1)

Ветряная турбина в Южнокурземском крае в воскресенье, 26 апреля, вероятно, упала из-за износа и сильного ветра, сообщили в Бюро по контролю за строительством. В бюро допустили, что объект не проходил должного осмотра, поэтому повреждения, вызванные коррозией, не были замечены. В результате инцидента никто не пострадал, также не было повреждено имущество третьих лиц. В понедельник, 27 апреля, объект, вместе с экспертами, осмотрел министр климата и энергетики Каспарс Мелнис (Союз зеленых и крестьян), сообщает Latvijas Radio.

Мы не обязаны радоваться каждому приезжему: Петерис Шмидре о мигрантах (1)

Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.

Фон дер Ляйен исключила отмену санкций ЕС против Ирана (1)

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) не считает целесообразной отмену санкций Евросоюза в отношении Ирана в ближайшем будущем. "Мы считаем, что отмена санкций была бы преждевременной", - заявила фон дер Ляйен на заседании парламентской группы блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) в понедельник, 27 апреля, в Берлине.

Пограничники поймали ещё одного перевозчика нелегалов (1)

В субботу пограничники задержали гражданина Латвии, который перевозил пятерых нелегальных мигрантов, незаконно пересёкших государственную границу. Об этом сообщили в Государственной погранохране.

