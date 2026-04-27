Речь идет о популяции в национальном парке Кибале в Уганде. Еще несколько лет назад здесь жило более 200 особей, которые спокойно сосуществовали на одной территории.

Но в 2015 году исследователи заметили странную реакцию: животные внезапно замолчали, начали проявлять признаки тревоги — и вместо привычного «приветствия» разбежались в разные стороны.

С этого момента группа фактически раскололась на две — западную и центральную.

С тех пор конфликты только усиливались. По данным ученых, более агрессивная западная группа регулярно устраивает «патрули» и нападения. В ходе этих атак погибают взрослые особи и детеныши.

За последние годы зафиксированы десятки жертв: не менее семи взрослых шимпанзе и семнадцати детенышей, еще несколько животных считаются пропавшими.

Границы территории постоянно смещаются — одна группа постепенно вытесняет другую.

Исследователи отмечают: подобные конфликты крайне редки и происходят примерно раз в несколько сотен лет. До этого подобная «война» наблюдалась только один раз — в 1970-х годах.

Причины до конца не ясны. Среди возможных факторов — смена лидера, болезни и ослабление социальных связей внутри группы.

При этом ученые подчеркивают: у шимпанзе нет религии, политики или идеологий — факторов, которые обычно связывают с человеческими конфликтами.

Тем не менее, они также способны формировать коалиции, делить территорию и вести длительные столкновения.

Чем закончится противостояние, пока неизвестно.

По одному сценарию, группы могут стабилизировать границы. По другому — более сильная сторона постепенно уничтожит слабую.