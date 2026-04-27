Чернобыль ожил: зона, закрытая для людей, превратилась в убежище для животных

Территория, где человеку находиться по-прежнему опасно, сегодня заполнена дикой природой. Здесь свободно бродят лошади Пржевальского, волки, рыси, лоси и олени — виды, которые раньше либо исчезли, либо встречались крайне редко.

Лошадей завезли в зону в конце 1990-х как эксперимент. Тогда многие погибли, но часть смогла адаптироваться. Сегодня они живут небольшими группами, находят укрытие в заброшенных домах и даже используют старые постройки как защиту от холода и насекомых.

За десятилетия без человека ландшафт заметно изменился. Дороги зарастают лесом, деревья прорастают сквозь здания, а бывшие города постепенно растворяются в природе.

При этом радиация никуда не исчезла. Ученые фиксируют отдельные изменения у животных — например, у лягушек потемнение кожи, а у птиц чаще встречаются проблемы со зрением.

Тем не менее массового вымирания не наблюдается. Напротив — популяции многих видов растут.

В последние годы ситуация усложнилась: через зону проходили военные, а лесные пожары вновь поднимают радиоактивные частицы в воздух.

Сегодня Чернобыль — это одновременно закрытая территория, военный коридор и уникальная экосистема.

Место, где человеку по-прежнему нельзя жить — но где жизнь, похоже, нашла способ вернуться.