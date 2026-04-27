Чернобыль ожил: зона, закрытая для людей, превратилась в убежище для животных

Редакция PRESS 27 апреля, 2026 14:15

Животные 0 комментариев

Спустя почти 40 лет после катастрофы Чернобыльская зона отчуждения неожиданно стала одним из самых необычных природных заповедников Европы.

Территория, где человеку находиться по-прежнему опасно, сегодня заполнена дикой природой. Здесь свободно бродят лошади Пржевальского, волки, рыси, лоси и олени — виды, которые раньше либо исчезли, либо встречались крайне редко.

Лошадей завезли в зону в конце 1990-х как эксперимент. Тогда многие погибли, но часть смогла адаптироваться. Сегодня они живут небольшими группами, находят укрытие в заброшенных домах и даже используют старые постройки как защиту от холода и насекомых.

За десятилетия без человека ландшафт заметно изменился. Дороги зарастают лесом, деревья прорастают сквозь здания, а бывшие города постепенно растворяются в природе.

При этом радиация никуда не исчезла. Ученые фиксируют отдельные изменения у животных — например, у лягушек потемнение кожи, а у птиц чаще встречаются проблемы со зрением.

Тем не менее массового вымирания не наблюдается. Напротив — популяции многих видов растут.

В последние годы ситуация усложнилась: через зону проходили военные, а лесные пожары вновь поднимают радиоактивные частицы в воздух.

Сегодня Чернобыль — это одновременно закрытая территория, военный коридор и уникальная экосистема.

Место, где человеку по-прежнему нельзя жить — но где жизнь, похоже, нашла способ вернуться.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Победа за 30 секунд: латвийская спортсменка стала лучшей в Европе на турнире по джиу джитсу

Важно 0 комментариев

Латвийская спортсменка Анета одержала уверенную победу на соревнованиях в Барселоне на турнире Master International Jiu-Jitsu Championship - Europe 2026, завершив финальный поединок всего за полминуты. При этом путь к финалу оказался необычным — соперница не вышла на бой, и спортсменка автоматически прошла в финал.

Латвийская спортсменка Анета одержала уверенную победу на соревнованиях в Барселоне на турнире Master International Jiu-Jitsu Championship - Europe 2026, завершив финальный поединок всего за полминуты. При этом путь к финалу оказался необычным — соперница не вышла на бой, и спортсменка автоматически прошла в финал.

Пиво оказалось полезнее, чем думали: ученые нашли неожиданный эффект

Наука 0 комментариев

Пиво неожиданно оказалось источником важного витамина. Новое исследование показало: в обычной порции содержится больше витамина B6, чем считалось ранее.

Пиво неожиданно оказалось источником важного витамина. Новое исследование показало: в обычной порции содержится больше витамина B6, чем считалось ранее.

Не выдержал порыва ветра: ветряк рухнул из-за дефекта в конструкции

Важно 0 комментариев

Ветряная турбина в Южнокурземском крае в воскресенье, 26 апреля, вероятно, упала из-за износа и сильного ветра, сообщили в Бюро по контролю за строительством. В бюро допустили, что объект не проходил должного осмотра, поэтому повреждения, вызванные коррозией, не были замечены. В результате инцидента никто не пострадал, также не было повреждено имущество третьих лиц. В понедельник, 27 апреля, объект, вместе с экспертами, осмотрел министр климата и энергетики Каспарс Мелнис (Союз зеленых и крестьян), сообщает Latvijas Radio.

Ветряная турбина в Южнокурземском крае в воскресенье, 26 апреля, вероятно, упала из-за износа и сильного ветра, сообщили в Бюро по контролю за строительством. В бюро допустили, что объект не проходил должного осмотра, поэтому повреждения, вызванные коррозией, не были замечены. В результате инцидента никто не пострадал, также не было повреждено имущество третьих лиц. В понедельник, 27 апреля, объект, вместе с экспертами, осмотрел министр климата и энергетики Каспарс Мелнис (Союз зеленых и крестьян), сообщает Latvijas Radio.

Мы не обязаны радоваться каждому приезжему: Петерис Шмидре о мигрантах

Мнения 0 комментариев

Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.

Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.

Фон дер Ляйен исключила отмену санкций ЕС против Ирана

Важно 0 комментариев

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) не считает целесообразной отмену санкций Евросоюза в отношении Ирана в ближайшем будущем. "Мы считаем, что отмена санкций была бы преждевременной", - заявила фон дер Ляйен на заседании парламентской группы блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) в понедельник, 27 апреля, в Берлине.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) не считает целесообразной отмену санкций Евросоюза в отношении Ирана в ближайшем будущем. "Мы считаем, что отмена санкций была бы преждевременной", - заявила фон дер Ляйен на заседании парламентской группы блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) в понедельник, 27 апреля, в Берлине.

Пограничники поймали ещё одного перевозчика нелегалов

Новости Латвии 0 комментариев

В субботу пограничники задержали гражданина Латвии, который перевозил пятерых нелегальных мигрантов, незаконно пересёкших государственную границу. Об этом сообщили в Государственной погранохране.

В субботу пограничники задержали гражданина Латвии, который перевозил пятерых нелегальных мигрантов, незаконно пересёкших государственную границу. Об этом сообщили в Государственной погранохране.

Уровень популизма зашкаливает: Чекушин разобрал предвыборный план Шлесерса

Новости Латвии 0 комментариев

Бывший депутат Рижской думы Константин Чекушин (Согласие) на своей странице в Facebook разобрал предвыборный план партии Шлесерса "Латвия на первом месте" и назвал его невероятно популистским.

Бывший депутат Рижской думы Константин Чекушин (Согласие) на своей странице в Facebook разобрал предвыборный план партии Шлесерса "Латвия на первом месте" и назвал его невероятно популистским.

