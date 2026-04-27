Фон дер Ляйен исключила отмену санкций ЕС против Ирана

Причина санкций - масштабные нарушения прав человека в Иране

Она напомнила о причине принятия европейских санкций против Тегерана. "Этой причиной являются действия режима по отношению к собственному населению", - напомнила она, сообщив, что только с начала 2026 года иранские власти убили около 17 тысяч критично настроенных молодых людей. В Иране подавляют права человека, особенно права женщин, подчеркнула глава Еврокомиссии.

"Прежде чем станеет возможным отменить санкции, мы должны увидеть перемены, фундаментальные перемены в Иране", - добавила она.

Мерц допустил снятие санкций с Ирана

Ранее однопартиец Урсулы фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) предложил ЕС снять санкции с Тегерана при условии, что тот достигнет "всеобъемлющего" соглашения с США, продолжающими военную операцию против Ирана.

Другими предпосылками для снятия санкций должны быть свобода судоходства через Ормузский пролив, прекращение иранской ядерной программы и обеспечение безопасности Израиля, заявил Мерц на прошедшем на прошлой неделе неформальном саммите Евросоюза на Кипре.