Мерц: У США нет стратегии в войне против Ирана

По словам канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz), у Соединенных Штатов, "со всей очевидностью", отсутствует стратегия в войне против Ирана, в том числе относительно того, как она должна завершиться. "В данный момент я не понимаю, какой стратегический выход выберут американцы, тем более, что иранцы, очевидно, очень искусно ведут переговоры - или, скорее, очень ловко не ведут переговоры", - заявил он в понедельник, 27 апреля, на встрече с учащимися гимназии в Марсберге на западе Германии.

Проблема - в том, как завершить войну

При этом проблема всегда заключается в том, как положить конец военному конфликту, как это известно из прежних войн, в частности, в Афганистане и Ираке, пояснил далее глава немецкого правительства. Поэтому, по его словам, решение начать войну против Ирана было необдуманным. Он выразил надежду на ее скорое окончание. Вместе с тем Мерц не считает вероятным завершение войны в Иране в ближайшее время.

"Иранцы, по всей видимости, сильнее, чем мы считали, а у американцев нет по-настоящему убедительной стратегии на переговорах", - пояснил он. При этом в ходе военного конфликта иранское руководство - в особенности Корпус стражей исламской революции (КСИР) - "унижает" американскую нацию, считает Мерц.

Он также повторил, что США и Израиль начали войну против Ирана без предварительных консультаций с европейцами. По словам канцлера, он уже дважды заявлял о своей скептической позиции в отношении этих действий непосредственно президенту США Дональду Трампу. "Если бы я знал, что это продлится пять-шесть недель и будет только ухудшаться, я бы сказал ему об этом ещё более категорично", - добавил он.

Переговоры США и Ирана

Первые прямые переговоры делегаций Ирана и США прошли в столице Пакистана Исламабаде 11 апреля, через несколько дней после достигнутого перемирия. Обсуждения к положительному результату не привели. Уже на следующий день Трамп объявил о намерении установить контроль американских ВМС над Ормузским проливом, а Иран позже обвинил США в нарушении перемирия.

Тегеран называл снятие блокады иранских портов американцами условием для продвижения в переговорах. Трамп же заявляет, что Исламская Республика должна перестать требовать права возобновить свою ядерную программу, так как, по его словам, именно разработка Тегераном ядерного оружия стала причиной для начала войны США и Израиля против Ирана.

В то же время на Ближнем Востоке продолжает действовать пауза в боевых действиях, которая изначально была введена на две недели. Незадолго до истечения обозначенного срока перемирия Трамп заявил, что прекращение огня продлевается, "пока так или иначе не завершатся переговоры". Президент США утверждает, что такое решение он принял по просьбе иранской стороны.

Иранское руководство отказалось от дальнейших переговоров. Трамп 26 апреля также заявил, что его делегация больше не будет летать в Пакистан для переговоров с Ираном об окончании войны. Днем ранее президент США отменил уже анонсированную поездку своих переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Исламабад, где в конце апреля должен был состояться очередной раунд переговоров с Ираном.