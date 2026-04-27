Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 27. Апреля Завтра: Klementine, Raimonda, Raina, Tale
Доступность

Мерц: У США нет стратегии в войне против Ирана

© Deutsche Welle 27 апреля, 2026 15:57

Мир 0 комментариев

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не считает вероятным скорое окончание войны в Иране, поскольку у США нет убедительной стратегии по достижению мира. Кроме того, Тегеран оказался сильнее, чем предполагалось перед началом войны.

По словам канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz), у Соединенных Штатов, "со всей очевидностью", отсутствует стратегия в войне против Ирана, в том числе относительно того, как она должна завершиться. "В данный момент я не понимаю, какой стратегический выход выберут американцы, тем более, что иранцы, очевидно, очень искусно ведут переговоры - или, скорее, очень ловко не ведут переговоры", - заявил он в понедельник, 27 апреля, на встрече с учащимися гимназии в Марсберге на западе Германии.

Проблема - в том, как завершить войну

При этом проблема всегда заключается в том, как положить конец военному конфликту, как это известно из прежних войн, в частности, в Афганистане и Ираке, пояснил далее глава немецкого правительства. Поэтому, по его словам, решение начать войну против Ирана было необдуманным. Он выразил надежду на ее скорое окончание. Вместе с тем Мерц не считает вероятным завершение войны в Иране в ближайшее время.

"Иранцы, по всей видимости, сильнее, чем мы считали, а у американцев нет по-настоящему убедительной стратегии на переговорах", - пояснил он. При этом в ходе военного конфликта иранское руководство - в особенности Корпус стражей исламской революции (КСИР) - "унижает" американскую нацию, считает Мерц.

Он также повторил, что США и Израиль начали войну против Ирана без предварительных консультаций с европейцами. По словам канцлера, он уже дважды заявлял о своей скептической позиции в отношении этих действий непосредственно президенту США Дональду Трампу. "Если бы я знал, что это продлится пять-шесть недель и будет только ухудшаться, я бы сказал ему об этом ещё более категорично", - добавил он.

 Переговоры США и Ирана

Первые прямые переговоры делегаций Ирана и США прошли в столице Пакистана Исламабаде 11 апреля, через несколько дней после достигнутого перемирия. Обсуждения к положительному результату не привели. Уже на следующий день Трамп объявил о намерении установить контроль американских ВМС над Ормузским проливом, а Иран позже обвинил США в нарушении перемирия.

Тегеран называл снятие блокады иранских портов американцами условием для продвижения в переговорах. Трамп же заявляет, что Исламская Республика должна перестать требовать права возобновить свою ядерную программу, так как, по его словам, именно разработка Тегераном ядерного оружия стала причиной для начала войны США и Израиля против Ирана.

В то же время на Ближнем Востоке продолжает действовать пауза в боевых действиях, которая изначально была введена на две недели. Незадолго до истечения обозначенного срока перемирия Трамп заявил, что прекращение огня продлевается, "пока так или иначе не завершатся переговоры". Президент США утверждает, что такое решение он принял по просьбе иранской стороны.

Иранское руководство отказалось от дальнейших переговоров. Трамп 26 апреля также заявил, что его делегация больше не будет летать в Пакистан для переговоров с Ираном об окончании войны. Днем ранее президент США отменил уже анонсированную поездку своих переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Исламабад, где в конце апреля должен был состояться очередной раунд переговоров с Ираном.

Комментарии (0)
Главные новости

Вдруг в Латвию поедут? Браже внесла в «черный список» россиян с Венецианской биеннале
Важно

Вдруг в Латвию поедут? Браже внесла в «черный список» россиян с Венецианской биеннале

Нечто невиданное: цены на электричество вдруг уменьшились в 2,4 раза
Важно

Нечто невиданное: цены на электричество вдруг уменьшились в 2,4 раза

Sorry! ИИ на городском портале Риги не говорит на английском
Важно

Sorry! ИИ на городском портале Риги не говорит на английском

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

О’Лири: зимой два-три авиаперевозчика могут обанкротиться! airBaltic в том числе

18:56

Важно 0 комментариев

Откровенный глава крупнейшей европейской авиакомпании назвал Wizz Air и airBaltic среди перевозчиков, находящихся в зоне риска. Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири заявил, что из-за стремительного роста цен на нефть до конца года «два-три европейских авиаперевозчика могут обанкротиться».

Читать
Загрузка

«Труды Карла Маркса — это обязательная литература»: Лиепниекс

18:48

Важно 0 комментариев

Политолог Юргис Лиепниекс высказал в социальной сети X мнение, что труды Карла Маркса - обязательная литература для тех, кто хочет всерьез разбираться в политике, идеологиях и обществе.

Читать

Террористы готовили убийство двух человек: граждане Латвии под подозрением

18:46

Мир 0 комментариев

13 граждан разных стран, включая одного литовца, подозреваются в действиях в террористических целях, в том числе в покушении на убийство проживающего в Литве лидера башкирского национального движения Руслана Габбасова и общественного деятеля Валдаса Барткявичюса, собирающего помощь для Украины.

Читать

Наконец откажемся от перевода стрелок? Министры занялись «летним временем»

18:42

Новости Латвии 0 комментариев

На встрече министров сообщения стран Балтии, которая пройдет с 18 по 19 мая в Таллинне, планируется обсудить возможность отказа от сезонного перевода часов, сообщили в Министерстве сообщения.

Читать

Одна перемена в тренировках может добавить годы жизни

18:29

Азбука здоровья 0 комментариев

Долгая жизнь может зависеть не только от того, сколько человек тренируется, но и от того, насколько разные нагрузки он выбирает. Новое исследование показало: разнообразие физической активности связано с более низким риском смерти.

Читать

Вопрос сложный: коалиция не смогла решить судьбу второго пенсионного уровня

18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Дискуссия о выплате жителям накопленного капитала второго пенсионного уровня для покрытия расходов на лечение будет продолжена на заседании совета формирующих правительство партий через неделю, сообщил агентству ЛЕТА после состоявшегося в понедельник заседания коалиционных партий руководитель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис.

Читать

Нечто невиданное: цены на электричество вдруг уменьшились в 2,4 раза

18:06

Важно 0 комментариев

Средняя цена электроэнергии в Латвии на прошлой неделе снизилась в 2,4 раза — до 35,81 евро за мегаватт-час (MWh), сообщили в Latvenergo.

Читать