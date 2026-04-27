На маленьком плоту: контрабандисты «штурмуют» Латвию по Даугаве

© LETA 27 апреля, 2026 16:49

ЧП и криминал 0 комментариев

В прошлую пятницу в Краславском крае пограничники обнаружили в Даугаве плот с 80 тыс. контрабандных сигарет, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

В Пиедруйской волости пограничники заметили подозрительный предмет, плывший по течению Даугавы.

Воспользовавшись моторной лодкой Государственной погранохраны, пограничники обнаружили восемь прямоугольных упаковок, завернутых в черную полиэтиленовую пленку. Проверив их, пограничники обнаружили 50 тыс. сигарет "NZ Gold" и 30 тыс. сигарет "Queen Superslim" с белорусскими акцизными марками.

Сигареты были переданы должностным лицам Государственной полиции, которые начали уголовный процесс.

Как сообщалось, 17 апреля пограничники вытащили из Даугавы плот с 60 тыс. сигарет "NZ Gold" с белорусскими акцизными марками.

«Ветер разрушил наш склад!» У жителей просят помощи: нужны сотни тарелок
«Ветер разрушил наш склад!» У жителей просят помощи: нужны сотни тарелок

«Обмен опытом» за 20 тысяч: дюжина чиновников едет на конгресс по кладбищам
«Обмен опытом» за 20 тысяч: дюжина чиновников едет на конгресс по кладбищам

Sorry! ИИ на городском портале Риги не говорит на английском
Sorry! ИИ на городском портале Риги не говорит на английском

О’Лири: зимой два-три авиаперевозчика могут обанкротиться! airBaltic в том числе

Важно 18:56

Откровенный глава крупнейшей европейской авиакомпании назвал Wizz Air и airBaltic среди перевозчиков, находящихся в зоне риска. Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири заявил, что из-за стремительного роста цен на нефть до конца года «два-три европейских авиаперевозчика могут обанкротиться».

Загрузка

«Труды Карла Маркса — это обязательная литература»: Лиепниекс

Важно 18:48

Политолог Юргис Лиепниекс высказал в социальной сети X мнение, что труды Карла Маркса - обязательная литература для тех, кто хочет всерьез разбираться в политике, идеологиях и обществе.

Террористы готовили убийство двух человек: граждане Латвии под подозрением

Мир 18:46

13 граждан разных стран, включая одного литовца, подозреваются в действиях в террористических целях, в том числе в покушении на убийство проживающего в Литве лидера башкирского национального движения Руслана Габбасова и общественного деятеля Валдаса Барткявичюса, собирающего помощь для Украины.

Наконец откажемся от перевода стрелок? Министры занялись «летним временем»

Новости Латвии 18:42

На встрече министров сообщения стран Балтии, которая пройдет с 18 по 19 мая в Таллинне, планируется обсудить возможность отказа от сезонного перевода часов, сообщили в Министерстве сообщения.

Одна перемена в тренировках может добавить годы жизни

Азбука здоровья 18:29

Долгая жизнь может зависеть не только от того, сколько человек тренируется, но и от того, насколько разные нагрузки он выбирает. Новое исследование показало: разнообразие физической активности связано с более низким риском смерти.

Вопрос сложный: коалиция не смогла решить судьбу второго пенсионного уровня

Новости Латвии 18:26

Дискуссия о выплате жителям накопленного капитала второго пенсионного уровня для покрытия расходов на лечение будет продолжена на заседании совета формирующих правительство партий через неделю, сообщил агентству ЛЕТА после состоявшегося в понедельник заседания коалиционных партий руководитель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис.

Нечто невиданное: цены на электричество вдруг уменьшились в 2,4 раза

Важно 18:06

Средняя цена электроэнергии в Латвии на прошлой неделе снизилась в 2,4 раза — до 35,81 евро за мегаватт-час (MWh), сообщили в Latvenergo.

