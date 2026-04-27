Вдруг в Латвию поедут? Браже внесла в «черный список» россиян с Венецианской биеннале

Въезд в Латвию им запрещён на неопределённый срок. Решение принято на основании Иммиграционного закона, согласно которому министр иностранных дел вправе включать иностранцев в список нежелательных лиц.

Согласно открытой информации, все трое связаны с российским участием в Венецианская биеннале. Швыдкой является представителем президента России по международному культурному сотрудничеству и одним из ключевых лоббистов участия страны в выставке. Карнеева выступает главным организатором российского павильона, а Винокурова — дочь министра иностранных дел России Сергей Лавров — является соучредителем компании-оператора этого павильона.

Ранее Россия объявила о возвращении на биеннале, которая стартует 9 мая, впервые с момента полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. В двух предыдущих выставках российский павильон не использовался: в 2022 году художники отказались от участия в знак протеста, а в 2024 году здание было передано Боливии.

Решение о возвращении России вызвало критику со стороны Украины и ряда стран ЕС. Европейская комиссия также осудила этот шаг и уведомила организаторов о прекращении финансирования биеннале в размере двух миллионов евро.