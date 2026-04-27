Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пн, 27. Апреля
Sorry! ИИ на городском портале Риги не говорит на английском

Редакция PRESS 27 апреля, 2026 14:11

Жители Риги внезапно обнаружили, что ИИ-помощник, которого запустили на официальном портале столицы riga.lv, не понимает английского языка. Как настоящий патриот Латвии он говорит только на латышском.

"Мне кажется, это очень сложная задача - добиться, чтобы ИИ не понимал английского...", - пошутил правозащитник Борис Цилевич.

Отметим, что все регистрации в муниципальные учреждения, а также оплата муниципальных налогов и сборов возможна только через городской портал.

Виртуальный помощник, которого запустили на портале ещё в 2024 году, основан на платформе Hugo.lv, которой управляет Центр культурно-информационных систем.

Рига стала первым муниципалитетом, решившим разработать собственного виртуального помощника.

Сама не знает, о чём говорит: высказывания Ланги проверил Re:Check
Дело даже не в деньгах, а в отношении! Психотерапевт поставил диагноз airBaltic
А дышать чем?! Как в спальном районе Риги двор от пыли убирали. ВИДЕО
Победа за 30 секунд: латвийская спортсменка стала лучшей в Европе на турнире по джиу джитсу

Латвийская спортсменка Анета одержала уверенную победу на соревнованиях в Барселоне на турнире Master International Jiu-Jitsu Championship - Europe 2026, завершив финальный поединок всего за полминуты. При этом путь к финалу оказался необычным — соперница не вышла на бой, и спортсменка автоматически прошла в финал.

Президент Эстонии: следует готовиться к восстановлению контактов с Россией

Президент Алар Карис заявил в интервью изданию Helsingin Sanomat, что Европе следует готовиться к восстановлению контактов с Россией после завершения войны в Украине, сообщает ERR. По словам Кариса, европейские страны должны совместно выработать стратегию возобновления диалога с РФ. "Готовы ли мы к тому, что война закончится сегодня или завтра? Как мы должны реагировать? Что нам делать? И что должна сделать Россия? Подготовка к этому должна идти уже сейчас", – сказал президент.

Пиво оказалось полезнее, чем думали: ученые нашли неожиданный эффект

Пиво неожиданно оказалось источником важного витамина. Новое исследование показало: в обычной порции содержится больше витамина B6, чем считалось ранее.

Не выдержал порыва ветра: ветряк рухнул из-за дефекта в конструкции

Ветряная турбина в Южнокурземском крае в воскресенье, 26 апреля, вероятно, упала из-за износа и сильного ветра, сообщили в Бюро по контролю за строительством. В бюро допустили, что объект не проходил должного осмотра, поэтому повреждения, вызванные коррозией, не были замечены. В результате инцидента никто не пострадал, также не было повреждено имущество третьих лиц. В понедельник, 27 апреля, объект, вместе с экспертами, осмотрел министр климата и энергетики Каспарс Мелнис (Союз зеленых и крестьян), сообщает Latvijas Radio.

Мы не обязаны радоваться каждому приезжему: Петерис Шмидре о мигрантах

Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.

Фон дер Ляйен исключила отмену санкций ЕС против Ирана

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) не считает целесообразной отмену санкций Евросоюза в отношении Ирана в ближайшем будущем. "Мы считаем, что отмена санкций была бы преждевременной", - заявила фон дер Ляйен на заседании парламентской группы блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) в понедельник, 27 апреля, в Берлине.

Пограничники поймали ещё одного перевозчика нелегалов

В субботу пограничники задержали гражданина Латвии, который перевозил пятерых нелегальных мигрантов, незаконно пересёкших государственную границу. Об этом сообщили в Государственной погранохране.

