Не выдержал порыва ветра: ветряк рухнул из-за дефекта в конструкции

27 апреля, 2026 15:18

Ветряная турбина в Южнокурземском крае в воскресенье, 26 апреля, вероятно, упала из-за износа и сильного ветра, сообщили в Бюро по контролю за строительством. В бюро допустили, что объект не проходил должного осмотра, поэтому повреждения, вызванные коррозией, не были замечены. В результате инцидента никто не пострадал, также не было повреждено имущество третьих лиц. В понедельник, 27 апреля, объект, вместе с экспертами, осмотрел министр климата и энергетики Каспарс Мелнис (Союз зеленых и крестьян), сообщает Latvijas Radio.

Управляющий ветропарком заявил, что турбина упала из-за сильного ветра. На месте происшествия немедленно было отключено электроснабжение.

«Вчера около половины второго я получил от Sadales tīkls информацию о том, что в Приекульской волости во время ветра сломался ветрогенератор. Я оперативно отреагировал, осмотрел место и от представителя Sadales tīkls получил подтверждение, что электричество отключено. Угрозы ни для кого не было», — рассказал руководитель управления объединения Приекульской волости Андрис Разма.

Всего в ветропарке находится пять турбин небольшой мощности. Мощность каждой турбины составляет 200 киловатт, а общая мощность парка — один мегаватт. Турбины не новые — они были произведены еще в 90-х годах ХХ века, однако нынешний владелец приобрел их пять-шесть лет назад.

Янис Мейстерс, владелец предприятия Jaunmiki, которому принадлежит этот ветропарк, признал, что у турбин уже ранее были технические проблемы и они не были в рабочем состоянии. Для восстановления ветропарка потребовались бы значительные инвестиции, поэтому планировалась его продажа, и соглашение с потенциальным покупателем было намечено уже на май этого, 2026, года.

В осмотре [турбины] в понедельник также участвовали эксперты Госбюро по контролю за строительством. Директор бюро Байба Витолиня пояснила, что в опоре турбины обнаружена трещина, вызванная коррозией, которая, вероятно, и стала причиной падения турбины при сильном ветре.

«Возможно также, что то, что установка не эксплуатировалась сказалось на устойчивости конструкции. Главный вывод заключается в том, что оборудование было изношено. Вероятно, за ним недостаточно ухаживали. Но, конечно, чтобы точнее определить причины, владельцу парка необходимо провести техническое обследование сооружений и исследование», — отметила Витолиня.

Она также пояснила, что надзор за таким ветропарком находился в ведении местной строительной инспекции. В настоящее время нет нормативных актов, определяющих, как часто должны проводиться проверки подобных объектов, однако владелец обязан обеспечивать, чтобы они не представляли опасности. Витолиня также сообщила, что сейчас разрабатываются изменения в регулировании, чтобы это изменить.

Латвийская спортсменка Анета одержала уверенную победу на соревнованиях в Барселоне на турнире Master International Jiu-Jitsu Championship - Europe 2026, завершив финальный поединок всего за полминуты. При этом путь к финалу оказался необычным — соперница не вышла на бой, и спортсменка автоматически прошла в финал.

Пиво неожиданно оказалось источником важного витамина. Новое исследование показало: в обычной порции содержится больше витамина B6, чем считалось ранее.

Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) не считает целесообразной отмену санкций Евросоюза в отношении Ирана в ближайшем будущем. "Мы считаем, что отмена санкций была бы преждевременной", - заявила фон дер Ляйен на заседании парламентской группы блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) в понедельник, 27 апреля, в Берлине.

В субботу пограничники задержали гражданина Латвии, который перевозил пятерых нелегальных мигрантов, незаконно пересёкших государственную границу. Об этом сообщили в Государственной погранохране.

Бывший депутат Рижской думы Константин Чекушин (Согласие) на своей странице в Facebook разобрал предвыборный план партии Шлесерса "Латвия на первом месте" и назвал его невероятно популистским.

