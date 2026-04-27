Печенье Selgа празднует 70 лет!

Любимое печенье Латвии сделало более счастливой жизнь практически каждого жителя нашей страны как минимум трех поколений, а то и четырех...

Печенье Selga, которое в этом году отмечает 70-летие, само по себе универсальное лакомство с классическим вкусом. В каком-то смысле это часть нашей общей ментальности. А еще чудо какой кондитерский трансформер для десятка потрясающих десертов: один другого вкуснее.

Берешь знакомый квадратик (обычную печеньку или шоколадную), намазываешь сливочным маслом – готово пирожное! Так считали дети и молодежь 60-90-х годов прошлого века. Параллельно наши мамы и мы стали изобретать более изысканные рецепты – один вкуснее другого! И домики, и тортики, и пудинги.

По сей день пшеничные «квадратики» Selga есть практически в каждом доме. Пара пачек (по 180 граммов) этого печенья – необходимый запас на кухне! Это лакомство. которое никогда не подводит ни качеством, ни вкусом.

Рецепт печенья Selga практически не меняется вот уже семь десятилетий, что само по себе говорит о его популярности, вкусе и качестве. Важно. что печенье производится без применения пальмового масла – на хорошей пшеничной муке, с добавлением сливочного масла.

Домики с ягодно-зефирным кремом

Мало какая хозяйка не делает домики и тортики из этого печенья, желая порадовать близких. Один из особенных рецептов таких «строений» с ягодно-зефирным кремом (автор Йоланта Розе) мы нашли на страничке бренда Selga в Интернете – selgacepumi.lv. Попробовали повторить – очень изысканно, рекомендуем.

Ингредиенты:

– 2 упаковки печенья Selga со вкусом шоколада

– 200 г ванильного (можно другого) зефира Laima

– 350 мл сметаны

– 200 г свежих ягод (малина и черника)

– 20 г желатина

– 3 ст. л. фисташек

– 90 г белого шоколада

Как готовить

Приготовьте ягодно-зефирный крем. Положите желатин в миску, залейте небольшим количеством холодной воды и оставьте набухать на 5-7 минут. Тем временем нарежьте зефир на небольшие кубики, выложите в миску. Добавьте сметану, ягоды и перемешайте. Растопите желатин на водяной бане, добавьте в сливки и поставьте миску в холодильник на час.

Достаньте сливки из холодильника. Сформируйте домики. Выложите примерно 2 столовые ложки сливок на нижнее шоколадное печенье. Отложите печенье в сторону и добавьте еще начинки. Затем положите третье печенье и заполните домик сливками по бокам. Разровняйте края ножом, смоченным в холодной воде.

Поставьте подготовленные домики в холодильник. Тем временем измельчите фисташки. Разломайте белый шоколад на кусочки, положите в миску и растопите на водяной бане. Полейте каждый домик растопленным шоколадом и украсьте фисташковой крошкой. Поставьте домики в холодильник минимум на 2-3 часа или на ночь перед подачей.

Торт «Как делали мама и бабушка»

Этот рецепт многие помнят с детства – многие хозяйки делали этот чудесный десерт.

Нам надо две пачки печенья Selga, 300 граммов сметаны, 100 граммов сахара, 8 граммов ванильного сахара, как вариант - 50 граммов толченых грецких орехов. Для крема смешайте сметану с сахаром и ванильным сахаром.

Возьмите квадратную или прямоугольную плоскую тарелку или блюдо, выложите на нее первый слой фундамента из кирпичиков-печенья. Смажьте его кремом. Сверху – очередной слой печенек, далее идет снова слой печенья - крем - печенье — крем. Ваше дело, сколько хотите построить таких этажей. Все заканчивается слоем сметанного крема. Сверху посыпаем наше изделий остатками печенья (измельчите в ступке) с дроблеными орехами. Отправьте тортик в холодильник на 4-8 часов.

Совет: чем дольше тортик будет пропитываться сметанным кремом, тем мягче и нежнее станет. Если хотите добавить в тортик орехи или тертый шоколад, то сразу вмешайте в сметану.

Конкурс для детских садов: участвуйте непременно!

Бренд Selga в честь своего 70-летнего юбилея приглашает девочек и мальчиков от 5 до 7 лет из детских садов страны принять участие в творческом юбилейном конкурсе. Тема конкурса - «Радость дня рождения Selga». Детям предлагается создавать работы в различных техниках, таких как рисунки, аппликация или другие творческие форматы. Главное — создать таким образом единое коллективное произведение! То есть все элементы должны быть объединены в одно большое групповое произведение искусства. Сложно? Скорее весело и интересно!

К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 5 до 7 лет, и каждая группа детского сада может представить одну коллективную работу.

- Конкурс — это возможность создать общую праздничную атмосферу посредством творчества и единения, вдохновляя детей на совместную работу, — говорит Лаура Багата, руководитель отдела коммуникаций и устойчивого развития компании Orkla Latvija.

(!) Все представленные работы будут оценены жюри, сформированным представителями бренда Selga. Жюри, как нам сказали, будет уделять особое внимание как креативному исполнению работ, так и гармоничному сочетанию отдельных элементов в едином проекте.

Авторы 10 работ, удостоившихся наивысших оценок, получат замечательные призы от Selga. Главный же победитель может рассчитывать на великолепный яркий праздничный вечер в своем детском саду – конечно, с различными приятными и вкусными сюрпризами.

Более подробная информация о конкурсе и условиях участия доступна на сайте бренда Selga: https://selgacepumi.lv/jaunumi.

Важно!

Конкурсные работы необходимо подавать в электронном виде, отправив фотографию совместной работы на электронный адрес: orklalatvija@mmacomms.lv.

Крайний срок подачи работ на конкурс — 20 мая 2026 года.

