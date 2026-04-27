В Иманте полиция обнаружила квартиру с десятками истощенных животных

Проверка прошла 14 апреля с участием сотрудников Государственной полиции, муниципальной полиции Риги, Государственной пожарно-спасательной службы и Продовольственно-ветеринарной службы. Основанием для визита стали жалобы жителей дома на невыносимый запах.

После получения судебного разрешения специалисты вошли в квартиру и обнаружили сильный запах мочи и экскрементов животных. Полы во всех помещениях были покрыты отходами, а в углах их слой достигал 10–15 сантиметров. В квартире были отключены электричество и вода, отсутствовали миски с кормом и питьевой водой.

В ходе осмотра были найдены останки одного кота, двух собак и попугая. Также в квартире находились 27 живых кошек с видимыми проблемами со здоровьем. Все животные были доставлены в приют «Labās mājas», который находится под управлением общества «Juglas dzīvnieku aizsardzības grupa».

В тот же день сотрудники полиции задержали хозяйку квартиры — ранее она не попадала в поле зрения правоохранительных органов. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, повлёкшем их гибель. За такое преступление предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, а также запрет на содержание животных.

На время расследования подозреваемой избрана мера пресечения — запрет на выезд из страны и обязательная регистрация в полиции в установленное время. Полиция напоминает, что лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.