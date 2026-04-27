В Иманте полиция обнаружила квартиру с десятками истощенных животных

Редакция PRESS 27 апреля, 2026 13:20

Valsts policija

В Риге, в микрорайоне Иманта, правоохранители обнаружили квартиру с тяжёлыми антисанитарными условиями, где находились десятки истощённых животных и останки погибших питомцев. По подозрению в жестоком обращении с животными задержана 50-летняя хозяйка жилья.

Проверка прошла 14 апреля с участием сотрудников Государственной полиции, муниципальной полиции Риги, Государственной пожарно-спасательной службы и Продовольственно-ветеринарной службы. Основанием для визита стали жалобы жителей дома на невыносимый запах.

После получения судебного разрешения специалисты вошли в квартиру и обнаружили сильный запах мочи и экскрементов животных. Полы во всех помещениях были покрыты отходами, а в углах их слой достигал 10–15 сантиметров. В квартире были отключены электричество и вода, отсутствовали миски с кормом и питьевой водой.

Valsts policija

В ходе осмотра были найдены останки одного кота, двух собак и попугая. Также в квартире находились 27 живых кошек с видимыми проблемами со здоровьем. Все животные были доставлены в приют «Labās mājas», который находится под управлением общества «Juglas dzīvnieku aizsardzības grupa».

В тот же день сотрудники полиции задержали хозяйку квартиры — ранее она не попадала в поле зрения правоохранительных органов. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, повлёкшем их гибель. За такое преступление предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, а также запрет на содержание животных.

На время расследования подозреваемой избрана мера пресечения — запрет на выезд из страны и обязательная регистрация в полиции в установленное время. Полиция напоминает, что лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.

Латвийская спортсменка Анета одержала уверенную победу на соревнованиях в Барселоне на турнире Master International Jiu-Jitsu Championship - Europe 2026, завершив финальный поединок всего за полминуты. При этом путь к финалу оказался необычным — соперница не вышла на бой, и спортсменка автоматически прошла в финал.

Президент Алар Карис заявил в интервью изданию Helsingin Sanomat, что Европе следует готовиться к восстановлению контактов с Россией после завершения войны в Украине, сообщает ERR. По словам Кариса, европейские страны должны совместно выработать стратегию возобновления диалога с РФ. "Готовы ли мы к тому, что война закончится сегодня или завтра? Как мы должны реагировать? Что нам делать? И что должна сделать Россия? Подготовка к этому должна идти уже сейчас", – сказал президент.

Пиво неожиданно оказалось источником важного витамина. Новое исследование показало: в обычной порции содержится больше витамина B6, чем считалось ранее.

Ветряная турбина в Южнокурземском крае в воскресенье, 26 апреля, вероятно, упала из-за износа и сильного ветра, сообщили в Бюро по контролю за строительством. В бюро допустили, что объект не проходил должного осмотра, поэтому повреждения, вызванные коррозией, не были замечены. В результате инцидента никто не пострадал, также не было повреждено имущество третьих лиц. В понедельник, 27 апреля, объект, вместе с экспертами, осмотрел министр климата и энергетики Каспарс Мелнис (Союз зеленых и крестьян), сообщает Latvijas Radio.

Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) не считает целесообразной отмену санкций Евросоюза в отношении Ирана в ближайшем будущем. "Мы считаем, что отмена санкций была бы преждевременной", - заявила фон дер Ляйен на заседании парламентской группы блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) в понедельник, 27 апреля, в Берлине.

В субботу пограничники задержали гражданина Латвии, который перевозил пятерых нелегальных мигрантов, незаконно пересёкших государственную границу. Об этом сообщили в Государственной погранохране.

