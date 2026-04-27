Сидите дома: цены на топливо повлияли на стоимость школьных экскурсий

В некоторых самоуправлениях, например в Бауске, ежегодно выделяют финансирование на одну экскурсию для каждого класса, однако из-за роста расходов школы всё чаще выбирают более дешёвые варианты — походы или поездки на небольшие расстояния. В Риге же экскурсии в основном оплачивают родители, поэтому при отсутствии согласия среди них поездки могут вовсе не состояться.

Школы всё активнее используют государственные программы, такие как «Школьная сумка» и STEM-проекты, которые частично покрывают расходы и позволяют объединять несколько мероприятий в одну поездку.

Перевозчики также отмечают изменения: количество экскурсий в целом не уменьшилось, но маршруты стали заметно короче. Если раньше школьники ездили в Вентспилс, Лиепаю или даже за границу, то теперь чаще выбирают близлежащие населённые пункты. Кроме того, всё чаще объединяют по два класса, чтобы снизить стоимость аренды автобуса.

Ранее аренда автобуса обходилась одному ученику примерно в 20–30 евро за однодневную поездку, однако с учётом билетов и питания в этом году родителям приходится тратить на школьные экскурсии больше, чем раньше.

Например, за поездку с ночевкой (в кемпинге) из Риги в сторону Колки хотят по 90-100 евро с человека.