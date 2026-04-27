Сидите дома: цены на топливо повлияли на стоимость школьных экскурсий

Редакция PRESS 27 апреля, 2026 13:51

0 комментариев

Scanpix/REUTERS/Max Rossi

Подорожание топлива в Латвии отражается и на школьных экскурсиях — поездки становятся короче, а иногда их совмещают с государственными образовательными программами, сообщает Latvijas Radio.

В некоторых самоуправлениях, например в Бауске, ежегодно выделяют финансирование на одну экскурсию для каждого класса, однако из-за роста расходов школы всё чаще выбирают более дешёвые варианты — походы или поездки на небольшие расстояния. В Риге же экскурсии в основном оплачивают родители, поэтому при отсутствии согласия среди них поездки могут вовсе не состояться.

Школы всё активнее используют государственные программы, такие как «Школьная сумка» и STEM-проекты, которые частично покрывают расходы и позволяют объединять несколько мероприятий в одну поездку.

Перевозчики также отмечают изменения: количество экскурсий в целом не уменьшилось, но маршруты стали заметно короче. Если раньше школьники ездили в Вентспилс, Лиепаю или даже за границу, то теперь чаще выбирают близлежащие населённые пункты. Кроме того, всё чаще объединяют по два класса, чтобы снизить стоимость аренды автобуса.

Ранее аренда автобуса обходилась одному ученику примерно в 20–30 евро за однодневную поездку, однако с учётом билетов и питания в этом году родителям приходится тратить на школьные экскурсии больше, чем раньше.

Например, за поездку с ночевкой (в кемпинге) из Риги в сторону Колки хотят по 90-100 евро с человека.

Главные новости

Кардиолог шокирован тем, что латвийцы покупают в супермаркетах
Дело даже не в деньгах, а в отношении! Психотерапевт поставил диагноз airBaltic
Sorry! ИИ на городском портале Риги не говорит на английском
Победа за 30 секунд: латвийская спортсменка стала лучшей в Европе на турнире по джиу джитсу

Латвийская спортсменка Анета одержала уверенную победу на соревнованиях в Барселоне на турнире Master International Jiu-Jitsu Championship - Europe 2026, завершив финальный поединок всего за полминуты. При этом путь к финалу оказался необычным — соперница не вышла на бой, и спортсменка автоматически прошла в финал.

Президент Эстонии: следует готовиться к восстановлению контактов с Россией

Президент Алар Карис заявил в интервью изданию Helsingin Sanomat, что Европе следует готовиться к восстановлению контактов с Россией после завершения войны в Украине, сообщает ERR. По словам Кариса, европейские страны должны совместно выработать стратегию возобновления диалога с РФ. "Готовы ли мы к тому, что война закончится сегодня или завтра? Как мы должны реагировать? Что нам делать? И что должна сделать Россия? Подготовка к этому должна идти уже сейчас", – сказал президент.

Пиво оказалось полезнее, чем думали: ученые нашли неожиданный эффект

Пиво неожиданно оказалось источником важного витамина. Новое исследование показало: в обычной порции содержится больше витамина B6, чем считалось ранее.

Не выдержал порыва ветра: ветряк рухнул из-за дефекта в конструкции

Ветряная турбина в Южнокурземском крае в воскресенье, 26 апреля, вероятно, упала из-за износа и сильного ветра, сообщили в Бюро по контролю за строительством. В бюро допустили, что объект не проходил должного осмотра, поэтому повреждения, вызванные коррозией, не были замечены. В результате инцидента никто не пострадал, также не было повреждено имущество третьих лиц. В понедельник, 27 апреля, объект, вместе с экспертами, осмотрел министр климата и энергетики Каспарс Мелнис (Союз зеленых и крестьян), сообщает Latvijas Radio.

Мы не обязаны радоваться каждому приезжему: Петерис Шмидре о мигрантах

Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.

Фон дер Ляйен исключила отмену санкций ЕС против Ирана

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) не считает целесообразной отмену санкций Евросоюза в отношении Ирана в ближайшем будущем. "Мы считаем, что отмена санкций была бы преждевременной", - заявила фон дер Ляйен на заседании парламентской группы блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) в понедельник, 27 апреля, в Берлине.

Пограничники поймали ещё одного перевозчика нелегалов

В субботу пограничники задержали гражданина Латвии, который перевозил пятерых нелегальных мигрантов, незаконно пересёкших государственную границу. Об этом сообщили в Государственной погранохране.

