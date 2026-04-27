Всё больше немцев отказываются проходить военную службу

© Deutsche Welle 27 апреля, 2026 14:39

В Германии все больше людей отказываются от военной службы, ссылаясь на собственные убеждения. Такая возможность предусмотрена законом. За первые три месяца 2026 года соответствующие заявления подали 2656 человек - больше, чем за весь 2024 год, в котором число сознательных отказчиков составило 2249 человек, сообщила в понедельник, 27 апреля, газета Neue Osnabrücker Zeitung, ссылаясь на данные Федерального ведомства по делам семьи и гражданского общества.

Если эта тенденция сохранится, к концу года число отказников от службы может превысить 10 тысяч человек, что будет самым высоким показателем с момента отмены всеобщего призыва в армию в 2011 году, отмечает издание. В 2025 году было подано 3879 прошений об отказе от военной службы по убеждениям, в 2023 году - 1079 ходатайств.

Вероятная причина столь высокого количества заявок в первом квартале текущего года - новый закон о военной службе, вступивший в силу 1 января, отмечает dpa. Согласно его положениям, с 2026 года 18-летние юноши обязаны заполнить анкету о готовности добровольно присоединиться к вооруженным силам ФРГ, девушкам предлагается сделать это при желании. Кроме того, все юноши будут проходить обязательную медкомиссию.

В то же время растет число тех, кто, напротив, отзывает свои ранее зарегистрированные заявления об отказе служить в силу убеждений. За первый квартал 2026-го так поступили 233 человека, за весь 2025 год - 781 человек. Данный показатель возрастал и на протяжении предыдущих лет - от 304 человек в 2021 году до 626 в 2024-м. Ранее сообщалось и о росте числа желающих служить в бундесвере.

В Германии в 2011 году была отменена всеобщая воинская обязанность, призыв на военную службу осуществляется на добровольной основе. Тем не менее, право на отказ от военной службы по убеждениям сохраняется, он закреплен в статье 4-й пункте 3-м Основного закона.

В новом законе прохождение военной службы остается добровольным. Но если ожидаемые цели по увеличению численности бундесвера не будут достигнуты, может быть введен так называемый "призыв по потребности". В этом случае молодых людей могут отбирать по жребию или с помощью другого механизма. Для его введения потребуется отдельное решение бундестага.

Sorry! ИИ на городском портале Риги не говорит на английском
Латвийская спортсменка Анета одержала уверенную победу на соревнованиях в Барселоне на турнире Master International Jiu-Jitsu Championship - Europe 2026, завершив финальный поединок всего за полминуты. При этом путь к финалу оказался необычным — соперница не вышла на бой, и спортсменка автоматически прошла в финал.

Президент Алар Карис заявил в интервью изданию Helsingin Sanomat, что Европе следует готовиться к восстановлению контактов с Россией после завершения войны в Украине, сообщает ERR. По словам Кариса, европейские страны должны совместно выработать стратегию возобновления диалога с РФ. "Готовы ли мы к тому, что война закончится сегодня или завтра? Как мы должны реагировать? Что нам делать? И что должна сделать Россия? Подготовка к этому должна идти уже сейчас", – сказал президент.

Пиво неожиданно оказалось источником важного витамина. Новое исследование показало: в обычной порции содержится больше витамина B6, чем считалось ранее.

Ветряная турбина в Южнокурземском крае в воскресенье, 26 апреля, вероятно, упала из-за износа и сильного ветра, сообщили в Бюро по контролю за строительством. В бюро допустили, что объект не проходил должного осмотра, поэтому повреждения, вызванные коррозией, не были замечены. В результате инцидента никто не пострадал, также не было повреждено имущество третьих лиц. В понедельник, 27 апреля, объект, вместе с экспертами, осмотрел министр климата и энергетики Каспарс Мелнис (Союз зеленых и крестьян), сообщает Latvijas Radio.

Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) не считает целесообразной отмену санкций Евросоюза в отношении Ирана в ближайшем будущем. "Мы считаем, что отмена санкций была бы преждевременной", - заявила фон дер Ляйен на заседании парламентской группы блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) в понедельник, 27 апреля, в Берлине.

В субботу пограничники задержали гражданина Латвии, который перевозил пятерых нелегальных мигрантов, незаконно пересёкших государственную границу. Об этом сообщили в Государственной погранохране.

