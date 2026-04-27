Всё больше немцев отказываются проходить военную службу

Если эта тенденция сохранится, к концу года число отказников от службы может превысить 10 тысяч человек, что будет самым высоким показателем с момента отмены всеобщего призыва в армию в 2011 году, отмечает издание. В 2025 году было подано 3879 прошений об отказе от военной службы по убеждениям, в 2023 году - 1079 ходатайств.

Вероятная причина столь высокого количества заявок в первом квартале текущего года - новый закон о военной службе, вступивший в силу 1 января, отмечает dpa. Согласно его положениям, с 2026 года 18-летние юноши обязаны заполнить анкету о готовности добровольно присоединиться к вооруженным силам ФРГ, девушкам предлагается сделать это при желании. Кроме того, все юноши будут проходить обязательную медкомиссию.

В то же время растет число тех, кто, напротив, отзывает свои ранее зарегистрированные заявления об отказе служить в силу убеждений. За первый квартал 2026-го так поступили 233 человека, за весь 2025 год - 781 человек. Данный показатель возрастал и на протяжении предыдущих лет - от 304 человек в 2021 году до 626 в 2024-м. Ранее сообщалось и о росте числа желающих служить в бундесвере.

В Германии в 2011 году была отменена всеобщая воинская обязанность, призыв на военную службу осуществляется на добровольной основе. Тем не менее, право на отказ от военной службы по убеждениям сохраняется, он закреплен в статье 4-й пункте 3-м Основного закона.

В новом законе прохождение военной службы остается добровольным. Но если ожидаемые цели по увеличению численности бундесвера не будут достигнуты, может быть введен так называемый "призыв по потребности". В этом случае молодых людей могут отбирать по жребию или с помощью другого механизма. Для его введения потребуется отдельное решение бундестага.