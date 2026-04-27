Победа за 30 секунд: латвийская спортсменка стала лучшей в Европе на турнире по джиу джитсу

Как рассказала сама победительница, финал оказался стремительным:

«За 30 секунд я сделала завершающий приём и выиграла», - делится Анете впечатлениями о решающем поединке и признает, что вот так стремительно стала чемпионкой Европы в своей группе

Соревнования проходили в рамках чемпионата Европы среди мастеров — это отдельная категория для спортсменов старше 30 лет. Несмотря на статус европейского первенства, такие турниры считаются менее престижными, чем основные чемпионаты, поскольку ориентированы именно на возрастные группы.

Число участников в категории Анете оказалось небольшим. Изначально планировалось четыре спортсменки, однако одна из них не явилась на соревнования, что повлияло на турнирную сетку. По словам спортсменки, малое количество соперников связано как с особенностями категории, так и с общей ситуацией в этом виде спорта среди женщин:

«У девушек и так достаточно мало участников, особенно в моей категории», -отмечает Анете, кто в боевых единоборствах в целом у девушек не такая большая конкуренция, как у мужчин.

Несмотря на это, сама атмосфера турнира оставила у неё положительные впечатления. «Все приходят с целью, чувствуется дух соревнования. Много людей из разных стран, поддержка, эмоции — это очень волнительно», — поделилась она.

Участие в международных соревнованиях, даже в возрастных категориях, остаётся важным этапом для спортсменов, позволяя не только проверить свои силы, но и почувствовать атмосферу большого спорта.