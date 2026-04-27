Победа за 30 секунд: латвийская спортсменка стала лучшей в Европе на турнире по джиу джитсу

Редакция PRESS 27 апреля, 2026 17:39

Всюду жизнь 0 комментариев

Латвийская спортсменка Анета одержала уверенную победу на соревнованиях в Барселоне на турнире Master International Jiu-Jitsu Championship - Europe 2026, завершив финальный поединок всего за полминуты. При этом путь к финалу оказался необычным — соперница не вышла на бой, и спортсменка автоматически прошла в финал.

Как рассказала сама победительница, финал оказался стремительным:
«За 30 секунд я сделала завершающий приём и выиграла», - делится Анете впечатлениями о решающем поединке и признает, что вот так стремительно стала чемпионкой Европы в своей группе

Соревнования проходили в рамках чемпионата Европы среди мастеров — это отдельная категория для спортсменов старше 30 лет. Несмотря на статус европейского первенства, такие турниры считаются менее престижными, чем основные чемпионаты, поскольку ориентированы именно на возрастные группы.

Число участников в категории Анете оказалось небольшим. Изначально планировалось четыре спортсменки, однако одна из них не явилась на соревнования, что повлияло на турнирную сетку. По словам спортсменки, малое количество соперников связано как с особенностями категории, так и с общей ситуацией в этом виде спорта среди женщин:
«У девушек и так достаточно мало участников, особенно в моей категории», -отмечает Анете, кто в боевых единоборствах в целом у девушек не такая большая конкуренция, как у мужчин.

Несмотря на это, сама атмосфера турнира оставила у неё положительные впечатления. «Все приходят с целью, чувствуется дух соревнования. Много людей из разных стран, поддержка, эмоции — это очень волнительно», — поделилась она.

Участие в международных соревнованиях, даже в возрастных категориях, остаётся важным этапом для спортсменов, позволяя не только проверить свои силы, но и почувствовать атмосферу большого спорта.

Комментарии (0)

Вдруг в Латвию поедут? Браже внесла в «черный список» россиян с Венецианской биеннале
Вдруг в Латвию поедут? Браже внесла в «черный список» россиян с Венецианской биеннале

«Ветер разрушил наш склад!» У жителей просят помощи: нужны сотни тарелок
«Ветер разрушил наш склад!» У жителей просят помощи: нужны сотни тарелок

Нечто невиданное: цены на электричество вдруг уменьшились в 2,4 раза
Нечто невиданное: цены на электричество вдруг уменьшились в 2,4 раза

О’Лири: зимой два-три авиаперевозчика могут обанкротиться! airBaltic в том числе

Откровенный глава крупнейшей европейской авиакомпании назвал Wizz Air и airBaltic среди перевозчиков, находящихся в зоне риска. Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири заявил, что из-за стремительного роста цен на нефть до конца года «два-три европейских авиаперевозчика могут обанкротиться».

«Труды Карла Маркса — это обязательная литература»: Лиепниекс

Политолог Юргис Лиепниекс высказал в социальной сети X мнение, что труды Карла Маркса - обязательная литература для тех, кто хочет всерьез разбираться в политике, идеологиях и обществе.

Террористы готовили убийство двух человек: граждане Латвии под подозрением

13 граждан разных стран, включая одного литовца, подозреваются в действиях в террористических целях, в том числе в покушении на убийство проживающего в Литве лидера башкирского национального движения Руслана Габбасова и общественного деятеля Валдаса Барткявичюса, собирающего помощь для Украины.

Наконец откажемся от перевода стрелок? Министры занялись «летним временем»

На встрече министров сообщения стран Балтии, которая пройдет с 18 по 19 мая в Таллинне, планируется обсудить возможность отказа от сезонного перевода часов, сообщили в Министерстве сообщения.

Одна перемена в тренировках может добавить годы жизни

Долгая жизнь может зависеть не только от того, сколько человек тренируется, но и от того, насколько разные нагрузки он выбирает. Новое исследование показало: разнообразие физической активности связано с более низким риском смерти.

Вопрос сложный: коалиция не смогла решить судьбу второго пенсионного уровня

Дискуссия о выплате жителям накопленного капитала второго пенсионного уровня для покрытия расходов на лечение будет продолжена на заседании совета формирующих правительство партий через неделю, сообщил агентству ЛЕТА после состоявшегося в понедельник заседания коалиционных партий руководитель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис.

Нечто невиданное: цены на электричество вдруг уменьшились в 2,4 раза

Средняя цена электроэнергии в Латвии на прошлой неделе снизилась в 2,4 раза — до 35,81 евро за мегаватт-час (MWh), сообщили в Latvenergo.

