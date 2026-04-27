В Даугавгриве открытым пламенем горит квартира многоэтажки

Президент Алар Карис заявил в интервью изданию Helsingin Sanomat, что Европе следует готовиться к восстановлению контактов с Россией после завершения войны в Украине, сообщает ERR. По словам Кариса, европейские страны должны совместно выработать стратегию возобновления диалога с РФ. "Готовы ли мы к тому, что война закончится сегодня или завтра? Как мы должны реагировать? Что нам делать? И что должна сделать Россия? Подготовка к этому должна идти уже сейчас", – сказал президент.