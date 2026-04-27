В Даугавгриве открытым пламенем горит квартира многоэтажки

В сторону квартиры проехали уже три пожарных расчета.
Подробности уточняются.
Очевидцы сообщают, что в рижском микрорайоне Даугавгрива, на улице Лепью, 15/2, на втором этаже горит квартира. Пламя вырывается прямо в окно.
В сторону квартиры проехали уже три пожарных расчета.
Подробности уточняются.
Латвийская спортсменка Анета одержала уверенную победу на соревнованиях в Барселоне на турнире Master International Jiu-Jitsu Championship - Europe 2026, завершив финальный поединок всего за полминуты. При этом путь к финалу оказался необычным — соперница не вышла на бой, и спортсменка автоматически прошла в финал.
Латвийская спортсменка Анета одержала уверенную победу на соревнованиях в Барселоне на турнире Master International Jiu-Jitsu Championship - Europe 2026, завершив финальный поединок всего за полминуты. При этом путь к финалу оказался необычным — соперница не вышла на бой, и спортсменка автоматически прошла в финал.
Президент Алар Карис заявил в интервью изданию Helsingin Sanomat, что Европе следует готовиться к восстановлению контактов с Россией после завершения войны в Украине, сообщает ERR. По словам Кариса, европейские страны должны совместно выработать стратегию возобновления диалога с РФ. "Готовы ли мы к тому, что война закончится сегодня или завтра? Как мы должны реагировать? Что нам делать? И что должна сделать Россия? Подготовка к этому должна идти уже сейчас", – сказал президент.
Президент Алар Карис заявил в интервью изданию Helsingin Sanomat, что Европе следует готовиться к восстановлению контактов с Россией после завершения войны в Украине, сообщает ERR. По словам Кариса, европейские страны должны совместно выработать стратегию возобновления диалога с РФ. "Готовы ли мы к тому, что война закончится сегодня или завтра? Как мы должны реагировать? Что нам делать? И что должна сделать Россия? Подготовка к этому должна идти уже сейчас", – сказал президент.
Пиво неожиданно оказалось источником важного витамина. Новое исследование показало: в обычной порции содержится больше витамина B6, чем считалось ранее.
Пиво неожиданно оказалось источником важного витамина. Новое исследование показало: в обычной порции содержится больше витамина B6, чем считалось ранее.
Ветряная турбина в Южнокурземском крае в воскресенье, 26 апреля, вероятно, упала из-за износа и сильного ветра, сообщили в Бюро по контролю за строительством. В бюро допустили, что объект не проходил должного осмотра, поэтому повреждения, вызванные коррозией, не были замечены. В результате инцидента никто не пострадал, также не было повреждено имущество третьих лиц. В понедельник, 27 апреля, объект, вместе с экспертами, осмотрел министр климата и энергетики Каспарс Мелнис (Союз зеленых и крестьян), сообщает Latvijas Radio.
Ветряная турбина в Южнокурземском крае в воскресенье, 26 апреля, вероятно, упала из-за износа и сильного ветра, сообщили в Бюро по контролю за строительством. В бюро допустили, что объект не проходил должного осмотра, поэтому повреждения, вызванные коррозией, не были замечены. В результате инцидента никто не пострадал, также не было повреждено имущество третьих лиц. В понедельник, 27 апреля, объект, вместе с экспертами, осмотрел министр климата и энергетики Каспарс Мелнис (Союз зеленых и крестьян), сообщает Latvijas Radio.
Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.
Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) не считает целесообразной отмену санкций Евросоюза в отношении Ирана в ближайшем будущем. "Мы считаем, что отмена санкций была бы преждевременной", - заявила фон дер Ляйен на заседании парламентской группы блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) в понедельник, 27 апреля, в Берлине.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) не считает целесообразной отмену санкций Евросоюза в отношении Ирана в ближайшем будущем. "Мы считаем, что отмена санкций была бы преждевременной", - заявила фон дер Ляйен на заседании парламентской группы блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) в понедельник, 27 апреля, в Берлине.
В субботу пограничники задержали гражданина Латвии, который перевозил пятерых нелегальных мигрантов, незаконно пересёкших государственную границу. Об этом сообщили в Государственной погранохране.
В субботу пограничники задержали гражданина Латвии, который перевозил пятерых нелегальных мигрантов, незаконно пересёкших государственную границу. Об этом сообщили в Государственной погранохране.