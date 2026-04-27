Президент Эстонии: следует готовиться к восстановлению контактов с Россией (1)

Редакция PRESS 27 апреля, 2026 15:34

Мир

Президент Алар Карис заявил в интервью изданию Helsingin Sanomat, что Европе следует готовиться к восстановлению контактов с Россией после завершения войны в Украине, сообщает ERR. По словам Кариса, европейские страны должны совместно выработать стратегию возобновления диалога с РФ. "Готовы ли мы к тому, что война закончится сегодня или завтра? Как мы должны реагировать? Что нам делать? И что должна сделать Россия? Подготовка к этому должна идти уже сейчас", – сказал президент.

Если эстонские политики обычно фокусируются на угрозе расширения агрессии, то Карис, как подчеркивает HS, предлагает готовиться и к завершению войны. По его мнению, подготовка к послевоенному периоду должна идти уже сейчас, независимо от реальных сроков окончания боевых действий.

Интервью Кариса финскому изданию началось с обсуждения опасений, что война в Украине может расшириться, и утверждений, будто следующей целью могут стать страны Балтии.

Финская газета отмечает, что образ Эстонии как "следующей мишени" уже повлиял на иностранных инвесторов. Недавно в Таллине даже отменили запланированный футбольный турнир среди девочек, так как иностранные команды начали отказываться от участия из-за страха войны.

По мнению Кариса, разговоры об Эстонии как о следующей цели подогревают те, кто хочет нанести стране ущерб. Также, по его словам, люди порой проецируют на Эстонию собственную неуверенность. "Возможно, они сами боятся стать потенциальными целями", – отметил президент.

Финское издание напомнило, что в Эстонии Карис оказался в центре внутриполитического шторма после того, как заговорил о необходимости готовиться к диалогу с Россией. Согласно же официальной внешнеполитической линии Эстонии, переговоры с государством-агрессором не ведутся. "Агрессора нужно остановить, а затем – пересмотреть отношения. Россия должна измениться, чтобы с ней можно было общаться", – пояснил Карис.

В качестве примера он привел Финляндию времен холодной войны, где была возможность одновременно готовиться к вооруженной защите и вести диалог. Однако эту модель он не стал бы перенимать "один в один".

Карис входит в число тех европейских лидеров, по мнению которых ЕС следует назначить спецпосланника по России, который уже сейчас начал бы подготовку к послевоенному времени. Цель – избежать ситуации, при которой крупные державы договариваются о чем-то "через головы" малых стран.

"Мы вкладывались в Украину сообща, в том числе Эстония и Финляндия. Это означает, что у нас должна быть возможность вставить свое слово. А это возможно только в том случае, если мы участвуем в дискуссиях", – подытожил Карис.

Комментарии (1)
Комментарии (1)

Победа за 30 секунд: латвийская спортсменка стала лучшей в Европе на турнире по джиу джитсу (1)

Важно 15:39

Важно 1 комментариев

Латвийская спортсменка Анета одержала уверенную победу на соревнованиях в Барселоне на турнире Master International Jiu-Jitsu Championship - Europe 2026, завершив финальный поединок всего за полминуты. При этом путь к финалу оказался необычным — соперница не вышла на бой, и спортсменка автоматически прошла в финал.

Латвийская спортсменка Анета одержала уверенную победу на соревнованиях в Барселоне на турнире Master International Jiu-Jitsu Championship - Europe 2026, завершив финальный поединок всего за полминуты. При этом путь к финалу оказался необычным — соперница не вышла на бой, и спортсменка автоматически прошла в финал.

Пиво оказалось полезнее, чем думали: ученые нашли неожиданный эффект (1)

Наука 15:28

Наука 1 комментариев

Пиво неожиданно оказалось источником важного витамина. Новое исследование показало: в обычной порции содержится больше витамина B6, чем считалось ранее.

Пиво неожиданно оказалось источником важного витамина. Новое исследование показало: в обычной порции содержится больше витамина B6, чем считалось ранее.

Не выдержал порыва ветра: ветряк рухнул из-за дефекта в конструкции (1)

Важно 15:18

Важно 1 комментариев

Ветряная турбина в Южнокурземском крае в воскресенье, 26 апреля, вероятно, упала из-за износа и сильного ветра, сообщили в Бюро по контролю за строительством. В бюро допустили, что объект не проходил должного осмотра, поэтому повреждения, вызванные коррозией, не были замечены. В результате инцидента никто не пострадал, также не было повреждено имущество третьих лиц. В понедельник, 27 апреля, объект, вместе с экспертами, осмотрел министр климата и энергетики Каспарс Мелнис (Союз зеленых и крестьян), сообщает Latvijas Radio.

Ветряная турбина в Южнокурземском крае в воскресенье, 26 апреля, вероятно, упала из-за износа и сильного ветра, сообщили в Бюро по контролю за строительством. В бюро допустили, что объект не проходил должного осмотра, поэтому повреждения, вызванные коррозией, не были замечены. В результате инцидента никто не пострадал, также не было повреждено имущество третьих лиц. В понедельник, 27 апреля, объект, вместе с экспертами, осмотрел министр климата и энергетики Каспарс Мелнис (Союз зеленых и крестьян), сообщает Latvijas Radio.

Мы не обязаны радоваться каждому приезжему: Петерис Шмидре о мигрантах (1)

Мнения 15:07

Мнения 1 комментариев

Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.

Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.

Фон дер Ляйен исключила отмену санкций ЕС против Ирана (1)

Важно 14:51

Важно 1 комментариев

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) не считает целесообразной отмену санкций Евросоюза в отношении Ирана в ближайшем будущем. "Мы считаем, что отмена санкций была бы преждевременной", - заявила фон дер Ляйен на заседании парламентской группы блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) в понедельник, 27 апреля, в Берлине.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) не считает целесообразной отмену санкций Евросоюза в отношении Ирана в ближайшем будущем. "Мы считаем, что отмена санкций была бы преждевременной", - заявила фон дер Ляйен на заседании парламентской группы блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) в понедельник, 27 апреля, в Берлине.

Пограничники поймали ещё одного перевозчика нелегалов (1)

Новости Латвии 14:42

Новости Латвии 1 комментариев

В субботу пограничники задержали гражданина Латвии, который перевозил пятерых нелегальных мигрантов, незаконно пересёкших государственную границу. Об этом сообщили в Государственной погранохране.

В субботу пограничники задержали гражданина Латвии, который перевозил пятерых нелегальных мигрантов, незаконно пересёкших государственную границу. Об этом сообщили в Государственной погранохране.

