Если эстонские политики обычно фокусируются на угрозе расширения агрессии, то Карис, как подчеркивает HS, предлагает готовиться и к завершению войны. По его мнению, подготовка к послевоенному периоду должна идти уже сейчас, независимо от реальных сроков окончания боевых действий.

Интервью Кариса финскому изданию началось с обсуждения опасений, что война в Украине может расшириться, и утверждений, будто следующей целью могут стать страны Балтии.

Финская газета отмечает, что образ Эстонии как "следующей мишени" уже повлиял на иностранных инвесторов. Недавно в Таллине даже отменили запланированный футбольный турнир среди девочек, так как иностранные команды начали отказываться от участия из-за страха войны.

По мнению Кариса, разговоры об Эстонии как о следующей цели подогревают те, кто хочет нанести стране ущерб. Также, по его словам, люди порой проецируют на Эстонию собственную неуверенность. "Возможно, они сами боятся стать потенциальными целями", – отметил президент.

Финское издание напомнило, что в Эстонии Карис оказался в центре внутриполитического шторма после того, как заговорил о необходимости готовиться к диалогу с Россией. Согласно же официальной внешнеполитической линии Эстонии, переговоры с государством-агрессором не ведутся. "Агрессора нужно остановить, а затем – пересмотреть отношения. Россия должна измениться, чтобы с ней можно было общаться", – пояснил Карис.

В качестве примера он привел Финляндию времен холодной войны, где была возможность одновременно готовиться к вооруженной защите и вести диалог. Однако эту модель он не стал бы перенимать "один в один".

Карис входит в число тех европейских лидеров, по мнению которых ЕС следует назначить спецпосланника по России, который уже сейчас начал бы подготовку к послевоенному времени. Цель – избежать ситуации, при которой крупные державы договариваются о чем-то "через головы" малых стран.

"Мы вкладывались в Украину сообща, в том числе Эстония и Финляндия. Это означает, что у нас должна быть возможность вставить свое слово. А это возможно только в том случае, если мы участвуем в дискуссиях", – подытожил Карис.