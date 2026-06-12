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Если б не курьеры по доставке еды, многие компании у нас бы не выжили: Кирсонс

© LETA 12 июня, 2026 07:56

Новости Латвии 0 комментариев

Платформы доставки еды в настоящее время забирают слишком большую наценку, заявил LETA Гунарс Кирсонс, предприниматель и бывший владелец компании общественного питания и торговли продуктами питания AS "Lido".

На вопрос о том, насколько справедливы условия работы платформ доставки еды, таких как Bolt Food и Wolt, для предприятий общественного питания, Кирсонс отметил, что платформы забирают большой процент, но в конечном итоге за все платит клиент.

«Если вы небольшой ресторан, вас часто "ставят на колени" и заставляют согласиться с их правилами. Крупные компании, конечно, могут попытаться договориться и сказать "нет" чрезмерно высоким комиссионным, но для маленьких это гораздо сложнее», — объяснил Кирсонс.

Он также отметил, что государству сложно вмешиваться в этот процесс, поскольку оно не может устанавливать ценовую политику. Однако он подчеркнул, что обсуждение этой темы должно проходить, например, на семинарах, в рамках совместных переговоров и отраслевых соглашений, поскольку этот вопрос необходимо как-то урегулировать.

В то же время он признал, что появление платформ на рынке, с одной стороны, оказало положительное влияние. «Если бы не эти платформы, многие компании, вероятно, вообще бы не выжили», — добавил Кирсонс.

Однако он подчеркнул, что на национальном уровне, как в Государственной налоговой службе, так и в других учреждениях, мы также должны работать над повышением качества и общего уровня.

Он добавил, что нам следует не просто критиковать, а «сесть за один стол» и поговорить о качестве и системе, которую можно улучшить. «Конечно, сейчас приоритетом являются безопасность, оборона и экономика, но и ими нельзя пренебрегать», — подчеркнул Кирсонс.

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