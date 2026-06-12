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В ЕС хотят реформировать дипслужбу Кайи Каллас: какие варианты?

Euronews 12 июня, 2026 09:14

Мир 0 комментариев

Глава дипломатии ЕС Кайя Каллас поддержала свою дипломатическую службу, тогда как европейские столицы во главе с Парижем обсуждают возможную реформу ЕСВД - от сокращения полномочий высокого представителя до их расширения.

Глава дипломатии ЕС Кайя Каллас встала на защиту возглавляемого ею внешнеполитического ведомства во внутреннем письме, с которым ознакомился Euronews, на фоне всё более оживлённых дискуссий в ключевых европейских столицах о том, как реформировать дипломатическую службу блока.

Европейская служба внешних действий (ЕСВД) и роль Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности оказываются под всё более пристальным вниманием, поскольку правительства стран ЕС стремятся сделать внешнюю политику блока более гибкой на фоне всё более нестабильной мировой обстановки.

Париж возглавляет усилия по наброску возможной реформы дипломатической службы ЕС и распространил дискуссионный документ, в котором изложено несколько вариантов реформ. Одни предложения предполагают сокращение полномочий Верховного представителя, эту должность сейчас занимает Каллас, другие, напротив, расширяют её полномочия в ключевых сферах политики.

«Отношения между ЕСВД, Еврокомиссией и государствами-членами обсуждаются с момента создания службы. С учётом беспрецедентных геополитических вызовов, с которыми мы сталкиваемся, естественно, что эти дискуссии привлекают новое внимание и становятся более интенсивными», – написала Каллас во внутреннем письме, с которым в четверг ознакомился Euronews.

Французский документ описывает три возможных сценария.

В первом случае роль Верховного представителя в целом размывается, а ключевые внешнеполитические полномочия передаются Европейской комиссии.

Этот вариант означал бы крупную победу для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая всё активнее вмешивается во внешние дела и управление международными кризисами, называя свой подход курсом «геополитической комиссии».

Согласно второму сценарию, усиленная роль в проведении дипломатической линии ЕС отводится Европейскому совету, то есть государства-члены будут играть более оперативную роль в ведении внешних связей, а не только задавать их политическое направление.

В обоих этих вариантах роль Верховного представителя существенно ослабляется. Однако третий вариант, изложенный в документе, предусматривает противоположный подход: укрепление роли главного дипломата ЕС за счёт предоставления ему большего надзора над ключевыми портфелями европейских комиссаров в сферах, которые формально не относятся к внешней политике, но имеют серьёзные геополитические последствия, например в торговле.

В своём частном письме сотрудникам, с которым ознакомился Euronews, Каллас выступает против перспективы ослабления роли Верховного представителя, подчёркивая, что «роли и ответственность институтов ЕС чётко закреплены в договорах. Эта рамка остаётся неизменной».

«Взаимоотношения между институтами ЕС всегда были предметом дискуссий и будут обсуждаться и дальше, как и должно быть. Но некоторым не стоит забегать вперёд: любая масштабная институциональная реформа потребует изменения договоров ЕС, а они в настоящее время всерьёз не рассматриваются», – заявил Euronews один из представителей ЕС.

Другой представитель ЕС сказал, что идея реформирования службы внешних действий уже некоторое время циркулирует в дипломатических кругах, но сейчас набрала ход, поскольку в ЕСВД недавно освободился пост генерального секретаря, что по сути создало своего рода институциональный вакуум.

Любая возможная реорганизация дипломатической службы ЕС неизбежно будет связана с продолжающимися переговорами о следующем семилетнем бюджете блока, однако дипломаты не считают реалистичным, что до начала следующего институционального цикла может произойти сколько-нибудь значимая реформа.

ЕСВД также готовит собственный вариант программного документа. Ожидается, что первая министерская дискуссия на эту тему пройдёт на следующем неформальном заседании Совета иностранных дел ЕС, которое состоится в Ирландии 2 сентября.

В пятницу Каллас встретится с министром по европейским и иностранным делам Франции Жан-Ноэлем Барро на встрече, запланированной ещё до публикации документа и совпавшей с конференцией по урегулированию на основе формулы двух государств, которую проводит Франция.

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