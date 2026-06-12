Американские метеорологи объявили о начале Эль-Ниньо: температура на планете начинает повышаться

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) заявило, что в тропической части Тихого океана сложились условия, характерные для «Эль-Ниньо»: температура верхнего слоя воды в последние месяцы значительно повысилась.

Многие синоптики предполагают, что это будет «супер-Эль-Ниньо», возможно, даже один из самых сильных в истории наблюдений.

Нынешний «Эль-Ниньо», как и предыдущие, накладывается на потепление климата, вызванное человеческой деятельностью, и может вылиться в очередной рекордно жаркий год — им, вероятно, станет год 2027-й — со стихийными бедствиями, неурожаями и ударами по экономике.

Заявление NOAA не стало неожиданностью: «Эль-Ниньо» и его сестра «Ла-Нинья» («мальчик» и «девочка» по-испански), периоды потепления и охлаждения воды в Тихом океане, циклически сменяют друг друга, а «Ла-Нинья» закончилась в начале этого года года.

Теперь температура воды на поверности Тихого океана в центре и на востоке его тропической части выросла на 0,5 градуса Цельсия выше среднего значения, и именно эту отметку американские ученые считают порогом начала «Эль-Ниньо».

Что в этот раз удивляет ученых, так это то, насколько уверенно компьютерные модели уже сейчас предсказывают силу нового «Эль-Ниньо».

Эта сила определяется тем, насколько выше среднего оказывается температура поверхности океана в зоне «Эль-Ниньо»: если она выше на полтора градуса, то это считается сильным явлением, если на два и больше — «очень сильным».

По состоянию на июнь NOAA предсказывает с вероятностью в 63%, что этот «Эль-Ниньо» к ноябрю-январю станет «очень сильным» — возможно, одним из сильнейших за всю историю научных наблюдений, с 1950 года.

Предыдущие три сильнейших «Эль-Ниньо» случались в 1982-83, 1997-98 и 2015-16 годах.

Некоторые результаты компьютерного моделирования, проведенного и в США, и в Европе, показывают даже, что температура воды в тропической части Тихого океана к концу года может вырасти и более чем на 3 градуса выше среднего.

В то же время американские метеорологи напоминают, что сила «Эль-Ниньо» не ведет автоматически к каким-то катастрофическим последствиям.

«Даже очень сильные события в рамках „Эль-Ниньо“ не ведет повсюду к ожидаемым последствиям, хотя эти сильные события и повышают значительно вероятность ожидаемых последствий», — говорится в заявлении NOAA.

Больше всего ученых беспокоит то, что этот сильный «Эль-Ниньо» накладывается на уже потеплевший климат на планете.

«Очень сильный» «Эль-Ниньо», выделяя в атмосферу энергию, накопленную в океане, может повысить среднюю температуру воздуха на планете примерно на 0,2 градуса Цельсия. При этом мировой климат и так продолжает ставить рекорды.

Самым теплым за всю историю наблюдений стал 2024 год — и этому способствовал тогдашний «Эль-Ниньо», который при этом был не особенно мощным.

2025 год, несмотря на охлаждающий эффект «Ла-Ниньи», оказался теплее 2016-го, года «супер-Эль-Ниньо», и вошел в тройку самых теплых лет.

«В конце этого года и далее в 2027 году мы, скорее всего, будем наблюдать очень высокие температуры по всему миру, — говорит профессор Адам Скейф, глава отдела долгосрочных прогнозов в Метеорологическом бюро Великобритании. — В 2027-м, по всей видимости, это дополнительное тепло наложится на уже имеющееся потепление климата, и это вполне может привести к тому, что мы получим очередной год с температурами более чем на 1,5 градуса выше [уровня конца XIX века]».

Обычно влияние «Эль-Ниньо» сильнее всего ощущается в тропиках. В северном Перу и южном Эквадоре учащаются наводнения. Растет их вероятность и в Восточной Африке, Центральной Азии и на юге США.

В Австралии, Индонезии и остальной северной части Южной Америки, наоборот, растет риск засухи и природных пожаров, что бьет по сельскому хозяйству и поставках продовольствия по всему миру.

В то же время «Эль-Ниньо» обычно подавляет ураганы в Атлантике.

«Это звучит неплохо, но в то же время в Центральной Америке это приводит к большому сокращению количества дождя и, потенциально, к засухе», — отмечает специалист по климату из британского Университета Рединга Лиз Стивенс.

Сигнал тревоги

Объявление о начале „Эль-Ниньо“ — это не простой прогноз погоды. Для миллионов людей это страшная, пугающая сирена тревоги, — говорит глава общественной организации Power Shift Africa Мохаммед Адоу. — Оно означает, что не будет дождя, что погибнут посевы, вырастут цены на еду, и целые семьи окажутся на грани выживания. Особенно в Восточной Африке — там это наложится на засухи и наводнения последних лет».

Метеорологическое агентство Японии объявило о начале «Эль-Ниньо» почти одновременно с американским метеорологическим ведомством.

В то же время Метеорологическое бюро Австралии (МБА) пока еще о начале «Эль-Ниньо» не объявляло, поскольку применяет более строгий критерий: рост температуры воды на 0,8, а не на 0,5 градуса выше среднего.

На этой неделе МБА сообщило, что условия в Тихом океане уже близки к этому порогу, а в центральной части даже и превысили его, но заявить формально о начале «Эль-Ниньо» пообещало позже, добавив, что он в этот раз может оказаться мощным.

«Эль-Ниньо» повторяется с интервалами от двух до семи лет и обычно продолжается около года.

Убедительных доказательств того, что из-за потепления климата «Эль-Ниньо» случается чаще или становится сильнее, у ученых нет, но общее потепление может усугублять последствия этого явления.