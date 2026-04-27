Дело о пропаганде: активиста Гущина обвинили в нарушении санкций ЕС

Редакция PRESS 27 апреля, 2026 14:08

Прокуратура предъявила обвинение многолетнему прокремлёвскому активисту Виктору Гущину в нарушении санкций Европейского союза — по версии следствия, он обеспечивал публикации для российского пропагандистского ресурса.

Как сообщили в прокуратуре, обвинение было предъявлено 14 апреля лицу, в отношении которого Служба государственной безопасности (VDD) 7 апреля инициировала уголовное преследование. По данным следствия, обвиняемый предоставлял материалы для сайта, связанного с фондом, включённым в санкционный список ЕС. В настоящее время он остаётся под стражей, а дело в ближайшее время планируется передать в суд.

Уголовный процесс против гражданина Латвии был начат 26 ноября 2025 года после того, как VDD выявила подготовленные им публикации на российском пропагандистском портале. В этих материалах, по данным спецслужбы, содержались прославляющие Россию тезисы, а также интерпретации событий Второй мировой войны и оккупации Латвии в соответствии с интересами России.

Доступ к указанному ресурсу на территории Латвии ранее был заблокирован по рекомендации VDD. В службе подчёркивают, что любое предоставление ресурсов субъектам, находящимся под санкциями ЕС, рассматривается как нарушение санкционного режима.

Известно, что Виктор Гущин ранее баллотировался на выборах в 12-й и 13-й Сейм от партии «Русский союз Латвии», однако избран не был. Он также работал преподавателем и публиковал книги и статьи на историческую тематику, в которых распространялись выгодные Кремлю и дискредитирующие Латвию тезисы, включая утверждения о якобы возрождении нацизма в стране. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года он продолжал подобную деятельность и посещал мероприятия, организованные в России.

А дышать чем?! Как в спальном районе Риги двор от пыли убирали. ВИДЕО
А дышать чем?! Как в спальном районе Риги двор от пыли убирали. ВИДЕО (1)

Дело даже не в деньгах, а в отношении! Психотерапевт поставил диагноз airBaltic
Дело даже не в деньгах, а в отношении! Психотерапевт поставил диагноз airBaltic

Sorry! ИИ на городском портале Риги не говорит на английском
Sorry! ИИ на городском портале Риги не говорит на английском

Победа за 30 секунд: латвийская спортсменка стала лучшей в Европе на турнире по джиу джитсу

Латвийская спортсменка Анета одержала уверенную победу на соревнованиях в Барселоне на турнире Master International Jiu-Jitsu Championship - Europe 2026, завершив финальный поединок всего за полминуты. При этом путь к финалу оказался необычным — соперница не вышла на бой, и спортсменка автоматически прошла в финал.

Загрузка

Пиво оказалось полезнее, чем думали: ученые нашли неожиданный эффект

Пиво неожиданно оказалось источником важного витамина. Новое исследование показало: в обычной порции содержится больше витамина B6, чем считалось ранее.

Не выдержал порыва ветра: ветряк рухнул из-за дефекта в конструкции

Ветряная турбина в Южнокурземском крае в воскресенье, 26 апреля, вероятно, упала из-за износа и сильного ветра, сообщили в Бюро по контролю за строительством. В бюро допустили, что объект не проходил должного осмотра, поэтому повреждения, вызванные коррозией, не были замечены. В результате инцидента никто не пострадал, также не было повреждено имущество третьих лиц. В понедельник, 27 апреля, объект, вместе с экспертами, осмотрел министр климата и энергетики Каспарс Мелнис (Союз зеленых и крестьян), сообщает Latvijas Radio.

Мы не обязаны радоваться каждому приезжему: Петерис Шмидре о мигрантах

Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.

Фон дер Ляйен исключила отмену санкций ЕС против Ирана

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) не считает целесообразной отмену санкций Евросоюза в отношении Ирана в ближайшем будущем. "Мы считаем, что отмена санкций была бы преждевременной", - заявила фон дер Ляйен на заседании парламентской группы блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) в понедельник, 27 апреля, в Берлине.

Пограничники поймали ещё одного перевозчика нелегалов

В субботу пограничники задержали гражданина Латвии, который перевозил пятерых нелегальных мигрантов, незаконно пересёкших государственную границу. Об этом сообщили в Государственной погранохране.

Уровень популизма зашкаливает: Чекушин разобрал предвыборный план Шлесерса

Бывший депутат Рижской думы Константин Чекушин (Согласие) на своей странице в Facebook разобрал предвыборный план партии Шлесерса "Латвия на первом месте" и назвал его невероятно популистским.

