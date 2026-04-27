Дело о пропаганде: активиста Гущина обвинили в нарушении санкций ЕС

Как сообщили в прокуратуре, обвинение было предъявлено 14 апреля лицу, в отношении которого Служба государственной безопасности (VDD) 7 апреля инициировала уголовное преследование. По данным следствия, обвиняемый предоставлял материалы для сайта, связанного с фондом, включённым в санкционный список ЕС. В настоящее время он остаётся под стражей, а дело в ближайшее время планируется передать в суд.

Уголовный процесс против гражданина Латвии был начат 26 ноября 2025 года после того, как VDD выявила подготовленные им публикации на российском пропагандистском портале. В этих материалах, по данным спецслужбы, содержались прославляющие Россию тезисы, а также интерпретации событий Второй мировой войны и оккупации Латвии в соответствии с интересами России.

Доступ к указанному ресурсу на территории Латвии ранее был заблокирован по рекомендации VDD. В службе подчёркивают, что любое предоставление ресурсов субъектам, находящимся под санкциями ЕС, рассматривается как нарушение санкционного режима.

Известно, что Виктор Гущин ранее баллотировался на выборах в 12-й и 13-й Сейм от партии «Русский союз Латвии», однако избран не был. Он также работал преподавателем и публиковал книги и статьи на историческую тематику, в которых распространялись выгодные Кремлю и дискредитирующие Латвию тезисы, включая утверждения о якобы возрождении нацизма в стране. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года он продолжал подобную деятельность и посещал мероприятия, организованные в России.