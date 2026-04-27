Львиную долю составила зарплата за работу на посту министра - 114 095 евро. В университете Спрудс заработал 16 012 евро. В 2024 году доходы Спрудса за работу в министерстве и университете составили 141 162 евро.

В собственности Спрудса находятся земельный участок и квартира в Марупе, автомобиль "Honda CR-V" 2015 года выпуска.

Его накопления в "Luminor Bank" в прошлом году составляли 40 000 евро, а в "Swedbank" - 5000 долларов США. Долговые обязательства в прошлом году составили 5091 евро.

У Спрудса также есть сберегательная облигация стоимостью 5000 евро.