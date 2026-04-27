Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 27. Апреля Завтра: Klementine, Raimonda, Raina, Tale
Доступность

История одной измены: в Театре Чехова неоднозначная премьера

Елена Слюсарева 27 апреля, 2026 13:47

История и культура 0 комментариев

Всего 1 час 40минут (без перерыва) длится новый спектакль в Рижском Русском театре имени Михаила Чехова. Тема незатейливая, житейская, но впечатлений публики - море. Причем, впечатления глубоко противоположные от "не понял, о чем это?" до "конгениально". Для меня, признаться, постановка тоже окончилась вопросом: и что? Так что за премьера, собственно...

...Итак, широко известный российский режиссер Максим Диденко, ныне проживающий в Германии, поставил в нашем Театре Чехова спектакль "Предательство" по пьесе английского драматурга Гарольда Пинтера, не так давно ушедшего в мир иной (в 2008-м). Это событие настолько важное для знающих людей, что зрители собирались даже из-за границы. Наши, впрочем, тоже люди культурно любознательные - несмотря на объявленную страшную бурю зал в воскресенье был полон. 

Действие происходит в 70-е годы 20 века. То есть, по декорациям и костюмам, по идее, довольно убого. По содержанию тоже ничего сверх неожиданного: дружили две супружеские пары, дружили, а потом друг стал спать с женой своего друга.

Встречались они так несколько лет, а потом разошлись. И все стали жить, как раньше. Как будто бы ничего особенного и не было. Примерно так - в общих чертах.  Пьеса эта, однако, одна из самых знаменитых в театральном мире, а её автор в 2005-м был удостоен Нобелевской премии по литературе. За что?!

Рижская постановка захватывает сразу - она оказывается динамичной, красочной, эффектной. В ней много музыки, много юмора. Минимализм прошлого века расцвечен и подсвечен просто и со вкусом. Костюмы - исключительно элегантные - такие вне моды. Что интересно - актеров в них узнаешь не сразу, хотя они практически без грима и почти что самые известные - в главных ролях Екатерина Фролова, Шамиль Хаматов и Максим Бусел (играет в очередь с Евгением Прониным).

Как им удалось оказаться неузнанными на сцене, наверное, одному режиссеру известно, но многие зрители в первые минуты удивленно перешептывались: "Неужели он, да нет...И правда..." .

Меня что сразило уже вначале - Шамиль Хаматов (я его тоже не сразу узнала). Это его герою жена наставляла рога. И как остроумно, как спокойно и снисходительно рассказывал он об этом своему другу-предателю. Уверенный в себе мужчина, он знал об их романе все эти годы. А дальше - спектакль собственно о том, чего ему это стоило.

Действие разворачивается в обратную сторону - в прошлое. И приходит к тому, с чего всё начиналось. И становится ясно, что вся эта простенькая житейская ситуация ничего живого в нем не оставила - кроме боли. Да и в его жене, похоже, тоже. И бывший любовник теперь уже не будет прежним. Хотя внешне всё остается таким же элегантным, стильным, остроумным...И антураж, и отношения. Потому, кстати, в названии пьесы не про измену - про предательство. Предавая близких, человек предает себя. 

Но мне лично понимание это далось далеко не сразу. И уже не в театре. Не отпускала постановка "ни о чём". Такое своеобразное умственное послевкусие. Давно выведенная формула в действии: если произведение заставляет к себе возвращаться - это успех. За это, собственно Гарольд Пинтер и был удостоен Нобелевской премии - за создание собственного творческого пространства (своего мира, своей вселенной).

По формулировке Шведской академии, в своих пьесах он «приоткрывает пропасть, лежащую под суетой повседневности, и вторгается в запертые комнаты угнетения». Его называют мастером подтекста, где молчание и паузы между героями значат больше, чем произнесенные слова.  

В нашем случае всё совпало - и слова, и паузы, "и лицо, и мысли". Все гениальное просто. И коротко, хочется добавить. Режиссеру и его команде хватило полтора часа, чтобы не сказать лишнего. В наше время, захламленное информацией, это знак особо трепетного отношения к зрителям. И знаете, хочется увидеть это снова. И ещё раз послушать паузы...

...В продолжение темы, затронутой в спектакле, 29 апреля, в 18:00, театр организует публичную дискуссию «Насколько объективна память и насколько субъективна истина?» в рамках цикла дискуссий «Без точки над i». Прямую трансляцию из Театра Чехова можно будет посмотреть на портале LSM.lv, а также на странице в Facebook и YouTube-канале театра.

В творческую команду под руководством режиссера Максима Диденко вошли сценограф и художник по костюмам Галя Солодовникова, композитор Луи Лебе, хореограф Анна Абалихина, художник по свету Оскарс Паулиньш, переводчик Лина Овчинникова.

Елена СЛЮСАРЕВА

ФОТО Кристап Калнс

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Sorry! ИИ на городском портале Риги не говорит на английском
Важно

А дышать чем?! Как в спальном районе Риги двор от пыли убирали. ВИДЕО
Важно

Сама не знает, о чём говорит: высказывания Ланги проверил Re:Check
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Победа за 30 секунд: латвийская спортсменка стала лучшей в Европе на турнире по джиу джитсу

Важно 15:39

Важно 0 комментариев

Латвийская спортсменка Анета одержала уверенную победу на соревнованиях в Барселоне на турнире Master International Jiu-Jitsu Championship - Europe 2026, завершив финальный поединок всего за полминуты. При этом путь к финалу оказался необычным — соперница не вышла на бой, и спортсменка автоматически прошла в финал.

Читать
Загрузка

Пиво оказалось полезнее, чем думали: ученые нашли неожиданный эффект

Наука 15:28

Наука 0 комментариев

Пиво неожиданно оказалось источником важного витамина. Новое исследование показало: в обычной порции содержится больше витамина B6, чем считалось ранее.

Читать

Не выдержал порыва ветра: ветряк рухнул из-за дефекта в конструкции

Важно 15:18

Важно 0 комментариев

Ветряная турбина в Южнокурземском крае в воскресенье, 26 апреля, вероятно, упала из-за износа и сильного ветра, сообщили в Бюро по контролю за строительством. В бюро допустили, что объект не проходил должного осмотра, поэтому повреждения, вызванные коррозией, не были замечены. В результате инцидента никто не пострадал, также не было повреждено имущество третьих лиц. В понедельник, 27 апреля, объект, вместе с экспертами, осмотрел министр климата и энергетики Каспарс Мелнис (Союз зеленых и крестьян), сообщает Latvijas Radio.

Читать

Мы не обязаны радоваться каждому приезжему: Петерис Шмидре о мигрантах

Мнения 15:07

Мнения 0 комментариев

Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.

Читать

Фон дер Ляйен исключила отмену санкций ЕС против Ирана

Важно 14:51

Важно 0 комментариев

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) не считает целесообразной отмену санкций Евросоюза в отношении Ирана в ближайшем будущем. "Мы считаем, что отмена санкций была бы преждевременной", - заявила фон дер Ляйен на заседании парламентской группы блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) в понедельник, 27 апреля, в Берлине.

Читать

Пограничники поймали ещё одного перевозчика нелегалов

Новости Латвии 14:42

Новости Латвии 0 комментариев

В субботу пограничники задержали гражданина Латвии, который перевозил пятерых нелегальных мигрантов, незаконно пересёкших государственную границу. Об этом сообщили в Государственной погранохране.

Читать

Уровень популизма зашкаливает: Чекушин разобрал предвыборный план Шлесерса

Новости Латвии 14:41

Новости Латвии 0 комментариев

Бывший депутат Рижской думы Константин Чекушин (Согласие) на своей странице в Facebook разобрал предвыборный план партии Шлесерса "Латвия на первом месте" и назвал его невероятно популистским.

Читать