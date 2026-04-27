История одной измены: в Театре Чехова неоднозначная премьера

...Итак, широко известный российский режиссер Максим Диденко, ныне проживающий в Германии, поставил в нашем Театре Чехова спектакль "Предательство" по пьесе английского драматурга Гарольда Пинтера, не так давно ушедшего в мир иной (в 2008-м). Это событие настолько важное для знающих людей, что зрители собирались даже из-за границы. Наши, впрочем, тоже люди культурно любознательные - несмотря на объявленную страшную бурю зал в воскресенье был полон.

Действие происходит в 70-е годы 20 века. То есть, по декорациям и костюмам, по идее, довольно убого. По содержанию тоже ничего сверх неожиданного: дружили две супружеские пары, дружили, а потом друг стал спать с женой своего друга.

Встречались они так несколько лет, а потом разошлись. И все стали жить, как раньше. Как будто бы ничего особенного и не было. Примерно так - в общих чертах. Пьеса эта, однако, одна из самых знаменитых в театральном мире, а её автор в 2005-м был удостоен Нобелевской премии по литературе. За что?!

Рижская постановка захватывает сразу - она оказывается динамичной, красочной, эффектной. В ней много музыки, много юмора. Минимализм прошлого века расцвечен и подсвечен просто и со вкусом. Костюмы - исключительно элегантные - такие вне моды. Что интересно - актеров в них узнаешь не сразу, хотя они практически без грима и почти что самые известные - в главных ролях Екатерина Фролова, Шамиль Хаматов и Максим Бусел (играет в очередь с Евгением Прониным).

Как им удалось оказаться неузнанными на сцене, наверное, одному режиссеру известно, но многие зрители в первые минуты удивленно перешептывались: "Неужели он, да нет...И правда..." .

Меня что сразило уже вначале - Шамиль Хаматов (я его тоже не сразу узнала). Это его герою жена наставляла рога. И как остроумно, как спокойно и снисходительно рассказывал он об этом своему другу-предателю. Уверенный в себе мужчина, он знал об их романе все эти годы. А дальше - спектакль собственно о том, чего ему это стоило.

Действие разворачивается в обратную сторону - в прошлое. И приходит к тому, с чего всё начиналось. И становится ясно, что вся эта простенькая житейская ситуация ничего живого в нем не оставила - кроме боли. Да и в его жене, похоже, тоже. И бывший любовник теперь уже не будет прежним. Хотя внешне всё остается таким же элегантным, стильным, остроумным...И антураж, и отношения. Потому, кстати, в названии пьесы не про измену - про предательство. Предавая близких, человек предает себя.

Но мне лично понимание это далось далеко не сразу. И уже не в театре. Не отпускала постановка "ни о чём". Такое своеобразное умственное послевкусие. Давно выведенная формула в действии: если произведение заставляет к себе возвращаться - это успех. За это, собственно Гарольд Пинтер и был удостоен Нобелевской премии - за создание собственного творческого пространства (своего мира, своей вселенной).

По формулировке Шведской академии, в своих пьесах он «приоткрывает пропасть, лежащую под суетой повседневности, и вторгается в запертые комнаты угнетения». Его называют мастером подтекста, где молчание и паузы между героями значат больше, чем произнесенные слова.

В нашем случае всё совпало - и слова, и паузы, "и лицо, и мысли". Все гениальное просто. И коротко, хочется добавить. Режиссеру и его команде хватило полтора часа, чтобы не сказать лишнего. В наше время, захламленное информацией, это знак особо трепетного отношения к зрителям. И знаете, хочется увидеть это снова. И ещё раз послушать паузы...

...В продолжение темы, затронутой в спектакле, 29 апреля, в 18:00, театр организует публичную дискуссию «Насколько объективна память и насколько субъективна истина?» в рамках цикла дискуссий «Без точки над i». Прямую трансляцию из Театра Чехова можно будет посмотреть на портале LSM.lv, а также на странице в Facebook и YouTube-канале театра.

В творческую команду под руководством режиссера Максима Диденко вошли сценограф и художник по костюмам Галя Солодовникова, композитор Луи Лебе, хореограф Анна Абалихина, художник по свету Оскарс Паулиньш, переводчик Лина Овчинникова.

Елена СЛЮСАРЕВА

ФОТО Кристап Калнс