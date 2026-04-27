В интервью Ланга сказала: «Это означает, что всем должно быть ясно: неуважение к государственному языку может повлечь санкции. (…) Я слышала, что в Германии, если человек не говорит с немецким полицейским на немецком языке, это интерпретируется как сопротивление властям».

Re:Check связался с Федеральным министерством юстиции и защиты прав потребителей Германии, а также с Федеральным министерством внутренних дел. Оба ведомства в письменной форме подтвердили, что это утверждение не соответствует действительности. В Германии административные процедуры действительно ведутся на немецком языке, однако люди могут обращаться к полицейским и на других языках. Если из-за языкового барьера стороны не могут понять друг друга, предоставляется переводчик, и никаких санкций не применяется. Юридические последствия могут наступить только в том случае, если человек сознательно препятствует работе полиции и отказывается сотрудничать.

Ланга на звонки Re:Check не ответила, но согласилась дать письменные ответы. Она заявила, что информацию о том, что жителям Германии якобы запрещено разговаривать с полицейскими на других языках, получила от очевидцев, проживающих в Германии. При этом политик отметила, что пример Германии сложно сравнивать с ситуацией в Латвии. Напомним: в интервью сама Ланга использовала пример Германии, чтобы продемонстрировать низкую терпимость европейских стран к использованию иностранных языков. На это замечание она ответила, что это её право и она продолжит ссылаться на примеры других стран.

В переписке с Re:Check Ланга также сослалась на пример Литвы. Она заявила, что там клиентов можно обслуживать только на государственном языке или других языках ЕС.

То же самое она ранее писала в социальных сетях:

«Через пару лет [латышский язык] будет во всех магазинах, на рынках и в конторах Латвии, потому что обслуживание на языках третьих стран будет запрещено, как в Литве».

Изменения в Законе Литовской Республики о государственном языке предусматривают, что с этого года все сотрудники сферы обслуживания должны уметь обслуживать клиентов на государственном языке минимум на уровне A1, а после двух лет проживания в стране — на уровне A2. Таким образом государство обеспечивает право жителей получать услуги на государственном языке. Однако обслуживание на языках третьих стран не запрещено. Это в письменной форме подтвердило и Министерство внутренних дел Литвы. Если клиент начинает разговор на другом языке и сотрудник может на нём ответить, делать это не запрещается. Представитель министерства подчеркнул, что в Литве государственный язык укрепляют через различные кампании и инициативы, а не через запреты.

В интервью на радио Ланга заявила:

«То, что человек знает и использует государственный язык, вытекает из закона, и это обязанность каждого гражданина и постоянного жителя. По сути, люди, которые живут в Латвии всю жизнь и отказываются использовать государственный язык, конечно, проявляют к нему неуважение и, с точки зрения Закона о государственном языке, они являются нарушителями закона».

То же самое она повторила в передаче LTV «Панорама»:

«Из Закона о государственном языке следует, что те, кто не использует государственный язык, являются нарушителями закона».

Закон о государственном языке устанавливает, что латышский язык обязателен в определённых общественных и профессиональных сферах — в государственных и муниципальных учреждениях, при обслуживании клиентов и в документообороте. Однако это не означает, что все, кто не знает или не использует государственный язык в повседневных ситуациях, автоматически становятся нарушителями закона. Закон не распространяется на неофициальное общение между жителями.

Нарушение возникает только тогда, когда человек в конкретной ситуации не выполняет требования закона — например, при выполнении работы, где требуется знание латышского языка, или при предоставлении информации обществу не на государственном языке. За явное неуважение к государственному языку предусмотрен штраф от 7 до 140 евро.

Re:Check попросил комментарий и у Государственного центра языка. Его директор Инесе Мухка подтвердила, что формально человек становится нарушителем закона только в случае нарушения конкретной правовой нормы — при выполнении работы, где требуется знание латышского, или при непредоставлении информации на государственном языке. При этом Мухка подчеркнула другой аспект:

«Если человек отказывается использовать государственный язык, то да, это может расцениваться как проявление неуважения — например, сознательный, агрессивный, категорический отказ использовать государственный язык в ситуациях, где его использование обязательно или само собой разумеется. (…) Это оценочное суждение, а не формальный юридический факт».

Ланга в ответе Re:Check указала, что ссылалась на слова экс-президента Эгилса Левитса, сказанные на презентации десятого тома книги «Valoda un valsts» (Язык и государство), которые она прочитала в публикации TVnet. В своей речи Левитс сказал, что взаимная коммуникация в Латвии должна происходить на государственном языке, однако не называл это нарушением закона. В самой публикации TVnet, на которую ссылалась депутат Рижской думы, этого тоже не сказано.