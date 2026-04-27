Сама не знает, о чём говорит: высказывания Ланги проверил Re:Check (2)

Редакция PRESS 27 апреля, 2026 11:59

Важно 2 комментариев

LETA

Депутат рижской думы Лиана Ланга (Нацблок) в программе Латвийского радио «Labrīt!» высказала мнение, что языковая политика должна стать жёстче по отношению к людям, которые в публичном пространстве не говорят на государственном языке. В качестве примера она привела Германию, где отказ разговаривать с полицейским на немецком языке якобы считается сопротивлением властям. Политик также заявила, что в Литве при обслуживании клиентов запрещено использовать языки третьих стран. Но это не соответствует действительности.

В интервью Ланга сказала: «Это означает, что всем должно быть ясно: неуважение к государственному языку может повлечь санкции. (…) Я слышала, что в Германии, если человек не говорит с немецким полицейским на немецком языке, это интерпретируется как сопротивление властям».

Re:Check связался с Федеральным министерством юстиции и защиты прав потребителей Германии, а также с Федеральным министерством внутренних дел. Оба ведомства в письменной форме подтвердили, что это утверждение не соответствует действительности. В Германии административные процедуры действительно ведутся на немецком языке, однако люди могут обращаться к полицейским и на других языках. Если из-за языкового барьера стороны не могут понять друг друга, предоставляется переводчик, и никаких санкций не применяется. Юридические последствия могут наступить только в том случае, если человек сознательно препятствует работе полиции и отказывается сотрудничать.

Ланга на звонки Re:Check не ответила, но согласилась дать письменные ответы. Она заявила, что информацию о том, что жителям Германии якобы запрещено разговаривать с полицейскими на других языках, получила от очевидцев, проживающих в Германии. При этом политик отметила, что пример Германии сложно сравнивать с ситуацией в Латвии. Напомним: в интервью сама Ланга использовала пример Германии, чтобы продемонстрировать низкую терпимость европейских стран к использованию иностранных языков. На это замечание она ответила, что это её право и она продолжит ссылаться на примеры других стран.

В переписке с Re:Check Ланга также сослалась на пример Литвы. Она заявила, что там клиентов можно обслуживать только на государственном языке или других языках ЕС.

То же самое она ранее писала в социальных сетях:

«Через пару лет [латышский язык] будет во всех магазинах, на рынках и в конторах Латвии, потому что обслуживание на языках третьих стран будет запрещено, как в Литве».

Изменения в Законе Литовской Республики о государственном языке предусматривают, что с этого года все сотрудники сферы обслуживания должны уметь обслуживать клиентов на государственном языке минимум на уровне A1, а после двух лет проживания в стране — на уровне A2. Таким образом государство обеспечивает право жителей получать услуги на государственном языке. Однако обслуживание на языках третьих стран не запрещено. Это в письменной форме подтвердило и Министерство внутренних дел Литвы. Если клиент начинает разговор на другом языке и сотрудник может на нём ответить, делать это не запрещается. Представитель министерства подчеркнул, что в Литве государственный язык укрепляют через различные кампании и инициативы, а не через запреты.

В интервью на радио Ланга заявила:

«То, что человек знает и использует государственный язык, вытекает из закона, и это обязанность каждого гражданина и постоянного жителя. По сути, люди, которые живут в Латвии всю жизнь и отказываются использовать государственный язык, конечно, проявляют к нему неуважение и, с точки зрения Закона о государственном языке, они являются нарушителями закона».

То же самое она повторила в передаче LTV «Панорама»:

«Из Закона о государственном языке следует, что те, кто не использует государственный язык, являются нарушителями закона».

Закон о государственном языке устанавливает, что латышский язык обязателен в определённых общественных и профессиональных сферах — в государственных и муниципальных учреждениях, при обслуживании клиентов и в документообороте. Однако это не означает, что все, кто не знает или не использует государственный язык в повседневных ситуациях, автоматически становятся нарушителями закона. Закон не распространяется на неофициальное общение между жителями.

Нарушение возникает только тогда, когда человек в конкретной ситуации не выполняет требования закона — например, при выполнении работы, где требуется знание латышского языка, или при предоставлении информации обществу не на государственном языке. За явное неуважение к государственному языку предусмотрен штраф от 7 до 140 евро.

Re:Check попросил комментарий и у Государственного центра языка. Его директор Инесе Мухка подтвердила, что формально человек становится нарушителем закона только в случае нарушения конкретной правовой нормы — при выполнении работы, где требуется знание латышского, или при непредоставлении информации на государственном языке. При этом Мухка подчеркнула другой аспект:

«Если человек отказывается использовать государственный язык, то да, это может расцениваться как проявление неуважения — например, сознательный, агрессивный, категорический отказ использовать государственный язык в ситуациях, где его использование обязательно или само собой разумеется. (…) Это оценочное суждение, а не формальный юридический факт».

Ланга в ответе Re:Check указала, что ссылалась на слова экс-президента Эгилса Левитса, сказанные на презентации десятого тома книги «Valoda un valsts» (Язык и государство), которые она прочитала в публикации TVnet. В своей речи Левитс сказал, что взаимная коммуникация в Латвии должна происходить на государственном языке, однако не называл это нарушением закона. В самой публикации TVnet, на которую ссылалась депутат Рижской думы, этого тоже не сказано.

Дело даже не в деньгах, а в отношении! Психотерапевт поставил диагноз airBaltic

Кардиолог шокирован тем, что латвийцы покупают в супермаркетах

Латвийская спортсменка Анета одержала уверенную победу на соревнованиях в Барселоне на турнире Master International Jiu-Jitsu Championship - Europe 2026, завершив финальный поединок всего за полминуты. При этом путь к финалу оказался необычным — соперница не вышла на бой, и спортсменка автоматически прошла в финал.

Президент Алар Карис заявил в интервью изданию Helsingin Sanomat, что Европе следует готовиться к восстановлению контактов с Россией после завершения войны в Украине, сообщает ERR. По словам Кариса, европейские страны должны совместно выработать стратегию возобновления диалога с РФ. "Готовы ли мы к тому, что война закончится сегодня или завтра? Как мы должны реагировать? Что нам делать? И что должна сделать Россия? Подготовка к этому должна идти уже сейчас", – сказал президент.

Пиво неожиданно оказалось источником важного витамина. Новое исследование показало: в обычной порции содержится больше витамина B6, чем считалось ранее.

Ветряная турбина в Южнокурземском крае в воскресенье, 26 апреля, вероятно, упала из-за износа и сильного ветра, сообщили в Бюро по контролю за строительством. В бюро допустили, что объект не проходил должного осмотра, поэтому повреждения, вызванные коррозией, не были замечены. В результате инцидента никто не пострадал, также не было повреждено имущество третьих лиц. В понедельник, 27 апреля, объект, вместе с экспертами, осмотрел министр климата и энергетики Каспарс Мелнис (Союз зеленых и крестьян), сообщает Latvijas Radio.

Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) не считает целесообразной отмену санкций Евросоюза в отношении Ирана в ближайшем будущем. "Мы считаем, что отмена санкций была бы преждевременной", - заявила фон дер Ляйен на заседании парламентской группы блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) в понедельник, 27 апреля, в Берлине.

В субботу пограничники задержали гражданина Латвии, который перевозил пятерых нелегальных мигрантов, незаконно пересёкших государственную границу. Об этом сообщили в Государственной погранохране.

