Сахар оказался не таким простым: ученые нашли неожиданные различия

На упаковках продуктов может встречаться более 60 названий сахара. Причем он часто скрывается там, где его не ожидают — в соусах, хлебе и даже «полезных» перекусах.

Специалисты делят сахара на две категории — натуральные и добавленные. Натуральные содержатся во фруктах, овощах и молочных продуктах. В таких продуктах сахар идет «в комплекте» с клетчаткой, витаминами и другими веществами, которые замедляют его усвоение.

Добавленные сахара — это те, которые попадают в продукт при производстве. Именно они чаще всего вызывают вопросы. Исследования показывают: в среднем две трети готовых продуктов содержат хотя бы один вид добавленного сахара.

Организм в любом случае перерабатывает сахар в глюкозу и фруктозу, что повышает уровень сахара в крови. Однако разные виды могут по-разному влиять на давление, аппетит и даже воспалительные процессы.

При этом не все добавленные сахара одинаковы. Некоторые из них, как ни странно, содержат небольшое количество полезных веществ.

Мед, например, помимо сладости дает организму микроэлементы и антиоксиданты. Кленовый сироп содержит соединения, связанные с противовоспалительным эффектом. А патока выделяется высоким уровнем минералов и антиоксидантов среди сладких сиропов.

Однако ученые подчеркивают: даже такие варианты остаются сахаром. Их польза минимальна из-за небольших объемов потребления.

Главный вывод, к которому приходят специалисты — дело не столько в полном отказе, сколько в количестве и источнике. В реальности проблема чаще возникает не из-за сахара во фруктах, а из-за его избытка в переработанных продуктах.

Именно поэтому рекомендация остается прежней: обращать внимание не только на вкус, но и на состав.