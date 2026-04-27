Латвия сохранила рейтинг «A»: японские аналитики дали свою оценку

Уровень кредитного рейтинга Латвии и стабильный прогноз основаны на уверенности "R&I" в том, что, хотя экономика Латвии сравнительно невелика, ее отрасли хорошо диверсифицированы, валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения приближается к 30 000 долларов США, и страна демонстрирует сравнительно хорошую устойчивость к геополитическим рискам.

Агентство считает, что экономика Латвии сможет сохранить стабильный рост в среднесрочной перспективе, который будет поддерживаться инвестициями ЕС и гибкостью экономики. "R&I" отмечает, что уровень государственного долга Латвии контролируется, что подтверждает твердое намерение правительства соблюдать фискальную дисциплину.

Также агентство отмечает, что дефицит государственного бюджета Латвии 2,5% от ВВП в 2025 году ниже запланированного уровня. "R&I" упоминает, что дефицит госбюджета Латвии превысит 3% с 2026 года, поскольку расходы на оборону в среднесрочной перспективе вырастут, чтобы достичь установленного НАТО уровня расходов.

Агентство считает, что Латвии важно увеличить расходы на оборону и государственную безопасность, чтобы уменьшить влияние геополитических рисков. Агентство подчеркивает, что дополнительные расходы на оборону соответствуют фискальным правилам ЕС, и дефицит госбюджета Латвии без учета этих расходов поддерживается на уровне ниже 3% от ВВП.

Хотя дефицит госбюджета вызвал рост общего государственного долга Латвии примерно до 47% от ВВП в 2025 году, он все еще ниже среднего уровня стран-членов ЕС. Агентство прогнозирует, что уровень общего государственного долга Латвии в среднесрочной перспективе сохранится на уровне около 50% от ВВП, и подчеркивает, что правительство стремится укреплять фискальную дисциплину в соответствии с правилами ЕС и национальными правилами.

R&I" отмечает, что в 2025 году частное потребление показало признаки восстановления, также наблюдается рост инвестиций в частном и государственном секторах, чему способствуют финансирование из фондов ЕС и меры по укреплению государственной обороны. Рост экономики Латвии в 2025 году составил 2,1%, и в среднесрочной перспективе "R&I" также прогнозирует рост экономики на 2-3% в год.

Предыдущее сообщение "R&I" опубликовало 31 марта 2025 года, подтвердив кредитный рейтинг Латвии на существующем уровне "А" со стабильным прогнозом по кредитному рейтингу.