Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 27. Апреля Завтра: Klementine, Raimonda, Raina, Tale
Доступность

Латвия сохранила рейтинг «A»: японские аналитики дали свою оценку

Редакция PRESS 27 апреля, 2026 14:15

Бизнес

Японское агентство кредитных рейтингов "R&I" подтвердило кредитный рейтинг Латвии на существующем уровне "А" со стабильным прогнозом, сообщает Государственное казначейство.

Уровень кредитного рейтинга Латвии и стабильный прогноз основаны на уверенности "R&I" в том, что, хотя экономика Латвии сравнительно невелика, ее отрасли хорошо диверсифицированы, валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения приближается к 30 000 долларов США, и страна демонстрирует сравнительно хорошую устойчивость к геополитическим рискам.

Агентство считает, что экономика Латвии сможет сохранить стабильный рост в среднесрочной перспективе, который будет поддерживаться инвестициями ЕС и гибкостью экономики. "R&I" отмечает, что уровень государственного долга Латвии контролируется, что подтверждает твердое намерение правительства соблюдать фискальную дисциплину.

Также агентство отмечает, что дефицит государственного бюджета Латвии 2,5% от ВВП в 2025 году ниже запланированного уровня. "R&I" упоминает, что дефицит госбюджета Латвии превысит 3% с 2026 года, поскольку расходы на оборону в среднесрочной перспективе вырастут, чтобы достичь установленного НАТО уровня расходов.

Агентство считает, что Латвии важно увеличить расходы на оборону и государственную безопасность, чтобы уменьшить влияние геополитических рисков. Агентство подчеркивает, что дополнительные расходы на оборону соответствуют фискальным правилам ЕС, и дефицит госбюджета Латвии без учета этих расходов поддерживается на уровне ниже 3% от ВВП.

Хотя дефицит госбюджета вызвал рост общего государственного долга Латвии примерно до 47% от ВВП в 2025 году, он все еще ниже среднего уровня стран-членов ЕС. Агентство прогнозирует, что уровень общего государственного долга Латвии в среднесрочной перспективе сохранится на уровне около 50% от ВВП, и подчеркивает, что правительство стремится укреплять фискальную дисциплину в соответствии с правилами ЕС и национальными правилами.

R&I" отмечает, что в 2025 году частное потребление показало признаки восстановления, также наблюдается рост инвестиций в частном и государственном секторах, чему способствуют финансирование из фондов ЕС и меры по укреплению государственной обороны. Рост экономики Латвии в 2025 году составил 2,1%, и в среднесрочной перспективе "R&I" также прогнозирует рост экономики на 2-3% в год.

Предыдущее сообщение "R&I" опубликовало 31 марта 2025 года, подтвердив кредитный рейтинг Латвии на существующем уровне "А" со стабильным прогнозом по кредитному рейтингу.

Комментарии (0)
Главные новости

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Победа за 30 секунд: латвийская спортсменка стала лучшей в Европе на турнире по джиу джитсу

Важно 15:39

Важно 0 комментариев

Латвийская спортсменка Анета одержала уверенную победу на соревнованиях в Барселоне на турнире Master International Jiu-Jitsu Championship - Europe 2026, завершив финальный поединок всего за полминуты. При этом путь к финалу оказался необычным — соперница не вышла на бой, и спортсменка автоматически прошла в финал.

Читать
Загрузка

Пиво оказалось полезнее, чем думали: ученые нашли неожиданный эффект

Наука 15:28

Наука 0 комментариев

Пиво неожиданно оказалось источником важного витамина. Новое исследование показало: в обычной порции содержится больше витамина B6, чем считалось ранее.

Читать

Не выдержал порыва ветра: ветряк рухнул из-за дефекта в конструкции

Важно 15:18

Важно 0 комментариев

Ветряная турбина в Южнокурземском крае в воскресенье, 26 апреля, вероятно, упала из-за износа и сильного ветра, сообщили в Бюро по контролю за строительством. В бюро допустили, что объект не проходил должного осмотра, поэтому повреждения, вызванные коррозией, не были замечены. В результате инцидента никто не пострадал, также не было повреждено имущество третьих лиц. В понедельник, 27 апреля, объект, вместе с экспертами, осмотрел министр климата и энергетики Каспарс Мелнис (Союз зеленых и крестьян), сообщает Latvijas Radio.

Читать

Мы не обязаны радоваться каждому приезжему: Петерис Шмидре о мигрантах

Мнения 15:07

Мнения 0 комментариев

Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.

Читать

Фон дер Ляйен исключила отмену санкций ЕС против Ирана

Важно 14:51

Важно 0 комментариев

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) не считает целесообразной отмену санкций Евросоюза в отношении Ирана в ближайшем будущем. "Мы считаем, что отмена санкций была бы преждевременной", - заявила фон дер Ляйен на заседании парламентской группы блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) в понедельник, 27 апреля, в Берлине.

Читать

Пограничники поймали ещё одного перевозчика нелегалов

Новости Латвии 14:42

Новости Латвии 0 комментариев

В субботу пограничники задержали гражданина Латвии, который перевозил пятерых нелегальных мигрантов, незаконно пересёкших государственную границу. Об этом сообщили в Государственной погранохране.

Читать

Уровень популизма зашкаливает: Чекушин разобрал предвыборный план Шлесерса

Новости Латвии 14:41

Новости Латвии 0 комментариев

Бывший депутат Рижской думы Константин Чекушин (Согласие) на своей странице в Facebook разобрал предвыборный план партии Шлесерса "Латвия на первом месте" и назвал его невероятно популистским.

Читать