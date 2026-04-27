Пограничники поймали ещё одного перевозчика нелегалов

Автомобиль Volvo был остановлен для проверки на дороге в Лауцесской волости Аугшдаугавского края. В салоне машины находились пять человек азиатского происхождения без действительных документов, виз и разрешений на пребывание. Перевозил их гражданин Латвии.

В отношении водителя начат уголовный процесс, а пятеро мигрантов возвращены обратно к границе с Белоруссией.

Ранее сообщалось, что в конце прошлой недели в Аугшдаугавском, Резекненском и Краславском краях были задержаны ещё трое перевозчиков нелегальных мигрантов, а всего от незаконного пересечения границы удалось удержать 17 человек.

Всего с начала года на латвийско-белорусской границе предотвращено уже 1798 попыток незаконного пересечения. Усиленный режим охраны границы в приграничных районах действует до 30 июня.