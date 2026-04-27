Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пн, 27. Апреля
Пограничники поймали ещё одного перевозчика нелегалов

Редакция PRESS 27 апреля, 2026 14:42

Valsts robežsardze

В субботу пограничники задержали гражданина Латвии, который перевозил пятерых нелегальных мигрантов, незаконно пересёкших государственную границу. Об этом сообщили в Государственной погранохране.

Автомобиль Volvo был остановлен для проверки на дороге в Лауцесской волости Аугшдаугавского края. В салоне машины находились пять человек азиатского происхождения без действительных документов, виз и разрешений на пребывание. Перевозил их гражданин Латвии.

В отношении водителя начат уголовный процесс, а пятеро мигрантов возвращены обратно к границе с Белоруссией.

Ранее сообщалось, что в конце прошлой недели в Аугшдаугавском, Резекненском и Краславском краях были задержаны ещё трое перевозчиков нелегальных мигрантов, а всего от незаконного пересечения границы удалось удержать 17 человек.

Всего с начала года на латвийско-белорусской границе предотвращено уже 1798 попыток незаконного пересечения. Усиленный режим охраны границы в приграничных районах действует до 30 июня.

Sorry! ИИ на городском портале Риги не говорит на английском
Sorry! ИИ на городском портале Риги не говорит на английском

Кардиолог шокирован тем, что латвийцы покупают в супермаркетах
Кардиолог шокирован тем, что латвийцы покупают в супермаркетах (2)

Сама не знает, о чём говорит: высказывания Ланги проверил Re:Check
Сама не знает, о чём говорит: высказывания Ланги проверил Re:Check (2)

Победа за 30 секунд: латвийская спортсменка стала лучшей в Европе на турнире по джиу джитсу

Важно 15:39

Латвийская спортсменка Анета одержала уверенную победу на соревнованиях в Барселоне на турнире Master International Jiu-Jitsu Championship - Europe 2026, завершив финальный поединок всего за полминуты. При этом путь к финалу оказался необычным — соперница не вышла на бой, и спортсменка автоматически прошла в финал.

Пиво оказалось полезнее, чем думали: ученые нашли неожиданный эффект

Наука 15:28

Пиво неожиданно оказалось источником важного витамина. Новое исследование показало: в обычной порции содержится больше витамина B6, чем считалось ранее.

Не выдержал порыва ветра: ветряк рухнул из-за дефекта в конструкции

Важно 15:18

Ветряная турбина в Южнокурземском крае в воскресенье, 26 апреля, вероятно, упала из-за износа и сильного ветра, сообщили в Бюро по контролю за строительством. В бюро допустили, что объект не проходил должного осмотра, поэтому повреждения, вызванные коррозией, не были замечены. В результате инцидента никто не пострадал, также не было повреждено имущество третьих лиц. В понедельник, 27 апреля, объект, вместе с экспертами, осмотрел министр климата и энергетики Каспарс Мелнис (Союз зеленых и крестьян), сообщает Latvijas Radio.

Мы не обязаны радоваться каждому приезжему: Петерис Шмидре о мигрантах

Мнения 15:07

Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.

Фон дер Ляйен исключила отмену санкций ЕС против Ирана

Важно 14:51

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) не считает целесообразной отмену санкций Евросоюза в отношении Ирана в ближайшем будущем. "Мы считаем, что отмена санкций была бы преждевременной", - заявила фон дер Ляйен на заседании парламентской группы блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) в понедельник, 27 апреля, в Берлине.

Уровень популизма зашкаливает: Чекушин разобрал предвыборный план Шлесерса

Новости Латвии 14:41

Бывший депутат Рижской думы Константин Чекушин (Согласие) на своей странице в Facebook разобрал предвыборный план партии Шлесерса "Латвия на первом месте" и назвал его невероятно популистским.

