Пиво оказалось полезнее, чем думали: ученые нашли неожиданный эффект

Редакция PRESS 27 апреля, 2026 15:28

Наука 0 комментариев

Пиво неожиданно оказалось источником важного витамина. Новое исследование показало: в обычной порции содержится больше витамина B6, чем считалось ранее.

Ученые проанализировали десятки сортов и выяснили — показатели могут сильно различаться, но в среднем остаются выше прежних оценок. В некоторых случаях одна порция покрывает до 15% суточной нормы.

Витамин B6 играет ключевую роль для мозга, крови и иммунной системы. При этом его дефицит встречается чаще, чем принято считать — особенно среди подростков и молодых людей.

Интересно, что содержание витамина зависит не столько от технологии производства, сколько от сырья. Напитки на основе ячменя показывают более высокие значения, чем варианты с рисом или пшеницей.

Отдельное внимание привлекло безалкогольное пиво. Исследование показало: уровень витамина в нем практически не отличается от обычного. В некоторых образцах показатели оказались даже выше ожидаемых.

Однако ученые подчеркивают: речь не идет о том, что пиво становится «полезным продуктом». Алкоголь по-прежнему связан с рисками для здоровья, включая заболевания печени и сердечно-сосудистой системы.

В итоге вывод остается осторожным: источник витамина — неожиданный, но выбор по-прежнему зависит от количества и контекста.

Победа за 30 секунд: латвийская спортсменка стала лучшей в Европе на турнире по джиу джитсу

Латвийская спортсменка Анета одержала уверенную победу на соревнованиях в Барселоне на турнире Master International Jiu-Jitsu Championship - Europe 2026, завершив финальный поединок всего за полминуты. При этом путь к финалу оказался необычным — соперница не вышла на бой, и спортсменка автоматически прошла в финал.

Не выдержал порыва ветра: ветряк рухнул из-за дефекта в конструкции

Ветряная турбина в Южнокурземском крае в воскресенье, 26 апреля, вероятно, упала из-за износа и сильного ветра, сообщили в Бюро по контролю за строительством. В бюро допустили, что объект не проходил должного осмотра, поэтому повреждения, вызванные коррозией, не были замечены. В результате инцидента никто не пострадал, также не было повреждено имущество третьих лиц. В понедельник, 27 апреля, объект, вместе с экспертами, осмотрел министр климата и энергетики Каспарс Мелнис (Союз зеленых и крестьян), сообщает Latvijas Radio.

Мы не обязаны радоваться каждому приезжему: Петерис Шмидре о мигрантах

Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.

Фон дер Ляйен исключила отмену санкций ЕС против Ирана

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) не считает целесообразной отмену санкций Евросоюза в отношении Ирана в ближайшем будущем. "Мы считаем, что отмена санкций была бы преждевременной", - заявила фон дер Ляйен на заседании парламентской группы блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) в понедельник, 27 апреля, в Берлине.

Пограничники поймали ещё одного перевозчика нелегалов

В субботу пограничники задержали гражданина Латвии, который перевозил пятерых нелегальных мигрантов, незаконно пересёкших государственную границу. Об этом сообщили в Государственной погранохране.

Уровень популизма зашкаливает: Чекушин разобрал предвыборный план Шлесерса

Бывший депутат Рижской думы Константин Чекушин (Согласие) на своей странице в Facebook разобрал предвыборный план партии Шлесерса "Латвия на первом месте" и назвал его невероятно популистским.

