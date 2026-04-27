Пиво оказалось полезнее, чем думали: ученые нашли неожиданный эффект

Ученые проанализировали десятки сортов и выяснили — показатели могут сильно различаться, но в среднем остаются выше прежних оценок. В некоторых случаях одна порция покрывает до 15% суточной нормы.

Витамин B6 играет ключевую роль для мозга, крови и иммунной системы. При этом его дефицит встречается чаще, чем принято считать — особенно среди подростков и молодых людей.

Интересно, что содержание витамина зависит не столько от технологии производства, сколько от сырья. Напитки на основе ячменя показывают более высокие значения, чем варианты с рисом или пшеницей.

Отдельное внимание привлекло безалкогольное пиво. Исследование показало: уровень витамина в нем практически не отличается от обычного. В некоторых образцах показатели оказались даже выше ожидаемых.

Однако ученые подчеркивают: речь не идет о том, что пиво становится «полезным продуктом». Алкоголь по-прежнему связан с рисками для здоровья, включая заболевания печени и сердечно-сосудистой системы.

В итоге вывод остается осторожным: источник витамина — неожиданный, но выбор по-прежнему зависит от количества и контекста.