Более 60 тонн мусора: итоги Большой толоки в Риге

Кроме того, участники мероприятия собрали 15 кубометров шифера, 130 кубометров биологических отходов - листьев и веток, более 500 покрышек, а также другие виды отходов - строительный мусор и крупногабаритные отходы.

Вывоз упомянутых отходов с 93 заявленных в этом году в самоуправлении мест проведения субботника обеспечил департамент внешнего пространства и мобильности, который еще продолжает вывоз шифера, покрышек, веток и других видов отходов.

В свою очередь ООО "Rīgas meži", образовательные учреждения, а также другие участники субботника осуществляют вывоз мусора с 31 объекта уборки. Данные об объеме собранного мусора еще будут обобщены.

Еще до 29 апреля жители могут бесплатно сдать собранные листья деревьев и кустарников в двух микрорайонах Риги на левом и правом берегу Даугавы - в Торнякалнсе и Межапарке. С 23 по 27 апреля было сдано 108 тонн листьев.