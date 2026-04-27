Террористы готовили убийство двух человек: граждане Латвии под подозрением

© LETA 27 апреля, 2026 18:46

Мир 0 комментариев

13 граждан разных стран, включая одного литовца, подозреваются в действиях в террористических целях, в том числе в покушении на убийство проживающего в Литве лидера башкирского национального движения Руслана Габбасова и общественного деятеля Валдаса Барткявичюса, собирающего помощь для Украины.

По словам прокурора Мартинаса Йовайши, характер и цели преступных деяний соответствуют целям России.

„В последнее время мы сталкиваемся с рядом преступлений гибридного характера, которые фактически направлены против стран Европейского союза, их интересов национальной безопасности и против лиц, которые тем или иным образом поддерживают Украину. И в реальности характер и цели этих преступлений соответствуют целям России“, – сказал он на пресс-конференции в понедельник.

В ходе досудебного расследования была раскрыта международная преступная схема, включавшая незаконный сбор информации о частной жизни, подготовку к убийству двух лиц в террористических целях, участие в организованной террористической группе и руководство ею, а также вербовку для террористической деятельности, финансирование и поддержку террористической деятельности и поездки в Литву в террористических целях.

По словам Йовайши, в настоящее время подозрения предъявлены 13 лицам: девять из них задержаны, в отношении четырех выданы европейские ордера на арест и ведется их активный поиск.

Среди подозреваемых – один литовец, а также граждане Украины, России, Белоруссии, Грузии, Латвии, Молдовы и Греции.

Из задержанных за рубежом лиц трое переданы Литве для уголовного преследования, также решается вопрос о передаче Литве еще двух человек.

„Один человек (...) задержан в Греции, и суд первой инстанции уже принял решение о его выдаче Литве, однако это решение обжаловано, и в настоящее время мы ожидаем решения апелляционного суда“, – сказал Йовайша, отметив, что процесс не должен занять много времени.

Досудебное расследование было начато в марте 2025 года, когда Габбасов обнаружил в своем автомобиле устройство слежения.

„Реагируя на эту ситуацию, проводя проактивные следственные действия и принимая контрмеры, мы установили возможных исполнителей и пособников этого преступления. Мы также установили, что жизни и здоровью этого человека угрожает реальная опасность, планируется и готовится его убийство“, – заявил заместитель начальника Бюро криминальной полиции Литвы Саулюс Бригинас.

„Параллельно, в ходе негласных следственных действий, контрмер и контроля за действиями потенциальных подозреваемых, было установлено, что указанные лица также планируют убийство упомянутого гражданина Литвы“, – сказал он.

12 марта 2025 года сотрудники Бюро криминальной полиции совместно с бойцами подразделения Aras задержали потенциальных исполнителей преступления, главные подозреваемые были задержаны в Вильнюсе.

„Один из подозреваемых был задержан, можно сказать, на месте преступления, то есть рядом с домом потенциальной жертвы (Габбасова – BNS)“, – рассказал  Бригинас.

Уже в этом году в сотрудничестве с правоохранительными органами зарубежных стран была проведена совместная международная полицейская операция, в ходе которой было задержано больше подозреваемых, связанных с организацией и совершением этих преступлений. Обыски прошли в Польше, Украине и Греции.

Сотрудники Бюро криминальной полиции Литвы установили, что информация о потенциальных жертвах, включая использование технических средств слежения, незаконно собиралась с лета 2024 года.

По словам Бригинаса, установлено, что подозреваемые действовали не только в Литве. По словам должностного лица, они собирали данные о военной инфраструктуре в Греции, а также, возможно, участвовали в организации поджога в Болгарии военной техники, предназначенной для помощи Украине.

Досудебное расследование проводит Бюро криминальной полиции Литвы. Организует расследование и руководит им Генеральная прокуратура.

«Обмен опытом» за 20 тысяч: дюжина чиновников едет на конгресс по кладбищам
«Обмен опытом» за 20 тысяч: дюжина чиновников едет на конгресс по кладбищам

Нечто невиданное: цены на электричество вдруг уменьшились в 2,4 раза
Нечто невиданное: цены на электричество вдруг уменьшились в 2,4 раза

«Ветер разрушил наш склад!» У жителей просят помощи: нужны сотни тарелок
«Ветер разрушил наш склад!» У жителей просят помощи: нужны сотни тарелок

О’Лири: зимой два-три авиаперевозчика могут обанкротиться! airBaltic в том числе

Откровенный глава крупнейшей европейской авиакомпании назвал Wizz Air и airBaltic среди перевозчиков, находящихся в зоне риска. Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири заявил, что из-за стремительного роста цен на нефть до конца года «два-три европейских авиаперевозчика могут обанкротиться».

«Труды Карла Маркса — это обязательная литература»: Лиепниекс

Политолог Юргис Лиепниекс высказал в социальной сети X мнение, что труды Карла Маркса - обязательная литература для тех, кто хочет всерьез разбираться в политике, идеологиях и обществе.

Наконец откажемся от перевода стрелок? Министры занялись «летним временем»

На встрече министров сообщения стран Балтии, которая пройдет с 18 по 19 мая в Таллинне, планируется обсудить возможность отказа от сезонного перевода часов, сообщили в Министерстве сообщения.

Одна перемена в тренировках может добавить годы жизни

Долгая жизнь может зависеть не только от того, сколько человек тренируется, но и от того, насколько разные нагрузки он выбирает. Новое исследование показало: разнообразие физической активности связано с более низким риском смерти.

Вопрос сложный: коалиция не смогла решить судьбу второго пенсионного уровня

Дискуссия о выплате жителям накопленного капитала второго пенсионного уровня для покрытия расходов на лечение будет продолжена на заседании совета формирующих правительство партий через неделю, сообщил агентству ЛЕТА после состоявшегося в понедельник заседания коалиционных партий руководитель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис.

Нечто невиданное: цены на электричество вдруг уменьшились в 2,4 раза

Средняя цена электроэнергии в Латвии на прошлой неделе снизилась в 2,4 раза — до 35,81 евро за мегаватт-час (MWh), сообщили в Latvenergo.

