Террористы готовили убийство двух человек: граждане Латвии под подозрением

По словам прокурора Мартинаса Йовайши, характер и цели преступных деяний соответствуют целям России.

„В последнее время мы сталкиваемся с рядом преступлений гибридного характера, которые фактически направлены против стран Европейского союза, их интересов национальной безопасности и против лиц, которые тем или иным образом поддерживают Украину. И в реальности характер и цели этих преступлений соответствуют целям России“, – сказал он на пресс-конференции в понедельник.

В ходе досудебного расследования была раскрыта международная преступная схема, включавшая незаконный сбор информации о частной жизни, подготовку к убийству двух лиц в террористических целях, участие в организованной террористической группе и руководство ею, а также вербовку для террористической деятельности, финансирование и поддержку террористической деятельности и поездки в Литву в террористических целях.

По словам Йовайши, в настоящее время подозрения предъявлены 13 лицам: девять из них задержаны, в отношении четырех выданы европейские ордера на арест и ведется их активный поиск.

Среди подозреваемых – один литовец, а также граждане Украины, России, Белоруссии, Грузии, Латвии, Молдовы и Греции.

Из задержанных за рубежом лиц трое переданы Литве для уголовного преследования, также решается вопрос о передаче Литве еще двух человек.

„Один человек (...) задержан в Греции, и суд первой инстанции уже принял решение о его выдаче Литве, однако это решение обжаловано, и в настоящее время мы ожидаем решения апелляционного суда“, – сказал Йовайша, отметив, что процесс не должен занять много времени.

Досудебное расследование было начато в марте 2025 года, когда Габбасов обнаружил в своем автомобиле устройство слежения.

„Реагируя на эту ситуацию, проводя проактивные следственные действия и принимая контрмеры, мы установили возможных исполнителей и пособников этого преступления. Мы также установили, что жизни и здоровью этого человека угрожает реальная опасность, планируется и готовится его убийство“, – заявил заместитель начальника Бюро криминальной полиции Литвы Саулюс Бригинас.

„Параллельно, в ходе негласных следственных действий, контрмер и контроля за действиями потенциальных подозреваемых, было установлено, что указанные лица также планируют убийство упомянутого гражданина Литвы“, – сказал он.

12 марта 2025 года сотрудники Бюро криминальной полиции совместно с бойцами подразделения Aras задержали потенциальных исполнителей преступления, главные подозреваемые были задержаны в Вильнюсе.

„Один из подозреваемых был задержан, можно сказать, на месте преступления, то есть рядом с домом потенциальной жертвы (Габбасова – BNS)“, – рассказал Бригинас.

Уже в этом году в сотрудничестве с правоохранительными органами зарубежных стран была проведена совместная международная полицейская операция, в ходе которой было задержано больше подозреваемых, связанных с организацией и совершением этих преступлений. Обыски прошли в Польше, Украине и Греции.

Сотрудники Бюро криминальной полиции Литвы установили, что информация о потенциальных жертвах, включая использование технических средств слежения, незаконно собиралась с лета 2024 года.

По словам Бригинаса, установлено, что подозреваемые действовали не только в Литве. По словам должностного лица, они собирали данные о военной инфраструктуре в Греции, а также, возможно, участвовали в организации поджога в Болгарии военной техники, предназначенной для помощи Украине.

Досудебное расследование проводит Бюро криминальной полиции Литвы. Организует расследование и руководит им Генеральная прокуратура.