«Каждый житель Латвии важен!» Президент призвал Абу Мэри принять меры

© LETA 27 апреля, 2026 17:45

Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

Сегодня после встречи с министром здравоохранения Хосамом Абу Мери президент Эдгар Ринкевич призвал министра совместно с представляющими отрасль организациями найти решение для поддержки пациентов с сахарным диабетом 1-го типа и онкологических пациентов.

Как сообщил агентству ЛЕТА после встречи советник президента Мартиньш Дрегерис, должностные лица обсудили систему компенсации государством медикаментов и медицинских устройств, а также возможности повышения прозрачности системы и расширения оказываемой поддержки.

Ринкевич после встречи заявил, что в целом в системе компенсируемых медикаментов в последние годы были проведены изменения: изменен порядок выписывания лекарств, найдены дополнительные инструменты для поддержки пациентов, а также значительно выросло финансирование из госбюджета на покрытие расходов на компенсируемые медикаменты.

"Каждый житель Латвии важен, поэтому необходимо выслушать те группы пациентов и лечащих их медиков, чьи нужды до сих пор не были услышаны", - указал президент.

Также во время встречи Ринкевич выслушал информацию Абу Мери о порядке выяснения всех проблемных вопросов отрасли для подготовки приоритетных мероприятий отрасли на 2027-2030 годы.

Как сообщалось, рабочая группа по оценке компенсации необходимых технологий для пациентов с диабетом концептуально договорилась о предложении установить компенсацию за приобретение сенсора для мониторинга в размере 75% для пациентов с 18 лет, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве здравоохранения.

Министерство пояснило, что цель рабочей группы - оценить и усовершенствовать подход к компенсации медицинских устройств для пациентов с сахарным диабетом, уделив особое внимание обеспечению пациентов сенсорами непрерывного мониторинга глюкозы и инсулиновыми помпами.

На прошлой неделе состоялось первое заседание группы, на котором ее участники рассмотрели несколько предложений, подготовленных Национальной службой здравоохранения (НСЗ) для рассмотрения в Сейме, а также обсудили совокупность компенсируемых услуг здравоохранения, необходимость объективных и сопоставимых критериев для определения приоритетных групп пациентов и расчеты финансирования.

Что касается расширения доступности оплачиваемых государством сенсоров непрерывного мониторинга глюкозы, в рабочей группе были рассмотрены несколько сценариев введения компенсации.

Во время встречи была достигнута концептуальная договоренность по предложению НСЗ установить компенсацию за приобретение сенсора в размере 75% для пациентов с 18 лет. По информации Минздрава, реализация такого предложения в бюджете 2027 года потребует дополнительно 3,63 млн евро.

Относительно компенсации инсулиновых помп члены рабочей группы договорились, что в основном будут разработаны четкие клинические критерии, которые подготовит Латвийская ассоциация эндокринологов. Одновременно было указано на важный практический аспект - возможности эндокринологов, так как в начале использования инсулиновой помпы требуется амбулаторное подключение и обучение пациента. Подсчитано, что в оптимальных условиях государственная система могла бы обеспечить начало терапии инсулиновыми помпами примерно для 100-200 пациентов в год. Согласно расчетам, в 2027 году на обеспечение инсулиновыми помпами 100 дополнительных пациентов потребуется 1,65 млн евро.

В министерстве обещают, что рабочая группа продолжит работу над уточнением критериев, приоритетов и сценариев финансирования, чтобы Минздрав мог подготовить сбалансированное и долгосрочное предложение по усовершенствованию компенсации медицинских устройств для пациентов с сахарным диабетом.

В настоящее время системы непрерывного мониторинга глюкозы предоставляются определенным группам пациентов: детям до 18 лет, пациенткам с сахарным диабетом 1-го или 2-го типа в период беременности и послеродовой период, получающим инсулиновую терапию, пациентам после трансплантации органов и пациентам после резекции поджелудочной железы.

В свою очередь, оплачиваемые государством инсулиновые помпы доступны пациентам с сахарным диабетом до 24 лет, если они были предоставлены им ранее, до достижения несовершеннолетия.

Нечто невиданное: цены на электричество вдруг уменьшились в 2,4 раза
Нечто невиданное: цены на электричество вдруг уменьшились в 2,4 раза

«Обмен опытом» за 20 тысяч: дюжина чиновников едет на конгресс по кладбищам
«Обмен опытом» за 20 тысяч: дюжина чиновников едет на конгресс по кладбищам

Sorry! ИИ на городском портале Риги не говорит на английском
Sorry! ИИ на городском портале Риги не говорит на английском

О’Лири: зимой два-три авиаперевозчика могут обанкротиться! airBaltic в том числе

Откровенный глава крупнейшей европейской авиакомпании назвал Wizz Air и airBaltic среди перевозчиков, находящихся в зоне риска. Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири заявил, что из-за стремительного роста цен на нефть до конца года «два-три европейских авиаперевозчика могут обанкротиться».

Загрузка

«Труды Карла Маркса — это обязательная литература»: Лиепниекс

Политолог Юргис Лиепниекс высказал в социальной сети X мнение, что труды Карла Маркса - обязательная литература для тех, кто хочет всерьез разбираться в политике, идеологиях и обществе.

Террористы готовили убийство двух человек: граждане Латвии под подозрением

13 граждан разных стран, включая одного литовца, подозреваются в действиях в террористических целях, в том числе в покушении на убийство проживающего в Литве лидера башкирского национального движения Руслана Габбасова и общественного деятеля Валдаса Барткявичюса, собирающего помощь для Украины.

Наконец откажемся от перевода стрелок? Министры занялись «летним временем»

На встрече министров сообщения стран Балтии, которая пройдет с 18 по 19 мая в Таллинне, планируется обсудить возможность отказа от сезонного перевода часов, сообщили в Министерстве сообщения.

Одна перемена в тренировках может добавить годы жизни

Долгая жизнь может зависеть не только от того, сколько человек тренируется, но и от того, насколько разные нагрузки он выбирает. Новое исследование показало: разнообразие физической активности связано с более низким риском смерти.

Вопрос сложный: коалиция не смогла решить судьбу второго пенсионного уровня

Дискуссия о выплате жителям накопленного капитала второго пенсионного уровня для покрытия расходов на лечение будет продолжена на заседании совета формирующих правительство партий через неделю, сообщил агентству ЛЕТА после состоявшегося в понедельник заседания коалиционных партий руководитель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис.

Нечто невиданное: цены на электричество вдруг уменьшились в 2,4 раза

Средняя цена электроэнергии в Латвии на прошлой неделе снизилась в 2,4 раза — до 35,81 евро за мегаватт-час (MWh), сообщили в Latvenergo.

