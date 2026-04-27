«Каждый житель Латвии важен!» Президент призвал Абу Мэри принять меры

Как сообщил агентству ЛЕТА после встречи советник президента Мартиньш Дрегерис, должностные лица обсудили систему компенсации государством медикаментов и медицинских устройств, а также возможности повышения прозрачности системы и расширения оказываемой поддержки.

Ринкевич после встречи заявил, что в целом в системе компенсируемых медикаментов в последние годы были проведены изменения: изменен порядок выписывания лекарств, найдены дополнительные инструменты для поддержки пациентов, а также значительно выросло финансирование из госбюджета на покрытие расходов на компенсируемые медикаменты.

"Каждый житель Латвии важен, поэтому необходимо выслушать те группы пациентов и лечащих их медиков, чьи нужды до сих пор не были услышаны", - указал президент.

Также во время встречи Ринкевич выслушал информацию Абу Мери о порядке выяснения всех проблемных вопросов отрасли для подготовки приоритетных мероприятий отрасли на 2027-2030 годы.

Как сообщалось, рабочая группа по оценке компенсации необходимых технологий для пациентов с диабетом концептуально договорилась о предложении установить компенсацию за приобретение сенсора для мониторинга в размере 75% для пациентов с 18 лет, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве здравоохранения.

Министерство пояснило, что цель рабочей группы - оценить и усовершенствовать подход к компенсации медицинских устройств для пациентов с сахарным диабетом, уделив особое внимание обеспечению пациентов сенсорами непрерывного мониторинга глюкозы и инсулиновыми помпами.

На прошлой неделе состоялось первое заседание группы, на котором ее участники рассмотрели несколько предложений, подготовленных Национальной службой здравоохранения (НСЗ) для рассмотрения в Сейме, а также обсудили совокупность компенсируемых услуг здравоохранения, необходимость объективных и сопоставимых критериев для определения приоритетных групп пациентов и расчеты финансирования.

Что касается расширения доступности оплачиваемых государством сенсоров непрерывного мониторинга глюкозы, в рабочей группе были рассмотрены несколько сценариев введения компенсации.

Во время встречи была достигнута концептуальная договоренность по предложению НСЗ установить компенсацию за приобретение сенсора в размере 75% для пациентов с 18 лет. По информации Минздрава, реализация такого предложения в бюджете 2027 года потребует дополнительно 3,63 млн евро.

Относительно компенсации инсулиновых помп члены рабочей группы договорились, что в основном будут разработаны четкие клинические критерии, которые подготовит Латвийская ассоциация эндокринологов. Одновременно было указано на важный практический аспект - возможности эндокринологов, так как в начале использования инсулиновой помпы требуется амбулаторное подключение и обучение пациента. Подсчитано, что в оптимальных условиях государственная система могла бы обеспечить начало терапии инсулиновыми помпами примерно для 100-200 пациентов в год. Согласно расчетам, в 2027 году на обеспечение инсулиновыми помпами 100 дополнительных пациентов потребуется 1,65 млн евро.

В министерстве обещают, что рабочая группа продолжит работу над уточнением критериев, приоритетов и сценариев финансирования, чтобы Минздрав мог подготовить сбалансированное и долгосрочное предложение по усовершенствованию компенсации медицинских устройств для пациентов с сахарным диабетом.

В настоящее время системы непрерывного мониторинга глюкозы предоставляются определенным группам пациентов: детям до 18 лет, пациенткам с сахарным диабетом 1-го или 2-го типа в период беременности и послеродовой период, получающим инсулиновую терапию, пациентам после трансплантации органов и пациентам после резекции поджелудочной железы.

В свою очередь, оплачиваемые государством инсулиновые помпы доступны пациентам с сахарным диабетом до 24 лет, если они были предоставлены им ранее, до достижения несовершеннолетия.