Одна перемена в тренировках может добавить годы жизни

Ученые проанализировали данные более чем 111 тысяч человек, за которыми наблюдали свыше 30 лет. Участники регулярно сообщали о своем образе жизни, состоянии здоровья и видах физической активности.

В список вошли ходьба, бег, велосипед, плавание, теннис, силовые упражнения, гребля, гимнастика, йога, работа в саду и даже подъем по лестнице.

Результат оказался неожиданным: важна не только общая нагрузка. Люди, которые занимались разными видами активности, имели более низкий риск смерти - даже с учетом общего объема упражнений.

У тех, чьи тренировки были наиболее разнообразными, риск смерти от всех причин оказался на 19% ниже по сравнению с теми, кто ограничивался более узким набором нагрузок.

Отдельные виды активности тоже показали связь с более низким риском. Ходьба была связана со снижением риска на 17%, подъем по лестнице - на 10%, теннис и другие ракеточные виды спорта - на 15%. Силовые тренировки и бег дали показатель около 13%.

Однако исследователи отмечают важную деталь: польза не растет бесконечно. После определенного уровня активности дополнительный эффект становится меньше. В исследовании этот «потолок» наблюдался примерно после 20 MET-часов в неделю.

Это не значит, что нужно срочно менять всю жизнь и составлять сложный спортивный график. Исследование было наблюдательным, поэтому оно не доказывает прямую причинно-следственную связь. Кроме того, данные о тренировках участники сообщали сами.

Но общий сигнал понятен: телу, похоже, полезна не только регулярность, но и смена нагрузки. Прогулка, лестница, немного силовых упражнений и растяжка могут работать лучше, чем один и тот же маршрут каждый день.

Иными словами, секрет может быть не в том, чтобы тренироваться до изнеможения, а в том, чтобы двигаться по-разному.