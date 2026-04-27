Одна перемена в тренировках может добавить годы жизни

Редакция PRESS 27 апреля, 2026 18:29

Азбука здоровья 0 комментариев

Долгая жизнь может зависеть не только от того, сколько человек тренируется, но и от того, насколько разные нагрузки он выбирает. Новое исследование показало: разнообразие физической активности связано с более низким риском смерти.

Ученые проанализировали данные более чем 111 тысяч человек, за которыми наблюдали свыше 30 лет. Участники регулярно сообщали о своем образе жизни, состоянии здоровья и видах физической активности.

В список вошли ходьба, бег, велосипед, плавание, теннис, силовые упражнения, гребля, гимнастика, йога, работа в саду и даже подъем по лестнице.

Результат оказался неожиданным: важна не только общая нагрузка. Люди, которые занимались разными видами активности, имели более низкий риск смерти - даже с учетом общего объема упражнений.

У тех, чьи тренировки были наиболее разнообразными, риск смерти от всех причин оказался на 19% ниже по сравнению с теми, кто ограничивался более узким набором нагрузок.

Отдельные виды активности тоже показали связь с более низким риском. Ходьба была связана со снижением риска на 17%, подъем по лестнице - на 10%, теннис и другие ракеточные виды спорта - на 15%. Силовые тренировки и бег дали показатель около 13%.

Однако исследователи отмечают важную деталь: польза не растет бесконечно. После определенного уровня активности дополнительный эффект становится меньше. В исследовании этот «потолок» наблюдался примерно после 20 MET-часов в неделю.

Это не значит, что нужно срочно менять всю жизнь и составлять сложный спортивный график. Исследование было наблюдательным, поэтому оно не доказывает прямую причинно-следственную связь. Кроме того, данные о тренировках участники сообщали сами.

Но общий сигнал понятен: телу, похоже, полезна не только регулярность, но и смена нагрузки. Прогулка, лестница, немного силовых упражнений и растяжка могут работать лучше, чем один и тот же маршрут каждый день.

Иными словами, секрет может быть не в том, чтобы тренироваться до изнеможения, а в том, чтобы двигаться по-разному.

Sorry! ИИ на городском портале Риги не говорит на английском
Sorry! ИИ на городском портале Риги не говорит на английском

Вдруг в Латвию поедут? Браже внесла в «черный список» россиян с Венецианской биеннале
Вдруг в Латвию поедут? Браже внесла в «черный список» россиян с Венецианской биеннале

«Ветер разрушил наш склад!» У жителей просят помощи: нужны сотни тарелок
«Ветер разрушил наш склад!» У жителей просят помощи: нужны сотни тарелок

О’Лири: зимой два-три авиаперевозчика могут обанкротиться! airBaltic в том числе

Откровенный глава крупнейшей европейской авиакомпании назвал Wizz Air и airBaltic среди перевозчиков, находящихся в зоне риска. Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири заявил, что из-за стремительного роста цен на нефть до конца года «два-три европейских авиаперевозчика могут обанкротиться».

«Труды Карла Маркса — это обязательная литература»: Лиепниекс

Политолог Юргис Лиепниекс высказал в социальной сети X мнение, что труды Карла Маркса - обязательная литература для тех, кто хочет всерьез разбираться в политике, идеологиях и обществе.

Террористы готовили убийство двух человек: граждане Латвии под подозрением

13 граждан разных стран, включая одного литовца, подозреваются в действиях в террористических целях, в том числе в покушении на убийство проживающего в Литве лидера башкирского национального движения Руслана Габбасова и общественного деятеля Валдаса Барткявичюса, собирающего помощь для Украины.

Наконец откажемся от перевода стрелок? Министры занялись «летним временем»

На встрече министров сообщения стран Балтии, которая пройдет с 18 по 19 мая в Таллинне, планируется обсудить возможность отказа от сезонного перевода часов, сообщили в Министерстве сообщения.

Вопрос сложный: коалиция не смогла решить судьбу второго пенсионного уровня

Дискуссия о выплате жителям накопленного капитала второго пенсионного уровня для покрытия расходов на лечение будет продолжена на заседании совета формирующих правительство партий через неделю, сообщил агентству ЛЕТА после состоявшегося в понедельник заседания коалиционных партий руководитель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис.

Нечто невиданное: цены на электричество вдруг уменьшились в 2,4 раза

Средняя цена электроэнергии в Латвии на прошлой неделе снизилась в 2,4 раза — до 35,81 евро за мегаватт-час (MWh), сообщили в Latvenergo.

