О’Лири: зимой два-три авиаперевозчика могут обанкротиться! airBaltic в том числе

Euronews 27 апреля, 2026 18:56

Откровенный глава крупнейшей европейской авиакомпании назвал Wizz Air и airBaltic среди перевозчиков, находящихся в зоне риска. Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири заявил, что из-за стремительного роста цен на нефть до конца года «два-три европейских авиаперевозчика могут обанкротиться».

По его словам, война с участием Ирана уже обошлась Ryanair в дополнительные 50 млн долларов (42,6 млн евро) только за апрель в виде расходов на топливо.

«Если нефть останется на нынешнем уровне, в октябре или ноябре два-три европейских перевозчика могут обанкротиться – например Wizz Air, которая хочет подать на меня в суд, но у нее просто не будет на это времени, и airBaltic», – сказал он итальянской газете Il Sole 24 Ore (источник на английском языке).

«Для нашего бизнеса это, впрочем, неплохо: конкурентов станет меньше».

В Wizz Air отвергли эти заявления. Euronews Travel запросил комментарий у airBaltic.

 Сейм Латвии одобрил кредит в 30 млн евро для airBaltic

В начале месяца парламент Латвии – Сейм – одобрил краткосрочный заем в размере 30 млн евро (источник на английском языке) для airBaltic, чтобы «смягчить негативное влияние конфликта в ближневосточном регионе на финансовое положение компании».

Займ должен быть погашен до 31 августа этого года.

airBaltic – национальный авиаперевозчик Латвии, контрольный пакет которого принадлежит латвийскому государству. Группа Lufthansa также владеет 10-процентной миноритарной долей в компании.

Основной хаб авиакомпании находится в Риге, также она базируется в столице Эстонии Таллине, столице Литвы Вильнюсе и в финском Тампере.

airBaltic выполняет короткие рейсы преимущественно по Европе, а также в некоторые города Северной Африки и Ближнего Востока.

«Полная неправда и ложь»: ответ Wizz Air

В Wizz Air заявили, что слова О’Лири – «полная неправда и ложь».

«У Wizz Air сильный баланс, значительная ликвидность, а самолеты финансируются за 18 месяцев до поставки: лизинговые компании и другие кредиторы остро конкурируют за каждую сделку», – говорится в заявлении Wizz Air, переданном Euronews Travel.

«Наш бизнес отличается очевидной стабильностью. Wizz Air – одна из лучших авиакомпаний в отрасли с точки зрения хеджирования от стремительно меняющихся цен на топливо, при этом 75 % нашего флота уже составляют самолеты семейства A320neo, что обеспечивает структурное преимущество по затратам по сравнению с любым другим перевозчиком в Европе за счет значительно меньшего расхода топлива и большей эффективности. Wizz Air также поддерживает давние отношения с ведущими лизингодателями и производителями и продолжает реализовывать свою стратегию обновления парка без сбоев.

Мы продолжаем быстро расширять свое присутствие в Италии и других ключевых странах. Наше внимание сосредоточено ровно там, где и должно быть: на самых низких тарифах, самом молодом и топливно-эффективном парке самолетов и на обслуживании миллионов наших клиентов!»

Венгерский лоукостер Wizz Air имеет базы в Будапеште, Бухаресте и лондонском аэропорту Лутон и выполняет рейсы более чем по 200 направлениям по всему миру.

Это не первый случай, когда О’Лири ставит под сомнение долгосрочные перспективы Wizz Air.

Еще в 2019 году О’Лири в интервью изданию The Mail On Sunday (источник на английском языке) относил Wizz Air к числу европейских авиакомпаний, которые, по его мнению, в ближайшие годы будут поглощены.

С тех пор он неоднократно повторял подобные прогнозы – до такой степени, что генеральный директор Wizz Air Йожеф Варади в интервью изданию G7 (источник на английском языке) с улыбкой заметил: «По его словам, мы уже раз десять успели обанкротиться».

Нечто невиданное: цены на электричество вдруг уменьшились в 2,4 раза
Нечто невиданное: цены на электричество вдруг уменьшились в 2,4 раза

«И это на 12-м году войны!» Президент России владеет в Юрмале санаторием: адвокат возмущена
«И это на 12-м году войны!» Президент России владеет в Юрмале санаторием: адвокат возмущена

«Ветер разрушил наш склад!» У жителей просят помощи: нужны сотни тарелок
«Ветер разрушил наш склад!» У жителей просят помощи: нужны сотни тарелок (1)

«И это на 12-м году войны!» Президент России владеет в Юрмале санаторием: адвокат возмущена

В Реестре предприятий Латвии по-прежнему числится филиал Управления делами президента Российской федерации — санаторий «Янтарный Берег» (или «Детский медицинский центр»), зарегистрированный под номером 40003009618. Это происходит, несмотря на то, что Россия уже пятый год ведет полномасштабную войну против Украины.

Налетай, подешевело! Средняя цена на электроэнергию в Латвии давеча снизилась в 2,4 раза

На прошлой неделе средняя цена на электроэнергию в Латвии снизилась в 2,4 раза и составила 35,81 евро за мегаватт-час (МВт/ч), сообщили агентству ЛЕТА в АО "Latvenergo".

«Всё у нас есть — кроме мозгов!» Люди шокированы наглой свалкой одежды в лесу (ВИДЕО)

Айвар из Екабпилса наткнулся на то, что обычно прячут под слоем хвои и человеческого стыда. Лес — место, где должно пахнуть смолой и тишиной, — оказался завален чужими вещами, словно кто-то пытался избавиться не от мусора, а от собственной совести. Рядом — призрак старого доломитового производства, идеально подходящий фон для этой маленькой экологической драмы.

ИИ помог решить непрофессионалу задачу, над которой математики бились 60 лет

23-летний энтузиаст без продвинутого математического образования оказался в центре громкой истории из мира науки. С помощью ChatGPT он получил решение одной из старых задач математика Пала Эрдёша, над которой специалисты не могли справиться около 60 лет.

«Труды Карла Маркса — это обязательная литература»: Лиепниекс

Политолог Юргис Лиепниекс высказал в социальной сети X мнение, что труды Карла Маркса - обязательная литература для тех, кто хочет всерьез разбираться в политике, идеологиях и обществе.

Террористы готовили убийство двух человек: граждане Латвии под подозрением

13 граждан разных стран, включая одного литовца, подозреваются в действиях в террористических целях, в том числе в покушении на убийство проживающего в Литве лидера башкирского национального движения Руслана Габбасова и общественного деятеля Валдаса Барткявичюса, собирающего помощь для Украины.

