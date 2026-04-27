О’Лири: зимой два-три авиаперевозчика могут обанкротиться! airBaltic в том числе

По его словам, война с участием Ирана уже обошлась Ryanair в дополнительные 50 млн долларов (42,6 млн евро) только за апрель в виде расходов на топливо.

«Если нефть останется на нынешнем уровне, в октябре или ноябре два-три европейских перевозчика могут обанкротиться – например Wizz Air, которая хочет подать на меня в суд, но у нее просто не будет на это времени, и airBaltic», – сказал он итальянской газете Il Sole 24 Ore (источник на английском языке).

«Для нашего бизнеса это, впрочем, неплохо: конкурентов станет меньше».

В Wizz Air отвергли эти заявления. Euronews Travel запросил комментарий у airBaltic.

Сейм Латвии одобрил кредит в 30 млн евро для airBaltic

В начале месяца парламент Латвии – Сейм – одобрил краткосрочный заем в размере 30 млн евро (источник на английском языке) для airBaltic, чтобы «смягчить негативное влияние конфликта в ближневосточном регионе на финансовое положение компании».

Займ должен быть погашен до 31 августа этого года.

airBaltic – национальный авиаперевозчик Латвии, контрольный пакет которого принадлежит латвийскому государству. Группа Lufthansa также владеет 10-процентной миноритарной долей в компании.

Основной хаб авиакомпании находится в Риге, также она базируется в столице Эстонии Таллине, столице Литвы Вильнюсе и в финском Тампере.

airBaltic выполняет короткие рейсы преимущественно по Европе, а также в некоторые города Северной Африки и Ближнего Востока.

«Полная неправда и ложь»: ответ Wizz Air

В Wizz Air заявили, что слова О’Лири – «полная неправда и ложь».

«У Wizz Air сильный баланс, значительная ликвидность, а самолеты финансируются за 18 месяцев до поставки: лизинговые компании и другие кредиторы остро конкурируют за каждую сделку», – говорится в заявлении Wizz Air, переданном Euronews Travel.

«Наш бизнес отличается очевидной стабильностью. Wizz Air – одна из лучших авиакомпаний в отрасли с точки зрения хеджирования от стремительно меняющихся цен на топливо, при этом 75 % нашего флота уже составляют самолеты семейства A320neo, что обеспечивает структурное преимущество по затратам по сравнению с любым другим перевозчиком в Европе за счет значительно меньшего расхода топлива и большей эффективности. Wizz Air также поддерживает давние отношения с ведущими лизингодателями и производителями и продолжает реализовывать свою стратегию обновления парка без сбоев.

Мы продолжаем быстро расширять свое присутствие в Италии и других ключевых странах. Наше внимание сосредоточено ровно там, где и должно быть: на самых низких тарифах, самом молодом и топливно-эффективном парке самолетов и на обслуживании миллионов наших клиентов!»

Венгерский лоукостер Wizz Air имеет базы в Будапеште, Бухаресте и лондонском аэропорту Лутон и выполняет рейсы более чем по 200 направлениям по всему миру.

Это не первый случай, когда О’Лири ставит под сомнение долгосрочные перспективы Wizz Air.

Еще в 2019 году О’Лири в интервью изданию The Mail On Sunday (источник на английском языке) относил Wizz Air к числу европейских авиакомпаний, которые, по его мнению, в ближайшие годы будут поглощены.

С тех пор он неоднократно повторял подобные прогнозы – до такой степени, что генеральный директор Wizz Air Йожеф Варади в интервью изданию G7 (источник на английском языке) с улыбкой заметил: «По его словам, мы уже раз десять успели обанкротиться».