ИИ помог решить непрофессионалу задачу, над которой математики бились 60 лет

История быстро разошлась по соцсетям в почти фантастическом виде: молодой человек открыл ИИ «от скуки», задал один вопрос - и за 80 минут получил ответ, которого десятилетиями не могли найти профессионалы.

На деле всё оказалось сложнее, но не менее интересно. Речь идет об одной из задач Эрдёша о так называемых примитивных множествах. По данным сайта Erdős Problems, решение было получено моделью GPT-5.4 Pro после запроса Лиама Прайса.

Однако готовой научной статьи из одного ответа ИИ не получилось. Математики позже разбирали, уточняли и приводили доказательство в строгий вид. Scientific American отмечает, что первоначальный вариант был сыроватым, но в нем содержалась важная идея, которую специалисты смогли выделить и проверить.

Самое неожиданное оказалось не в том, что ИИ «придумал магию», а в том, какой ход он использовал. По словам математиков, модель применила известный метод из смежной области, но к задаче, где его раньше не пробовали. Именно это и вызвало особый интерес.

Терри Тао, один из самых известных современных математиков, назвал результат вкладом, который может иметь значение не только для одной конкретной задачи. В математическом сообществе теперь обсуждают не только само доказательство, но и то, как ИИ может находить связи между областями, которые люди по привычке разделяли.

При этом специалисты не спешат объявлять конец профессии математика. ИИ всё ещё может выдавать убедительно звучащие, но неверные рассуждения. Поэтому такие результаты требуют проверки людьми, которые понимают предмет.

Но сама история уже стала важным сигналом. Если раньше ИИ чаще рассматривали как быстрый справочник или помощника для текста, теперь он всё заметнее входит в область, где требуются доказательства, строгая логика и нестандартные ходы.

И здесь главный поворот не в том, что непрофессионал «победил» математиков. А в том, что инструмент за 20 долларов в месяц внезапно оказался способен подсказать путь туда, куда десятилетиями не смотрели лучшие специалисты.