ИИ помог решить непрофессионалу задачу, над которой математики бились 60 лет

Редакция PRESS 27 апреля, 2026 19:14

Наука 0 комментариев

23-летний энтузиаст без продвинутого математического образования оказался в центре громкой истории из мира науки. С помощью ChatGPT он получил решение одной из старых задач математика Пала Эрдёша, над которой специалисты не могли справиться около 60 лет.

История быстро разошлась по соцсетям в почти фантастическом виде: молодой человек открыл ИИ «от скуки», задал один вопрос - и за 80 минут получил ответ, которого десятилетиями не могли найти профессионалы.

На деле всё оказалось сложнее, но не менее интересно. Речь идет об одной из задач Эрдёша о так называемых примитивных множествах. По данным сайта Erdős Problems, решение было получено моделью GPT-5.4 Pro после запроса Лиама Прайса.

Однако готовой научной статьи из одного ответа ИИ не получилось. Математики позже разбирали, уточняли и приводили доказательство в строгий вид. Scientific American отмечает, что первоначальный вариант был сыроватым, но в нем содержалась важная идея, которую специалисты смогли выделить и проверить.

Самое неожиданное оказалось не в том, что ИИ «придумал магию», а в том, какой ход он использовал. По словам математиков, модель применила известный метод из смежной области, но к задаче, где его раньше не пробовали. Именно это и вызвало особый интерес.

Терри Тао, один из самых известных современных математиков, назвал результат вкладом, который может иметь значение не только для одной конкретной задачи. В математическом сообществе теперь обсуждают не только само доказательство, но и то, как ИИ может находить связи между областями, которые люди по привычке разделяли.

При этом специалисты не спешат объявлять конец профессии математика. ИИ всё ещё может выдавать убедительно звучащие, но неверные рассуждения. Поэтому такие результаты требуют проверки людьми, которые понимают предмет.

Но сама история уже стала важным сигналом. Если раньше ИИ чаще рассматривали как быстрый справочник или помощника для текста, теперь он всё заметнее входит в область, где требуются доказательства, строгая логика и нестандартные ходы.

И здесь главный поворот не в том, что непрофессионал «победил» математиков. А в том, что инструмент за 20 долларов в месяц внезапно оказался способен подсказать путь туда, куда десятилетиями не смотрели лучшие специалисты.

Комментарии (0)
Нечто невиданное: цены на электричество вдруг уменьшились в 2,4 раза
Нечто невиданное: цены на электричество вдруг уменьшились в 2,4 раза

«Ветер разрушил наш склад!» У жителей просят помощи: нужны сотни тарелок
«Ветер разрушил наш склад!» У жителей просят помощи: нужны сотни тарелок (1)

«И это на 12-м году войны!» Президент России владеет в Юрмале санаторием: адвокат возмущена
«И это на 12-м году войны!» Президент России владеет в Юрмале санаторием: адвокат возмущена

«И это на 12-м году войны!» Президент России владеет в Юрмале санаторием: адвокат возмущена

В Реестре предприятий Латвии по-прежнему числится филиал Управления делами президента Российской федерации — санаторий «Янтарный Берег» (или «Детский медицинский центр»), зарегистрированный под номером 40003009618. Это происходит, несмотря на то, что Россия уже пятый год ведет полномасштабную войну против Украины.

Налетай, подешевело! Средняя цена на электроэнергию в Латвии давеча снизилась в 2,4 раза

На прошлой неделе средняя цена на электроэнергию в Латвии снизилась в 2,4 раза и составила 35,81 евро за мегаватт-час (МВт/ч), сообщили агентству ЛЕТА в АО "Latvenergo".

«Всё у нас есть — кроме мозгов!» Люди шокированы наглой свалкой одежды в лесу (ВИДЕО)

Айвар из Екабпилса наткнулся на то, что обычно прячут под слоем хвои и человеческого стыда. Лес — место, где должно пахнуть смолой и тишиной, — оказался завален чужими вещами, словно кто-то пытался избавиться не от мусора, а от собственной совести. Рядом — призрак старого доломитового производства, идеально подходящий фон для этой маленькой экологической драмы.

О’Лири: зимой два-три авиаперевозчика могут обанкротиться! airBaltic в том числе

Откровенный глава крупнейшей европейской авиакомпании назвал Wizz Air и airBaltic среди перевозчиков, находящихся в зоне риска. Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири заявил, что из-за стремительного роста цен на нефть до конца года «два-три европейских авиаперевозчика могут обанкротиться».

«Труды Карла Маркса — это обязательная литература»: Лиепниекс

Политолог Юргис Лиепниекс высказал в социальной сети X мнение, что труды Карла Маркса - обязательная литература для тех, кто хочет всерьез разбираться в политике, идеологиях и обществе.

Террористы готовили убийство двух человек: граждане Латвии под подозрением

13 граждан разных стран, включая одного литовца, подозреваются в действиях в террористических целях, в том числе в покушении на убийство проживающего в Литве лидера башкирского национального движения Руслана Габбасова и общественного деятеля Валдаса Барткявичюса, собирающего помощь для Украины.

