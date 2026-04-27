«Всё у нас есть — кроме мозгов!» Люди шокированы наглой свалкой одежды в лесу (ВИДЕО)

Редакция PRESS 27 апреля, 2026 20:32

Важно 0 комментариев

Айвар из Екабпилса наткнулся на то, что обычно прячут под слоем хвои и человеческого стыда. Лес — место, где должно пахнуть смолой и тишиной, — оказался завален чужими вещами, словно кто-то пытался избавиться не от мусора, а от собственной совести. Рядом — призрак старого доломитового производства, идеально подходящий фон для этой маленькой экологической драмы.

Он снял видео: тряпки, отходы, беспорядок, будто сюда свозили не просто хлам, а чьи-то забытые жизни. Запись ушла в сеть, а затем — по инстанциям.

Власти пообещали «разобраться», что в переводе с бюрократического обычно означает: приедем, посмотрим, зафиксируем, подумаем.

Но интернет уже вынес свой приговор. Люди не просто возмущены — их передёргивает от увиденного. Потому что это не стихийная свалка. Это чей-то осознанный выбор: не донести до контейнера, не утилизировать, а выкинуть туда, где никто не спросит.

«В приютах для животных такие вещи иногда пригодились бы, автомеханикам — чтобы вытирать руки или детали — лучше бы отвезли туда. В конце концов, есть много погорельцев, которым нужна помощь. Неужели обязательно выбрасывать всё в лес?!» - вопрошают комментаторы. 

“Живу в Огрском крае. Гуляю по лесу и часто вижу подобные картины . А ведь это делают ,,люди’’ ( не самые бедные ) имеющие автомобили , неужели не хватает средств и самое главное МОЗГОВ вывести это на свалку? Когда я это вижу,  первая мысль “Чтоб у тебя руки отсохли”.

Надо сообщить об это месте местным «элитным» особам — быстро заберут, и одежда будет чистой и пахнущей. Но если серьезно… не хватает слов для такого поведения… Как можно??? Как можно себе это позволить??? Природа ВСЁ ВИДИТ, но не всё прощает...."

"Прелесть уже в том, что есть бесплатные контейнеры для сбора одежды — по крайней мере, рядом со мной, и отнести туда проще, чем собирать и тащить в лес... Как можно считать приемлемым бросать окурки в озеро с причала, выбрасывать в озеро остатки еды, оставлять после себя мусор на месте отдыха, высыпать мусор из автомобиля на стоянке... и т. д."

Да уж, ирония в том, что в Латвии есть всё — и пункты сбора, и возможности переработки.

Нет только одного: внутреннего тормоза у тех, кто решил, что лес — это удобное место для чужого мусора и собственного безразличия.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

«И это на 12-м году войны!» Президент России владеет в Юрмале санаторием: адвокат возмущена
Важно

«И это на 12-м году войны!» Президент России владеет в Юрмале санаторием: адвокат возмущена

Нечто невиданное: цены на электричество вдруг уменьшились в 2,4 раза
Важно

Нечто невиданное: цены на электричество вдруг уменьшились в 2,4 раза

«Обмен опытом» за 20 тысяч: дюжина чиновников едет на конгресс по кладбищам
Важно

«Обмен опытом» за 20 тысяч: дюжина чиновников едет на конгресс по кладбищам (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«И это на 12-м году войны!» Президент России владеет в Юрмале санаторием: адвокат возмущена

Важно 20:59

Важно 0 комментариев

В Реестре предприятий Латвии по-прежнему числится филиал Управления делами президента Российской федерации — санаторий «Янтарный Берег» (или «Детский медицинский центр»), зарегистрированный под номером 40003009618. Это происходит, несмотря на то, что Россия уже пятый год ведет полномасштабную войну против Украины.

В Реестре предприятий Латвии по-прежнему числится филиал Управления делами президента Российской федерации — санаторий «Янтарный Берег» (или «Детский медицинский центр»), зарегистрированный под номером 40003009618. Это происходит, несмотря на то, что Россия уже пятый год ведет полномасштабную войну против Украины.

Налетай, подешевело! Средняя цена на электроэнергию в Латвии давеча снизилась в 2,4 раза

Новости Латвии 20:41

Новости Латвии 0 комментариев

На прошлой неделе средняя цена на электроэнергию в Латвии снизилась в 2,4 раза и составила 35,81 евро за мегаватт-час (МВт/ч), сообщили агентству ЛЕТА в АО "Latvenergo".

На прошлой неделе средняя цена на электроэнергию в Латвии снизилась в 2,4 раза и составила 35,81 евро за мегаватт-час (МВт/ч), сообщили агентству ЛЕТА в АО "Latvenergo".

ИИ помог решить непрофессионалу задачу, над которой математики бились 60 лет

Наука 19:14

Наука 0 комментариев

23-летний энтузиаст без продвинутого математического образования оказался в центре громкой истории из мира науки. С помощью ChatGPT он получил решение одной из старых задач математика Пала Эрдёша, над которой специалисты не могли справиться около 60 лет.

23-летний энтузиаст без продвинутого математического образования оказался в центре громкой истории из мира науки. С помощью ChatGPT он получил решение одной из старых задач математика Пала Эрдёша, над которой специалисты не могли справиться около 60 лет.

О’Лири: зимой два-три авиаперевозчика могут обанкротиться! airBaltic в том числе

Важно 18:56

Важно 0 комментариев

Откровенный глава крупнейшей европейской авиакомпании назвал Wizz Air и airBaltic среди перевозчиков, находящихся в зоне риска. Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири заявил, что из-за стремительного роста цен на нефть до конца года «два-три европейских авиаперевозчика могут обанкротиться».

Откровенный глава крупнейшей европейской авиакомпании назвал Wizz Air и airBaltic среди перевозчиков, находящихся в зоне риска. Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири заявил, что из-за стремительного роста цен на нефть до конца года «два-три европейских авиаперевозчика могут обанкротиться».

«Труды Карла Маркса — это обязательная литература»: Лиепниекс

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Политолог Юргис Лиепниекс высказал в социальной сети X мнение, что труды Карла Маркса - обязательная литература для тех, кто хочет всерьез разбираться в политике, идеологиях и обществе.

Политолог Юргис Лиепниекс высказал в социальной сети X мнение, что труды Карла Маркса - обязательная литература для тех, кто хочет всерьез разбираться в политике, идеологиях и обществе.

Террористы готовили убийство двух человек: граждане Латвии под подозрением

Мир 18:46

Мир 0 комментариев

13 граждан разных стран, включая одного литовца, подозреваются в действиях в террористических целях, в том числе в покушении на убийство проживающего в Литве лидера башкирского национального движения Руслана Габбасова и общественного деятеля Валдаса Барткявичюса, собирающего помощь для Украины.

13 граждан разных стран, включая одного литовца, подозреваются в действиях в террористических целях, в том числе в покушении на убийство проживающего в Литве лидера башкирского национального движения Руслана Габбасова и общественного деятеля Валдаса Барткявичюса, собирающего помощь для Украины.

