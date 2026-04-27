«Всё у нас есть — кроме мозгов!» Люди шокированы наглой свалкой одежды в лесу (ВИДЕО)

Он снял видео: тряпки, отходы, беспорядок, будто сюда свозили не просто хлам, а чьи-то забытые жизни. Запись ушла в сеть, а затем — по инстанциям.

Власти пообещали «разобраться», что в переводе с бюрократического обычно означает: приедем, посмотрим, зафиксируем, подумаем.

Но интернет уже вынес свой приговор. Люди не просто возмущены — их передёргивает от увиденного. Потому что это не стихийная свалка. Это чей-то осознанный выбор: не донести до контейнера, не утилизировать, а выкинуть туда, где никто не спросит.

«В приютах для животных такие вещи иногда пригодились бы, автомеханикам — чтобы вытирать руки или детали — лучше бы отвезли туда. В конце концов, есть много погорельцев, которым нужна помощь. Неужели обязательно выбрасывать всё в лес?!» - вопрошают комментаторы.

“Живу в Огрском крае. Гуляю по лесу и часто вижу подобные картины . А ведь это делают ,,люди’’ ( не самые бедные ) имеющие автомобили , неужели не хватает средств и самое главное МОЗГОВ вывести это на свалку? Когда я это вижу, первая мысль “Чтоб у тебя руки отсохли”.

Надо сообщить об это месте местным «элитным» особам — быстро заберут, и одежда будет чистой и пахнущей. Но если серьезно… не хватает слов для такого поведения… Как можно??? Как можно себе это позволить??? Природа ВСЁ ВИДИТ, но не всё прощает...."

"Прелесть уже в том, что есть бесплатные контейнеры для сбора одежды — по крайней мере, рядом со мной, и отнести туда проще, чем собирать и тащить в лес... Как можно считать приемлемым бросать окурки в озеро с причала, выбрасывать в озеро остатки еды, оставлять после себя мусор на месте отдыха, высыпать мусор из автомобиля на стоянке... и т. д."

Да уж, ирония в том, что в Латвии есть всё — и пункты сбора, и возможности переработки.

Нет только одного: внутреннего тормоза у тех, кто решил, что лес — это удобное место для чужого мусора и собственного безразличия.