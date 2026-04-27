Press.lv
Налетай, подешевело! Средняя цена на электроэнергию в Латвии давеча снизилась в 2,4 раза

© LETA 27 апреля, 2026 20:41

На прошлой неделе средняя цена на электроэнергию в Латвии снизилась в 2,4 раза и составила 35,81 евро за мегаватт-час (МВт/ч), сообщили агентству ЛЕТА в АО "Latvenergo".

В Литве средняя цена на электроэнергию на прошлой неделе также снизилась в 2,4 раза и составила 35,83 евро за МВт/ч, а в Эстонии - в 2,7 раза и составила 31,52 евро за МВт/ч.

В "Latvenergo" отмечают, что оптовые цены на электроэнергию в регионе стран Скандинавии и Балтии на минувшей неделе резко снизились, достигнув самого низкого среднего уровня цен за неделю в этом году в странах Балтии.

Падение цен было в основном обусловлено значительным увеличением выработки ветряных электростанций, а также небольшим снижением потребления электроэнергии. Таким образом, вместе с высокой выработкой солнечных электростанций соотношение собственного производства и потребления в странах Балтии на прошедшей неделе достигло 105%, что является самым высоким уровнем за последние два года с мая 2024 года.

Цена системы "Nord Pool" снизилась до 39,75 евро за МВт/ч, что в 2,5 раза меньше, чем на предыдущей неделе.

Средние цены на электроэнергию на прошедшей неделе существенно снизились и в других странах Европы. В Германии цена снизилась до 59,77 евро за МВт/ч, что на 45% меньше, чем на предыдущей неделе, а в Польше - на 39% до 64,77 евро за МВт/ч.

В регионе "Nord Pool" на прошлой неделе выработка ветряных электростанций увеличилась на 90%, в то время как выработка солнечных электростанций - на 37%. Между тем в странах Балтии выработка ветряной энергии увеличилась на 74%, а выработка солнечной энергии сократилась на 3%.

В то же время доступность атомных электростанций в Скандинавии на минувшей неделе снизилась на 2%, достигнув уровня 66%.

Потребление электроэнергии в регионе "Nord Pool" составило 7567 гигаватт-часов (ГВт/ч), а объемы производства электроэнергии - 7995 ГВт/ч.

Общее потребление электроэнергии в странах Балтии снизилось на 1% и составило 467 ГВт/ч. В Латвии объем потребленной электроэнергии остался неизменным и составил 133 ГВт/ч. В Эстонии потребление увеличилось на 7% - до 149 ГВт/ч, а в Литве было потреблено 185 ГВт/ч электроэнергии, что меньше на 8% по сравнению с предыдущей неделей.

Выработка электроэнергии в странах Балтии выросла на 9%: в общей сложности было произведено 490 ГВт/ч. В Латвии выработка электроэнергии была на 15% ниже по сравнению с предыдущей неделей и составила 138 ГВт/ч. Между тем в Эстонии выработка снизилась на 15% - было произведено 88 ГВт/ч. В Литве производство электроэнергии выросло на 43% - до 264 ГВт/ч.

На прошедшей неделе соотношение объема выработки к потреблению в Латвии составило 104%, в Эстонии - 59%, а в Литве - 142%. В странах Балтии было произведено 105% от объема потребленной в регионе электроэнергии.

«И это на 12-м году войны!» Президент России владеет в Юрмале санаторием: адвокат возмущена
«И это на 12-м году войны!» Президент России владеет в Юрмале санаторием: адвокат возмущена

В Реестре предприятий Латвии по-прежнему числится филиал Управления делами президента Российской федерации — санаторий «Янтарный Берег» (или «Детский медицинский центр»), зарегистрированный под номером 40003009618. Это происходит, несмотря на то, что Россия уже пятый год ведет полномасштабную войну против Украины.

Айвар из Екабпилса наткнулся на то, что обычно прячут под слоем хвои и человеческого стыда. Лес — место, где должно пахнуть смолой и тишиной, — оказался завален чужими вещами, словно кто-то пытался избавиться не от мусора, а от собственной совести. Рядом — призрак старого доломитового производства, идеально подходящий фон для этой маленькой экологической драмы.

23-летний энтузиаст без продвинутого математического образования оказался в центре громкой истории из мира науки. С помощью ChatGPT он получил решение одной из старых задач математика Пала Эрдёша, над которой специалисты не могли справиться около 60 лет.

Откровенный глава крупнейшей европейской авиакомпании назвал Wizz Air и airBaltic среди перевозчиков, находящихся в зоне риска. Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири заявил, что из-за стремительного роста цен на нефть до конца года «два-три европейских авиаперевозчика могут обанкротиться».

Политолог Юргис Лиепниекс высказал в социальной сети X мнение, что труды Карла Маркса - обязательная литература для тех, кто хочет всерьез разбираться в политике, идеологиях и обществе.

13 граждан разных стран, включая одного литовца, подозреваются в действиях в террористических целях, в том числе в покушении на убийство проживающего в Литве лидера башкирского национального движения Руслана Габбасова и общественного деятеля Валдаса Барткявичюса, собирающего помощь для Украины.

