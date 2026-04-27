Налетай, подешевело! Средняя цена на электроэнергию в Латвии давеча снизилась в 2,4 раза

В Литве средняя цена на электроэнергию на прошлой неделе также снизилась в 2,4 раза и составила 35,83 евро за МВт/ч, а в Эстонии - в 2,7 раза и составила 31,52 евро за МВт/ч.

В "Latvenergo" отмечают, что оптовые цены на электроэнергию в регионе стран Скандинавии и Балтии на минувшей неделе резко снизились, достигнув самого низкого среднего уровня цен за неделю в этом году в странах Балтии.

Падение цен было в основном обусловлено значительным увеличением выработки ветряных электростанций, а также небольшим снижением потребления электроэнергии. Таким образом, вместе с высокой выработкой солнечных электростанций соотношение собственного производства и потребления в странах Балтии на прошедшей неделе достигло 105%, что является самым высоким уровнем за последние два года с мая 2024 года.

Цена системы "Nord Pool" снизилась до 39,75 евро за МВт/ч, что в 2,5 раза меньше, чем на предыдущей неделе.

Средние цены на электроэнергию на прошедшей неделе существенно снизились и в других странах Европы. В Германии цена снизилась до 59,77 евро за МВт/ч, что на 45% меньше, чем на предыдущей неделе, а в Польше - на 39% до 64,77 евро за МВт/ч.

В регионе "Nord Pool" на прошлой неделе выработка ветряных электростанций увеличилась на 90%, в то время как выработка солнечных электростанций - на 37%. Между тем в странах Балтии выработка ветряной энергии увеличилась на 74%, а выработка солнечной энергии сократилась на 3%.

В то же время доступность атомных электростанций в Скандинавии на минувшей неделе снизилась на 2%, достигнув уровня 66%.

Потребление электроэнергии в регионе "Nord Pool" составило 7567 гигаватт-часов (ГВт/ч), а объемы производства электроэнергии - 7995 ГВт/ч.

Общее потребление электроэнергии в странах Балтии снизилось на 1% и составило 467 ГВт/ч. В Латвии объем потребленной электроэнергии остался неизменным и составил 133 ГВт/ч. В Эстонии потребление увеличилось на 7% - до 149 ГВт/ч, а в Литве было потреблено 185 ГВт/ч электроэнергии, что меньше на 8% по сравнению с предыдущей неделей.

Выработка электроэнергии в странах Балтии выросла на 9%: в общей сложности было произведено 490 ГВт/ч. В Латвии выработка электроэнергии была на 15% ниже по сравнению с предыдущей неделей и составила 138 ГВт/ч. Между тем в Эстонии выработка снизилась на 15% - было произведено 88 ГВт/ч. В Литве производство электроэнергии выросло на 43% - до 264 ГВт/ч.

На прошедшей неделе соотношение объема выработки к потреблению в Латвии составило 104%, в Эстонии - 59%, а в Литве - 142%. В странах Балтии было произведено 105% от объема потребленной в регионе электроэнергии.