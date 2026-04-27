Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 27. Апреля Завтра: Klementine, Raimonda, Raina, Tale
Доступность

Вопрос сложный: коалиция не смогла решить судьбу второго пенсионного уровня

Редакция PRESS 27 апреля, 2026 18:26

Новости Латвии

Дискуссия о выплате жителям накопленного капитала второго пенсионного уровня для покрытия расходов на лечение будет продолжена на заседании совета формирующих правительство партий через неделю, сообщил агентству ЛЕТА после состоявшегося в понедельник заседания коалиционных партий руководитель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис.

Он отметил, что вопрос сложный и вызвал широкий резонанс в обществе, поэтому сегодня на заседании была достигнута договоренность о том, что партнерам по коалиции необходимо дополнительное время, чтобы ознакомиться с предложением, поданным СЗК.

"Через неделю мы продолжим переговоры в коалиции, чтобы найти общий знаменатель", - подчеркнул Рокпелнис.

Как сообщалось, СЗК подал к рассмотрению на заседании совета по сотрудничеству формирующих правительство партий предложения о выплате населению на покрытие медицинских расходов накопленного во втором пенсионном уровне капитала, стало известно агентству ЛЕТА.

В настоящее время капитал накопленной пенсии может быть использован только для назначения пенсии по старости или в случае смерти участника программы.

Депутаты СЗК считают, что в условиях, когда система здравоохранения не приведена в порядок и в ней имеются существенные недостатки, когда люди не могут своевременно получить необходимую медицинскую помощь или приобрести назначенные врачом лекарства, необходимо обсудить вопрос об использовании капитала, накопленного во втором пенсионном уровне, для оправданного с медицинской точки зрения лечения.

Депутаты СЗК также подчеркивают, что второй пенсионный уровень является частным накоплением для каждого участника государственной накопительной пенсионной схемы, поэтому необходимо дать возможность людям с ограниченными средствами получать средства из второго пенсионного уровня на необходимые медицинские расходы.

Согласно предложению СЗК, Кабинет министров установит диагнозы и другие критерии для обоснования заявки на выплату средств из пенсионных накоплений второго уровня.

Партнеры по коалиции из "Нового Единства" и "Прогрессивных" ранее выражали скептицизм по поводу рассмотрения этого вопроса в преддверии выборов.

Комментарии (0)
Главные новости

Важно

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

О’Лири: зимой два-три авиаперевозчика могут обанкротиться! airBaltic в том числе

Важно 18:56

Важно 0 комментариев

Откровенный глава крупнейшей европейской авиакомпании назвал Wizz Air и airBaltic среди перевозчиков, находящихся в зоне риска. Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири заявил, что из-за стремительного роста цен на нефть до конца года «два-три европейских авиаперевозчика могут обанкротиться».

Читать
Загрузка

«Труды Карла Маркса — это обязательная литература»: Лиепниекс

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Политолог Юргис Лиепниекс высказал в социальной сети X мнение, что труды Карла Маркса - обязательная литература для тех, кто хочет всерьез разбираться в политике, идеологиях и обществе.

Читать

Террористы готовили убийство двух человек: граждане Латвии под подозрением

Мир 18:46

Мир 0 комментариев

13 граждан разных стран, включая одного литовца, подозреваются в действиях в террористических целях, в том числе в покушении на убийство проживающего в Литве лидера башкирского национального движения Руслана Габбасова и общественного деятеля Валдаса Барткявичюса, собирающего помощь для Украины.

Читать

Наконец откажемся от перевода стрелок? Министры занялись «летним временем»

Новости Латвии 18:42

Новости Латвии 0 комментариев

На встрече министров сообщения стран Балтии, которая пройдет с 18 по 19 мая в Таллинне, планируется обсудить возможность отказа от сезонного перевода часов, сообщили в Министерстве сообщения.

Читать

Одна перемена в тренировках может добавить годы жизни

Азбука здоровья 18:29

Азбука здоровья 0 комментариев

Долгая жизнь может зависеть не только от того, сколько человек тренируется, но и от того, насколько разные нагрузки он выбирает. Новое исследование показало: разнообразие физической активности связано с более низким риском смерти.

Читать

Нечто невиданное: цены на электричество вдруг уменьшились в 2,4 раза

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

Средняя цена электроэнергии в Латвии на прошлой неделе снизилась в 2,4 раза — до 35,81 евро за мегаватт-час (MWh), сообщили в Latvenergo.

Читать