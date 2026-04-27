Вопрос сложный: коалиция не смогла решить судьбу второго пенсионного уровня

Он отметил, что вопрос сложный и вызвал широкий резонанс в обществе, поэтому сегодня на заседании была достигнута договоренность о том, что партнерам по коалиции необходимо дополнительное время, чтобы ознакомиться с предложением, поданным СЗК.

"Через неделю мы продолжим переговоры в коалиции, чтобы найти общий знаменатель", - подчеркнул Рокпелнис.

Как сообщалось, СЗК подал к рассмотрению на заседании совета по сотрудничеству формирующих правительство партий предложения о выплате населению на покрытие медицинских расходов накопленного во втором пенсионном уровне капитала, стало известно агентству ЛЕТА.

В настоящее время капитал накопленной пенсии может быть использован только для назначения пенсии по старости или в случае смерти участника программы.

Депутаты СЗК считают, что в условиях, когда система здравоохранения не приведена в порядок и в ней имеются существенные недостатки, когда люди не могут своевременно получить необходимую медицинскую помощь или приобрести назначенные врачом лекарства, необходимо обсудить вопрос об использовании капитала, накопленного во втором пенсионном уровне, для оправданного с медицинской точки зрения лечения.

Депутаты СЗК также подчеркивают, что второй пенсионный уровень является частным накоплением для каждого участника государственной накопительной пенсионной схемы, поэтому необходимо дать возможность людям с ограниченными средствами получать средства из второго пенсионного уровня на необходимые медицинские расходы.

Согласно предложению СЗК, Кабинет министров установит диагнозы и другие критерии для обоснования заявки на выплату средств из пенсионных накоплений второго уровня.

Партнеры по коалиции из "Нового Единства" и "Прогрессивных" ранее выражали скептицизм по поводу рассмотрения этого вопроса в преддверии выборов.