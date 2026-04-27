«Ветер разрушил наш склад!» У жителей просят помощи: нужны сотни тарелок

Редакция PRESS 27 апреля, 2026 17:41

0 комментариев

Предприятие Lapsu Mājas Siers столкнулось с серьёзной проблемой и просит помощи у жителей.

«Сегодня ветром разрушило наш склад. В результате мы остались, в том числе, без единой тарелки. Наш производственный процесс внезапно полностью остановился…

Возможно, у кого-то дома есть лишние тарелки? Будем очень благодарны за пожертвования — подойдут тарелки диаметром 23–25 см и 17–20 см. В долгу точно не останемся!

Ваша помощь будет на вес золота — подойдут даже немытые тарелки, можно приносить по несколько штук, не обязательно одинаковые. Всего нам нужно не менее 300 тарелок», — говорится в сообщении в соцсети Facebook.

«Обмен опытом» за 20 тысяч: дюжина чиновников едет на конгресс по кладбищам
Нечто невиданное: цены на электричество вдруг уменьшились в 2,4 раза
Sorry! ИИ на городском портале Риги не говорит на английском
О’Лири: зимой два-три авиаперевозчика могут обанкротиться! airBaltic в том числе

Важно 18:56

Откровенный глава крупнейшей европейской авиакомпании назвал Wizz Air и airBaltic среди перевозчиков, находящихся в зоне риска. Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири заявил, что из-за стремительного роста цен на нефть до конца года «два-три европейских авиаперевозчика могут обанкротиться».

«Труды Карла Маркса — это обязательная литература»: Лиепниекс

Важно 18:48

Политолог Юргис Лиепниекс высказал в социальной сети X мнение, что труды Карла Маркса - обязательная литература для тех, кто хочет всерьез разбираться в политике, идеологиях и обществе.

Террористы готовили убийство двух человек: граждане Латвии под подозрением

Мир 18:46

13 граждан разных стран, включая одного литовца, подозреваются в действиях в террористических целях, в том числе в покушении на убийство проживающего в Литве лидера башкирского национального движения Руслана Габбасова и общественного деятеля Валдаса Барткявичюса, собирающего помощь для Украины.

Наконец откажемся от перевода стрелок? Министры занялись «летним временем»

Новости Латвии 18:42

На встрече министров сообщения стран Балтии, которая пройдет с 18 по 19 мая в Таллинне, планируется обсудить возможность отказа от сезонного перевода часов, сообщили в Министерстве сообщения.

Одна перемена в тренировках может добавить годы жизни

Азбука здоровья 18:29

Долгая жизнь может зависеть не только от того, сколько человек тренируется, но и от того, насколько разные нагрузки он выбирает. Новое исследование показало: разнообразие физической активности связано с более низким риском смерти.

Вопрос сложный: коалиция не смогла решить судьбу второго пенсионного уровня

Новости Латвии 18:26

Дискуссия о выплате жителям накопленного капитала второго пенсионного уровня для покрытия расходов на лечение будет продолжена на заседании совета формирующих правительство партий через неделю, сообщил агентству ЛЕТА после состоявшегося в понедельник заседания коалиционных партий руководитель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис.

Нечто невиданное: цены на электричество вдруг уменьшились в 2,4 раза

Важно 18:06

Средняя цена электроэнергии в Латвии на прошлой неделе снизилась в 2,4 раза — до 35,81 евро за мегаватт-час (MWh), сообщили в Latvenergo.

