«Обмен опытом» за 20 тысяч: дюжина чиновников едет на конгресс по кладбищам

Депутат Рижской думы Юлия Степаненко сообщила в соцсети X, что запросила информацию обо всех командировках в думе и муниципальных предприятиях с начала текущего созыва. По её словам, пока ответила только Рижская вторая городская больница, где подтвердили, что поездок не было. Остальные структуры ещё готовят ответы.

В то же время Рижское агентство памятников планирует отправить делегацию из 12 человек на конгресс, посвящённый кладбищам, в Турине. Предполагаемые расходы составляют около 20 000 евро. Депутат указала, что поездка в таком составе, по её мнению, не имеет достаточного экономического обоснования.

К публикации также приложено видео с заседания думы, где директор агентства Агнесе Страутиня отвечала на вопросы депутатов. Она сообщила, что поездка работников агентства в Турин в июне необходима "для обмена опытом". На вопрос почему так много участников Страутиня отвечает:

"Потому что я хочу, что все мои коллеги... - глава агенства поправляет себя, - часть моих коллег отправилась на этот обмен опытом".

В то же время у депутатов Рижской думы возникает резонный вопрос: какая польза от участия в этом конгрессе 12 человек? Не лучше ли отправить двух-трех, а сэкономленные средства направить на более практичные нужды?