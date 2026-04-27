Викинги оказались не такими, как их показывают в кино

Да, они были жестокими. Набеги на монастыри и города Европы сопровождались убийствами, грабежами и захватом людей в рабство. Однако викинги были не только разрушителями. Они торговали, строили города, искали роскошь и проходили маршруты, которые связывали Скандинавию с десятками культур.

По данным археологов, викинги контактировали более чем с 50 культурами и добирались до территорий от Афганистана до Канады. В их находках встречаются исламские серебряные монеты, китайский шелк, византийские ткани и украшения из разных частей Европы.

Меняется и представление о роли женщин. В Швеции исследователи изучили захоронение воина с оружием и тактическими игровыми фигурами. Долгое время считалось, что это мужчина. Позже анализ костей показал: в могиле была женщина, вероятно занимавшая высокий военный статус.

Новый взгляд появился и на внешний вид викингов. Рогатые шлемы, знакомые по фильмам и фестивалям, скорее относятся к фантазии, чем к реальности. Зато археологи находят следы дорогой одежды, украшений и предметов роскоши. Викинг высокого статуса должен был не только воевать, но и демонстрировать успех.

Причины их экспансии тоже оказались сложнее. Среди факторов называют борьбу мелких скандинавских правителей, нехватку ресурсов, военизированную культуру и появление новых кораблей с парусами. Именно они позволили быстро пересекать моря и подниматься по рекам вглубь Европы.

Викинги были одновременно торговцами, колонизаторами, наемниками, мореплавателями и грабителями. И, возможно, именно поэтому их образ до сих пор не исчезает - он слишком неудобен для простой легенды.