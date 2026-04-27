Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 27. Апреля Завтра: Klementine, Raimonda, Raina, Tale
Доступность

Викинги оказались не такими, как их показывают в кино

Редакция PRESS 27 апреля, 2026 17:31

Наука 0 комментариев

Викингов обычно представляют как бородатых воинов с топорами, которые приплывали, грабили и исчезали в тумане. Но новые исследования показывают: их мир был куда сложнее, богаче и страннее привычного образа.

Да, они были жестокими. Набеги на монастыри и города Европы сопровождались убийствами, грабежами и захватом людей в рабство. Однако викинги были не только разрушителями. Они торговали, строили города, искали роскошь и проходили маршруты, которые связывали Скандинавию с десятками культур.

По данным археологов, викинги контактировали более чем с 50 культурами и добирались до территорий от Афганистана до Канады. В их находках встречаются исламские серебряные монеты, китайский шелк, византийские ткани и украшения из разных частей Европы.

Меняется и представление о роли женщин. В Швеции исследователи изучили захоронение воина с оружием и тактическими игровыми фигурами. Долгое время считалось, что это мужчина. Позже анализ костей показал: в могиле была женщина, вероятно занимавшая высокий военный статус.

Новый взгляд появился и на внешний вид викингов. Рогатые шлемы, знакомые по фильмам и фестивалям, скорее относятся к фантазии, чем к реальности. Зато археологи находят следы дорогой одежды, украшений и предметов роскоши. Викинг высокого статуса должен был не только воевать, но и демонстрировать успех.

Причины их экспансии тоже оказались сложнее. Среди факторов называют борьбу мелких скандинавских правителей, нехватку ресурсов, военизированную культуру и появление новых кораблей с парусами. Именно они позволили быстро пересекать моря и подниматься по рекам вглубь Европы.

Викинги были одновременно торговцами, колонизаторами, наемниками, мореплавателями и грабителями. И, возможно, именно поэтому их образ до сих пор не исчезает - он слишком неудобен для простой легенды.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Обмен опытом» за 20 тысяч: дюжина чиновников едет на конгресс по кладбищам
Важно

«Обмен опытом» за 20 тысяч: дюжина чиновников едет на конгресс по кладбищам

Вдруг в Латвию поедут? Браже внесла в «черный список» россиян с Венецианской биеннале
Важно

Вдруг в Латвию поедут? Браже внесла в «черный список» россиян с Венецианской биеннале

Нечто невиданное: цены на электричество вдруг уменьшились в 2,4 раза
Важно

Нечто невиданное: цены на электричество вдруг уменьшились в 2,4 раза

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

О’Лири: зимой два-три авиаперевозчика могут обанкротиться! airBaltic в том числе

Важно 18:56

Важно 0 комментариев

Откровенный глава крупнейшей европейской авиакомпании назвал Wizz Air и airBaltic среди перевозчиков, находящихся в зоне риска. Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири заявил, что из-за стремительного роста цен на нефть до конца года «два-три европейских авиаперевозчика могут обанкротиться».

Откровенный глава крупнейшей европейской авиакомпании назвал Wizz Air и airBaltic среди перевозчиков, находящихся в зоне риска. Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири заявил, что из-за стремительного роста цен на нефть до конца года «два-три европейских авиаперевозчика могут обанкротиться».

Читать
Загрузка

«Труды Карла Маркса — это обязательная литература»: Лиепниекс

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Политолог Юргис Лиепниекс высказал в социальной сети X мнение, что труды Карла Маркса - обязательная литература для тех, кто хочет всерьез разбираться в политике, идеологиях и обществе.

Политолог Юргис Лиепниекс высказал в социальной сети X мнение, что труды Карла Маркса - обязательная литература для тех, кто хочет всерьез разбираться в политике, идеологиях и обществе.

Читать

Террористы готовили убийство двух человек: граждане Латвии под подозрением

Мир 18:46

Мир 0 комментариев

13 граждан разных стран, включая одного литовца, подозреваются в действиях в террористических целях, в том числе в покушении на убийство проживающего в Литве лидера башкирского национального движения Руслана Габбасова и общественного деятеля Валдаса Барткявичюса, собирающего помощь для Украины.

13 граждан разных стран, включая одного литовца, подозреваются в действиях в террористических целях, в том числе в покушении на убийство проживающего в Литве лидера башкирского национального движения Руслана Габбасова и общественного деятеля Валдаса Барткявичюса, собирающего помощь для Украины.

Читать

Наконец откажемся от перевода стрелок? Министры занялись «летним временем»

Новости Латвии 18:42

Новости Латвии 0 комментариев

На встрече министров сообщения стран Балтии, которая пройдет с 18 по 19 мая в Таллинне, планируется обсудить возможность отказа от сезонного перевода часов, сообщили в Министерстве сообщения.

На встрече министров сообщения стран Балтии, которая пройдет с 18 по 19 мая в Таллинне, планируется обсудить возможность отказа от сезонного перевода часов, сообщили в Министерстве сообщения.

Читать

Одна перемена в тренировках может добавить годы жизни

Азбука здоровья 18:29

Азбука здоровья 0 комментариев

Долгая жизнь может зависеть не только от того, сколько человек тренируется, но и от того, насколько разные нагрузки он выбирает. Новое исследование показало: разнообразие физической активности связано с более низким риском смерти.

Долгая жизнь может зависеть не только от того, сколько человек тренируется, но и от того, насколько разные нагрузки он выбирает. Новое исследование показало: разнообразие физической активности связано с более низким риском смерти.

Читать

Вопрос сложный: коалиция не смогла решить судьбу второго пенсионного уровня

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Дискуссия о выплате жителям накопленного капитала второго пенсионного уровня для покрытия расходов на лечение будет продолжена на заседании совета формирующих правительство партий через неделю, сообщил агентству ЛЕТА после состоявшегося в понедельник заседания коалиционных партий руководитель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис.

Дискуссия о выплате жителям накопленного капитала второго пенсионного уровня для покрытия расходов на лечение будет продолжена на заседании совета формирующих правительство партий через неделю, сообщил агентству ЛЕТА после состоявшегося в понедельник заседания коалиционных партий руководитель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис.

Читать

Нечто невиданное: цены на электричество вдруг уменьшились в 2,4 раза

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

Средняя цена электроэнергии в Латвии на прошлой неделе снизилась в 2,4 раза — до 35,81 евро за мегаватт-час (MWh), сообщили в Latvenergo.

Средняя цена электроэнергии в Латвии на прошлой неделе снизилась в 2,4 раза — до 35,81 евро за мегаватт-час (MWh), сообщили в Latvenergo.

Читать