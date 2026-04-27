Нечто невиданное: цены на электричество вдруг уменьшились в 2,4 раза

В Литве цена также упала в 2,4 раза — до 35,83 евро за MWh, а в Эстонии — в 2,7 раза, до 31,52 евро за MWh.

В компании отметили, что оптовые цены на электроэнергию в странах Северной Европы и Балтии резко снизились, достигнув в регионе самого низкого среднего недельного уровня с начала года.

Основными причинами стали значительный рост выработки ветроэлектростанций и небольшое снижение потребления. В сочетании с высокой генерацией солнечной энергии это позволило достичь соотношения производства и потребления в Балтии на уровне 105% — максимума за последние два года.

Системная цена биржи Nord Pool составила 39,75 евро за MWh, что в 2,5 раза ниже показателя предыдущей недели.

Снижение цен наблюдалось и в других странах Европы: в Германии — до 59,77 евро за MWh (–45%), в Польше — до 64,77 евро за MWh (–39%).

В регионе Nord Pool выработка ветровой энергии выросла на 90%, солнечной — на 37%. В странах Балтии производство ветроэнергии увеличилось на 74%, тогда как солнечная генерация сократилась на 3%.

Доступность атомной генерации в Северных странах снизилась на 2% — до 66%.

Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool составило 7567 ГВт·ч, а производство — 7995 ГВт·ч.

В странах Балтии общее потребление сократилось на 1% — до 467 ГВт·ч. В Латвии оно осталось на уровне 133 ГВт·ч, в Эстонии выросло на 7% (до 149 ГВт·ч), а в Литве снизилось на 8% (до 185 ГВт·ч).

Объём производства электроэнергии в Балтии увеличился на 9% — до 490 ГВт·ч. В Латвии выработка сократилась на 15% (до 138 ГВт·ч), в Эстонии — также на 15% (до 88 ГВт·ч), тогда как в Литве выросла на 43% — до 264 ГВт·ч.

Соотношение производства к потреблению составило: в Латвии — 104%, в Эстонии — 59%, в Литве — 142%. В целом страны Балтии произвели 105% от объёма потреблённой электроэнергии.