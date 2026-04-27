Нечто невиданное: цены на электричество вдруг уменьшились в 2,4 раза

Редакция PRESS 27 апреля, 2026 18:06

Средняя цена электроэнергии в Латвии на прошлой неделе снизилась в 2,4 раза — до 35,81 евро за мегаватт-час (MWh), сообщили в Latvenergo.

В Литве цена также упала в 2,4 раза — до 35,83 евро за MWh, а в Эстонии — в 2,7 раза, до 31,52 евро за MWh.

В компании отметили, что оптовые цены на электроэнергию в странах Северной Европы и Балтии резко снизились, достигнув в регионе самого низкого среднего недельного уровня с начала года.

Основными причинами стали значительный рост выработки ветроэлектростанций и небольшое снижение потребления. В сочетании с высокой генерацией солнечной энергии это позволило достичь соотношения производства и потребления в Балтии на уровне 105% — максимума за последние два года.

Системная цена биржи Nord Pool составила 39,75 евро за MWh, что в 2,5 раза ниже показателя предыдущей недели.

Снижение цен наблюдалось и в других странах Европы: в Германии — до 59,77 евро за MWh (–45%), в Польше — до 64,77 евро за MWh (–39%).

В регионе Nord Pool выработка ветровой энергии выросла на 90%, солнечной — на 37%. В странах Балтии производство ветроэнергии увеличилось на 74%, тогда как солнечная генерация сократилась на 3%.

Доступность атомной генерации в Северных странах снизилась на 2% — до 66%.

Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool составило 7567 ГВт·ч, а производство — 7995 ГВт·ч.

В странах Балтии общее потребление сократилось на 1% — до 467 ГВт·ч. В Латвии оно осталось на уровне 133 ГВт·ч, в Эстонии выросло на 7% (до 149 ГВт·ч), а в Литве снизилось на 8% (до 185 ГВт·ч).

Объём производства электроэнергии в Балтии увеличился на 9% — до 490 ГВт·ч. В Латвии выработка сократилась на 15% (до 138 ГВт·ч), в Эстонии — также на 15% (до 88 ГВт·ч), тогда как в Литве выросла на 43% — до 264 ГВт·ч.

Соотношение производства к потреблению составило: в Латвии — 104%, в Эстонии — 59%, в Литве — 142%. В целом страны Балтии произвели 105% от объёма потреблённой электроэнергии.

«Обмен опытом» за 20 тысяч: дюжина чиновников едет на конгресс по кладбищам
«Обмен опытом» за 20 тысяч: дюжина чиновников едет на конгресс по кладбищам

«Ветер разрушил наш склад!» У жителей просят помощи: нужны сотни тарелок
«Ветер разрушил наш склад!» У жителей просят помощи: нужны сотни тарелок

Sorry! ИИ на городском портале Риги не говорит на английском
Sorry! ИИ на городском портале Риги не говорит на английском

О’Лири: зимой два-три авиаперевозчика могут обанкротиться! airBaltic в том числе

Откровенный глава крупнейшей европейской авиакомпании назвал Wizz Air и airBaltic среди перевозчиков, находящихся в зоне риска. Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири заявил, что из-за стремительного роста цен на нефть до конца года «два-три европейских авиаперевозчика могут обанкротиться».

Откровенный глава крупнейшей европейской авиакомпании назвал Wizz Air и airBaltic среди перевозчиков, находящихся в зоне риска. Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири заявил, что из-за стремительного роста цен на нефть до конца года «два-три европейских авиаперевозчика могут обанкротиться».

«Труды Карла Маркса — это обязательная литература»: Лиепниекс

Политолог Юргис Лиепниекс высказал в социальной сети X мнение, что труды Карла Маркса - обязательная литература для тех, кто хочет всерьез разбираться в политике, идеологиях и обществе.

Политолог Юргис Лиепниекс высказал в социальной сети X мнение, что труды Карла Маркса - обязательная литература для тех, кто хочет всерьез разбираться в политике, идеологиях и обществе.

Террористы готовили убийство двух человек: граждане Латвии под подозрением

13 граждан разных стран, включая одного литовца, подозреваются в действиях в террористических целях, в том числе в покушении на убийство проживающего в Литве лидера башкирского национального движения Руслана Габбасова и общественного деятеля Валдаса Барткявичюса, собирающего помощь для Украины.

13 граждан разных стран, включая одного литовца, подозреваются в действиях в террористических целях, в том числе в покушении на убийство проживающего в Литве лидера башкирского национального движения Руслана Габбасова и общественного деятеля Валдаса Барткявичюса, собирающего помощь для Украины.

Наконец откажемся от перевода стрелок? Министры занялись «летним временем»

На встрече министров сообщения стран Балтии, которая пройдет с 18 по 19 мая в Таллинне, планируется обсудить возможность отказа от сезонного перевода часов, сообщили в Министерстве сообщения.

На встрече министров сообщения стран Балтии, которая пройдет с 18 по 19 мая в Таллинне, планируется обсудить возможность отказа от сезонного перевода часов, сообщили в Министерстве сообщения.

Одна перемена в тренировках может добавить годы жизни

Долгая жизнь может зависеть не только от того, сколько человек тренируется, но и от того, насколько разные нагрузки он выбирает. Новое исследование показало: разнообразие физической активности связано с более низким риском смерти.

Долгая жизнь может зависеть не только от того, сколько человек тренируется, но и от того, насколько разные нагрузки он выбирает. Новое исследование показало: разнообразие физической активности связано с более низким риском смерти.

Вопрос сложный: коалиция не смогла решить судьбу второго пенсионного уровня

Дискуссия о выплате жителям накопленного капитала второго пенсионного уровня для покрытия расходов на лечение будет продолжена на заседании совета формирующих правительство партий через неделю, сообщил агентству ЛЕТА после состоявшегося в понедельник заседания коалиционных партий руководитель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис.

Дискуссия о выплате жителям накопленного капитала второго пенсионного уровня для покрытия расходов на лечение будет продолжена на заседании совета формирующих правительство партий через неделю, сообщил агентству ЛЕТА после состоявшегося в понедельник заседания коалиционных партий руководитель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис.

