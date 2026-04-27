«Труды Карла Маркса — это обязательная литература»: Лиепниекс

Esam tiktāl, ka politiķim, šajā gadījumā @suvajevs tiek pārmests tas, ka viņš ir izglītots un ir lasījis Marksu. Es arī esmu daudz lasījis Marksu. Visus svarīgākos darbus. Un katram kurš vēlas nopietni izteikties par politiku, ideoloģijām, sabiedrību, politiku, tā ir obligātā…— Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) April 27, 2026
Такой текст он написал, когда решил защитить депутата Андриса Шуваевса, который подвергся острой критике в социальных сетях за свое признание в одном из интервью, что он изучал произведения Маркса.
"...Я тоже много читал Маркса. Все самые важные труды. И для каждого, кто хочет всерьез высказаться о политике, идеологиях, обществе - это обязательная литература. Не зная Маркса, что можно вообще судить о ХХ веке, о капитализме, о современных идеологиях? С оценкой Шуваева, что «возможно, предсказание Маркса действительно сбудется», я бы не согласился, а в остальном нормальная статейка, вообще нет там ничего, чтобы поднимать шум. "Прогрессивных" нужно упрекать в том, что они (не) делают в министерстве сообщений, в министерстве обороны, в целом в этом правительстве, голосуя за эти бюджеты, активно работая над еще большим неравенством, отсталостью, бедностью и т. д. Но не за то, что они читали о Маркса", - прокомментировал Юргис Лиепниекс.