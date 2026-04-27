Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 27. Апреля Завтра: Klementine, Raimonda, Raina, Tale
Доступность

«Труды Карла Маркса — это обязательная литература»: Лиепниекс

Редакция PRESS 27 апреля, 2026 18:48

Важно 0 комментариев

LETA

Политолог Юргис Лиепниекс высказал в социальной сети X мнение, что труды Карла Маркса - обязательная литература для тех, кто хочет всерьез разбираться в политике, идеологиях и обществе.

Такой текст он написал, когда решил защитить депутата Андриса Шуваевса, который подвергся острой критике в социальных сетях за свое признание в одном из интервью, что он изучал произведения Маркса.

"...Я тоже много читал Маркса. Все самые важные труды. И для каждого, кто хочет всерьез высказаться о политике, идеологиях, обществе - это обязательная литература. Не зная Маркса, что можно вообще судить о ХХ веке, о капитализме, о современных идеологиях? С оценкой Шуваева, что «возможно, предсказание Маркса действительно сбудется», я бы не согласился, а в остальном нормальная статейка, вообще нет там ничего, чтобы поднимать шум. "Прогрессивных" нужно упрекать в том, что они (не) делают в министерстве сообщений, в министерстве обороны, в целом в этом правительстве, голосуя за эти бюджеты, активно работая над еще большим неравенством, отсталостью, бедностью и т. д. Но не за то, что они читали о Маркса", - прокомментировал Юргис Лиепниекс.

 

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Нечто невиданное: цены на электричество вдруг уменьшились в 2,4 раза
Важно

Sorry! ИИ на городском портале Риги не говорит на английском
Важно

«Обмен опытом» за 20 тысяч: дюжина чиновников едет на конгресс по кладбищам
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

О’Лири: зимой два-три авиаперевозчика могут обанкротиться! airBaltic в том числе

Важно 18:56

Важно 0 комментариев

Откровенный глава крупнейшей европейской авиакомпании назвал Wizz Air и airBaltic среди перевозчиков, находящихся в зоне риска. Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири заявил, что из-за стремительного роста цен на нефть до конца года «два-три европейских авиаперевозчика могут обанкротиться».

Террористы готовили убийство двух человек: граждане Латвии под подозрением

Мир 18:46

Мир 0 комментариев

13 граждан разных стран, включая одного литовца, подозреваются в действиях в террористических целях, в том числе в покушении на убийство проживающего в Литве лидера башкирского национального движения Руслана Габбасова и общественного деятеля Валдаса Барткявичюса, собирающего помощь для Украины.

Наконец откажемся от перевода стрелок? Министры занялись «летним временем»

Новости Латвии 18:42

Новости Латвии 0 комментариев

На встрече министров сообщения стран Балтии, которая пройдет с 18 по 19 мая в Таллинне, планируется обсудить возможность отказа от сезонного перевода часов, сообщили в Министерстве сообщения.

Одна перемена в тренировках может добавить годы жизни

Азбука здоровья 18:29

Азбука здоровья 0 комментариев

Долгая жизнь может зависеть не только от того, сколько человек тренируется, но и от того, насколько разные нагрузки он выбирает. Новое исследование показало: разнообразие физической активности связано с более низким риском смерти.

Вопрос сложный: коалиция не смогла решить судьбу второго пенсионного уровня

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Дискуссия о выплате жителям накопленного капитала второго пенсионного уровня для покрытия расходов на лечение будет продолжена на заседании совета формирующих правительство партий через неделю, сообщил агентству ЛЕТА после состоявшегося в понедельник заседания коалиционных партий руководитель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис.

Нечто невиданное: цены на электричество вдруг уменьшились в 2,4 раза

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

Средняя цена электроэнергии в Латвии на прошлой неделе снизилась в 2,4 раза — до 35,81 евро за мегаватт-час (MWh), сообщили в Latvenergo.

