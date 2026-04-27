Уровень популизма зашкаливает: Чекушин разобрал предвыборный план Шлесерса

Редакция PRESS 27 апреля, 2026 14:41

Новости Латвии 0 комментариев

Бывший депутат Рижской думы Константин Чекушин (Согласие) на своей странице в Facebook разобрал предвыборный план партии Шлесерса "Латвия на первом месте" и назвал его невероятно популистским.

"Предвыборный план из трёх пунктов, которые озвучил Шлесерс и который начали транслировать в массы. Хочу эти пункты разложить и показать просто зашкаливающий уровень популизма. Поехали.

"1) Снижение с 20% до 10% налога на доход предприятий;"
Начнём с того, что это безграмотно сформулировано для людей кто не знает - что если прибыль уходит в реинвестиции, то там сейчас нулевой процент. Ноль. 0%.
Но в Латвии (как и в Эстонии) есть налог, когда ты выводишь прибыль из бизнеса. Так вот, если его снижать с 20% до 10% - это стимуляция роста бизнеса наоборот. Это снижает стимул к реинвестированию прибыли в бизнес. Поэтому это изменение хорошее для тех, кто с выведенных денег может купить себе люксовую машину или золотые часы, но может быть хуже для развития бизнеса в долгую.

"2) 10% - универсальный единый налог с дохода для всех ИП и самозанятых;" - т.е. человек с доходом 800 и 8000 евро платят одинаковую ставку? Позвольте. Как бысто запустится массовый переход работников в статус "самозанятых" ради "оптимизации"? Второе предложение, которое скорее выгодно бизнесу и может ударить по простым людям, которых в этот статус начнут переводить в добровольно-принудительном порядке.

Ну и третье предложение на закуску. С него можно было бы начать наш разбор.
"3) 10% - IIN на доход только свыше 5000 в месяц."
"Задержите дыхание". Итак. Если разложить идею "от 0% до 5000Eur" и "10% сверху" на цифры, картина получается очень простая.

По данным Valsts kase, подоходный налог с населения сейчас даёт бюджету около 2.8 млрд евро в год. Это одна из ключевых статей доходов. При этом, по данным Centrālā statistikas pārvalde, доходы выше 5000 евро в месяц имеют примерно 20-25 тысяч человек. То есть очень узкая группа.

Если ввести 0% до 5000 евро и 10% только сверху, налог по сути остаётся только для этой небольшой группы. В результате поступления падают примерно до порядка 0.1-0.2 млрд евро в год.

Разница (!!!) - минус 2.6-2.7 млрд евро.

Поскольку основная часть IIN (75%) уходит в бюджет самоуправлений, удар приходится именно по ним. Это означает прямое сокращение расходов на образование (школы, детсады), инфраструктуру (дороги, благоустройство, канализация) и социальные услуги. По сути, самоуправления резко теряют финансовую самостоятельность и становятся гораздо более зависимыми от трансфертов из госбюджета.

А вместе с предложением выше о снижении налога на прибыль предприятий (UIN) до 10% - это ещё минус порядка 300-400 млн евро уже в государственном бюджете. В сумме получается около −3 млрд евро в год, то есть примерно 20% всех доходов бюджета страны.

Чтобы понимать масштаб - это сопоставимо с фондом зарплат всего государственного сектора - врачам, учителям, полиции, пожарным и другим. То есть, если говорить о затыкании бюджетной дыры, то речь не про "сократить расходы на чиновников", а уволить ВСЕХ получающих зарплату из бюджета.

Голосовать за такую программу или нет - это уже дело ваше. Моё дело - разложить эту программу в цифрах и по полочкам", - отметил Чекушин.

А дышать чем?! Как в спальном районе Риги двор от пыли убирали. ВИДЕО
Кардиолог шокирован тем, что латвийцы покупают в супермаркетах
Сама не знает, о чём говорит: высказывания Ланги проверил Re:Check
Победа за 30 секунд: латвийская спортсменка стала лучшей в Европе на турнире по джиу джитсу

Латвийская спортсменка Анета одержала уверенную победу на соревнованиях в Барселоне на турнире Master International Jiu-Jitsu Championship - Europe 2026, завершив финальный поединок всего за полминуты. При этом путь к финалу оказался необычным — соперница не вышла на бой, и спортсменка автоматически прошла в финал.

Президент Эстонии: следует готовиться к восстановлению контактов с Россией

Президент Алар Карис заявил в интервью изданию Helsingin Sanomat, что Европе следует готовиться к восстановлению контактов с Россией после завершения войны в Украине, сообщает ERR. По словам Кариса, европейские страны должны совместно выработать стратегию возобновления диалога с РФ. "Готовы ли мы к тому, что война закончится сегодня или завтра? Как мы должны реагировать? Что нам делать? И что должна сделать Россия? Подготовка к этому должна идти уже сейчас", – сказал президент.

Пиво оказалось полезнее, чем думали: ученые нашли неожиданный эффект

Пиво неожиданно оказалось источником важного витамина. Новое исследование показало: в обычной порции содержится больше витамина B6, чем считалось ранее.

Не выдержал порыва ветра: ветряк рухнул из-за дефекта в конструкции

Ветряная турбина в Южнокурземском крае в воскресенье, 26 апреля, вероятно, упала из-за износа и сильного ветра, сообщили в Бюро по контролю за строительством. В бюро допустили, что объект не проходил должного осмотра, поэтому повреждения, вызванные коррозией, не были замечены. В результате инцидента никто не пострадал, также не было повреждено имущество третьих лиц. В понедельник, 27 апреля, объект, вместе с экспертами, осмотрел министр климата и энергетики Каспарс Мелнис (Союз зеленых и крестьян), сообщает Latvijas Radio.

Мы не обязаны радоваться каждому приезжему: Петерис Шмидре о мигрантах

Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.

Фон дер Ляйен исключила отмену санкций ЕС против Ирана

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) не считает целесообразной отмену санкций Евросоюза в отношении Ирана в ближайшем будущем. "Мы считаем, что отмена санкций была бы преждевременной", - заявила фон дер Ляйен на заседании парламентской группы блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) в понедельник, 27 апреля, в Берлине.

Пограничники поймали ещё одного перевозчика нелегалов

В субботу пограничники задержали гражданина Латвии, который перевозил пятерых нелегальных мигрантов, незаконно пересёкших государственную границу. Об этом сообщили в Государственной погранохране.

