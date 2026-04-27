Уровень популизма зашкаливает: Чекушин разобрал предвыборный план Шлесерса

"Предвыборный план из трёх пунктов, которые озвучил Шлесерс и который начали транслировать в массы. Хочу эти пункты разложить и показать просто зашкаливающий уровень популизма. Поехали.

"1) Снижение с 20% до 10% налога на доход предприятий;"

Начнём с того, что это безграмотно сформулировано для людей кто не знает - что если прибыль уходит в реинвестиции, то там сейчас нулевой процент. Ноль. 0%.

Но в Латвии (как и в Эстонии) есть налог, когда ты выводишь прибыль из бизнеса. Так вот, если его снижать с 20% до 10% - это стимуляция роста бизнеса наоборот. Это снижает стимул к реинвестированию прибыли в бизнес. Поэтому это изменение хорошее для тех, кто с выведенных денег может купить себе люксовую машину или золотые часы, но может быть хуже для развития бизнеса в долгую.

"2) 10% - универсальный единый налог с дохода для всех ИП и самозанятых;" - т.е. человек с доходом 800 и 8000 евро платят одинаковую ставку? Позвольте. Как бысто запустится массовый переход работников в статус "самозанятых" ради "оптимизации"? Второе предложение, которое скорее выгодно бизнесу и может ударить по простым людям, которых в этот статус начнут переводить в добровольно-принудительном порядке.

Ну и третье предложение на закуску. С него можно было бы начать наш разбор.

"3) 10% - IIN на доход только свыше 5000 в месяц."

"Задержите дыхание". Итак. Если разложить идею "от 0% до 5000Eur" и "10% сверху" на цифры, картина получается очень простая.

По данным Valsts kase, подоходный налог с населения сейчас даёт бюджету около 2.8 млрд евро в год. Это одна из ключевых статей доходов. При этом, по данным Centrālā statistikas pārvalde, доходы выше 5000 евро в месяц имеют примерно 20-25 тысяч человек. То есть очень узкая группа.

Если ввести 0% до 5000 евро и 10% только сверху, налог по сути остаётся только для этой небольшой группы. В результате поступления падают примерно до порядка 0.1-0.2 млрд евро в год.

Разница (!!!) - минус 2.6-2.7 млрд евро.

Поскольку основная часть IIN (75%) уходит в бюджет самоуправлений, удар приходится именно по ним. Это означает прямое сокращение расходов на образование (школы, детсады), инфраструктуру (дороги, благоустройство, канализация) и социальные услуги. По сути, самоуправления резко теряют финансовую самостоятельность и становятся гораздо более зависимыми от трансфертов из госбюджета.

А вместе с предложением выше о снижении налога на прибыль предприятий (UIN) до 10% - это ещё минус порядка 300-400 млн евро уже в государственном бюджете. В сумме получается около −3 млрд евро в год, то есть примерно 20% всех доходов бюджета страны.

Чтобы понимать масштаб - это сопоставимо с фондом зарплат всего государственного сектора - врачам, учителям, полиции, пожарным и другим. То есть, если говорить о затыкании бюджетной дыры, то речь не про "сократить расходы на чиновников", а уволить ВСЕХ получающих зарплату из бюджета.

Голосовать за такую программу или нет - это уже дело ваше. Моё дело - разложить эту программу в цифрах и по полочкам", - отметил Чекушин.