Press.lv
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Пн, 27. Апреля
«И это на 12-м году войны!» Президент России владеет в Юрмале санаторием: адвокат возмущена

Neatkarīgā Rīta Avīze 27 апреля, 2026 20:59

В Реестре предприятий Латвии по-прежнему числится филиал Управления делами президента Российской федерации — санаторий «Янтарный Берег» (или «Детский медицинский центр»), зарегистрированный под номером 40003009618. Это происходит, несмотря на то, что Россия уже пятый год ведет полномасштабную войну против Украины.

Юрист и адвокат Кристине Яриновска в социальной сети «X» публично обратила внимание на этот факт, повторно опубликовав свой пост 2021 года. В декабре 2021 года компания добавила к названию слова «Детский медицинский центр».

«Что изменилось за 12 лет войны? Это свободно существует в Латвии. Цинично», — пишет Яриновска. Она подчеркивает, что санаторий находится в Юрмале, на улице Звиню 2, на территории Кемерского национального парка, и занимает участок соснового леса площадью около 19 гектаров всего в нескольких сотнях метров от моря.

Согласно общедоступной информации, санаторий «Янтарный Берег» является филиалом федерального бюджетного государственного учреждения Управления делами президента Российской федерации. В настоящее время он указан как «Детский медицинский центр, санаторий «Янтарный Берег»».

На данный момент нет публичной информации о том, оказывает ли санаторий услуги, однако его регистрация в Латвии позволяет ему официально существовать как структуре российского государственного учреждения.

 

Публикация Яриновской вызвала дискуссии о том, следует ли Сейму и правительству предпринять конкретные шаги по отчуждению или приостановке деятельности подобных объектов из соображений национальной безопасности.

Комментарии (0)

«Всё у нас есть — кроме мозгов!» Люди шокированы наглой свалкой одежды в лесу (ВИДЕО)
«Всё у нас есть — кроме мозгов!» Люди шокированы наглой свалкой одежды в лесу (ВИДЕО)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Налетай, подешевело! Средняя цена на электроэнергию в Латвии давеча снизилась в 2,4 раза

На прошлой неделе средняя цена на электроэнергию в Латвии снизилась в 2,4 раза и составила 35,81 евро за мегаватт-час (МВт/ч), сообщили агентству ЛЕТА в АО "Latvenergo".

Айвар из Екабпилса наткнулся на то, что обычно прячут под слоем хвои и человеческого стыда. Лес — место, где должно пахнуть смолой и тишиной, — оказался завален чужими вещами, словно кто-то пытался избавиться не от мусора, а от собственной совести. Рядом — призрак старого доломитового производства, идеально подходящий фон для этой маленькой экологической драмы.

23-летний энтузиаст без продвинутого математического образования оказался в центре громкой истории из мира науки. С помощью ChatGPT он получил решение одной из старых задач математика Пала Эрдёша, над которой специалисты не могли справиться около 60 лет.

Откровенный глава крупнейшей европейской авиакомпании назвал Wizz Air и airBaltic среди перевозчиков, находящихся в зоне риска. Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири заявил, что из-за стремительного роста цен на нефть до конца года «два-три европейских авиаперевозчика могут обанкротиться».

Политолог Юргис Лиепниекс высказал в социальной сети X мнение, что труды Карла Маркса - обязательная литература для тех, кто хочет всерьез разбираться в политике, идеологиях и обществе.

13 граждан разных стран, включая одного литовца, подозреваются в действиях в террористических целях, в том числе в покушении на убийство проживающего в Литве лидера башкирского национального движения Руслана Габбасова и общественного деятеля Валдаса Барткявичюса, собирающего помощь для Украины.

