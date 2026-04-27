Юрист и адвокат Кристине Яриновска в социальной сети «X» публично обратила внимание на этот факт, повторно опубликовав свой пост 2021 года. В декабре 2021 года компания добавила к названию слова «Детский медицинский центр».

«Что изменилось за 12 лет войны? Это свободно существует в Латвии. Цинично», — пишет Яриновска. Она подчеркивает, что санаторий находится в Юрмале, на улице Звиню 2, на территории Кемерского национального парка, и занимает участок соснового леса площадью около 19 гектаров всего в нескольких сотнях метров от моря.

Согласно общедоступной информации, санаторий «Янтарный Берег» является филиалом федерального бюджетного государственного учреждения Управления делами президента Российской федерации. В настоящее время он указан как «Детский медицинский центр, санаторий «Янтарный Берег»».

На данный момент нет публичной информации о том, оказывает ли санаторий услуги, однако его регистрация в Латвии позволяет ему официально существовать как структуре российского государственного учреждения.

Публикация Яриновской вызвала дискуссии о том, следует ли Сейму и правительству предпринять конкретные шаги по отчуждению или приостановке деятельности подобных объектов из соображений национальной безопасности.