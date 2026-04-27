Выгодно и старикам, и их помощникам: что такое договор содержания?

Все знают приговорки о стакане воды. Старики, порой сетуя на невнимание близких, говорят: «Вот буду умирать - и некому будет подать стакан воды». Или кого-то из пожилых людей упрекают в том, что они ни с кем не поддерживают отношения: «Будешь старая - и некому будет подать стакан воды». Пресловутый стакан воды стал символом одиночества в старости.

Если родственников, готовых присмотреть за нуждающимся в уходе, нет, то у пенсионеров и инвалидов есть возможность пригласить помощника по хозяйству, ассистента – за деньги, или социальная служба местного самоуправления поможет. Порой помогает кто-то из соседей. Чем отблагодарить доброго человека? Чаще всего пенсионеры, если и имеют сбережения, то только так называемые «гробовые» - чтобы было их на что похоронить.

Но у большинства стариков есть квартиры, которые они в свое время приватизировали на сертификаты. Вот этим своего рода неразменным банковским чеком старики могут авансом благодарить за оказываемые им услуги.

Порой старики умело манипулируют обещанием завещать квартиру (обещать - не значит жениться, как мы знаем), порой, наоборот, у стариков выманивают хитростью их единственную недвижимость. Но закон предусматривает и возможность передать квартиру другому лицу в благодарность за определенные услуги - гарантированно, после смерти - и продолжать жить в ней...

Ценный подарок

Наконец-то к 50 годам у Людмилы появилась своя квартира. Действительно появилась. Но не просто так. Она ее заработала нелегким трудом. Помните, в «Евгении Онегине» у Александра Сергеевича ПУШКИНА: «Но, боже мой, какая скука с больным сидеть и день, и ночь»? Но у богатого дядюшки Онегина наверняка были десятки слуг, которые выполняли работу по дому и уходу за стариком. А нашим пенсионерам остается только надеяться на заботливых родственников или социального работника.

Людмила – не социальный работник, она по образованию библиотекарь, который уже около 20 лет без библиотеки. Сократили в свое время, дальше она какое-то время работала в школе – и там через пару лет сократили, правда, не только ее, но и все учебное заведение. А потом она, как рассказывает, плюнула на интеллигентную профессию и пошла работать там, куда берут. Значит, уборщицей – в магазине, на складе и т. д. Заодно подрабатывала – убирала по найму в квартирах, на дачах. Копила деньги на свое жилье.

А жила она в двухкомнатной квартире со своим братом. Жилье осталось в наследство от матери. Комнаты раздельные, вроде и жить можно – как в коммуналке. Но беда: брат пьет, не работает. Ей приходилось и убирать дома, и оплачивать все коммунальные услуги. А потом он женился, и они с женой пили вдвоем. Продать квартиру и купить две – невозможно. Выселить пьющего брата уже было бы и нежалко, но тоже невозможно практически.

А тут ей знакомая дала адрес – надо убирать в квартире: живет одна старушка, сын давно уехал в Германию, там и пропал. Старушка – женщина с характером – в социальную службу не обращается, говорит, что она еще не дошла до того, чтобы побираться.

Так Людмила познакомилась с Анной Васильевной. И, считайте, вытащила счастливый билет. Сначала два раза в неделю приходила убрать в квартире, приносила продукты, иногда что-то готовила. Потом, когда ее работодательнице стало хуже, уже и ночевать оставалась, присмотреть за больной...

Счастливый билет

У пенсионерки и помощницы сложились хорошие отношения. Старушка не была особо требовательной – просто просила покупать те продукты, к которым она привыкла, не любила, чтобы что-то в квартире переставляли без ее разрешения, не разрешала выключать телевизор, хотя там давно уже ничего интересного и полезного не показывали.

Когда все стало дорожать на глазах, Анна Васильевна поняла, что платить за уход она уже не может, даже те небольшие деньги, которые брала Людмила. Она ей сообщила об этом и горько призналась, что теперь, наверное, придется просить помощи у социальной службы. Людмила ответила, что, пока та договорится, она ей еще поможет – бесплатно.

Людмила опять стала ходить убирать квартиры к разным людям и тепло вспоминала свою старушку. И вдруг – звонок по телефону: Анна Васильевна просила ее прийти. Оказалось, что пенсионерка не смогла вытерпеть, как она сказала, халатное отношение к работе приходящих помощников от социальной службы. Одна грязь оставляла во всех углах, другая так и шныряла глазами, что бы украсть, - рассказала она Людмиле. И попросила ее вернуться.

- А платить я тебе буду потом, - загадочно сказала Анна Васильевна и показала Людмиле какие-то бумаги. – Ты будешь мне помогать, а взамен я тебе оставлю свою квартиру. А чтобы ты не думала, что это просто слова, заключим договор – настоящий, у нотариуса...

Оказалось, что пенсионерка хочет просить Людмилу быть рядом - так сказать, чтобы было кому подать стакан воды. Она уже узнала о договоре содержания, который разрешает пользоваться услугами помощника бесплатно, - за обещание в будущем своей квартиры.

Так Людмила получила постоянное место жительства и надежду на собственную квартиру. Последний год Анна Васильевна лежала, часто не понимая, где она находится. Людмила поняла, что это такое - ухаживать за лежачим больным, да еще впоследствии с деменцией.

Но договор был оформлен официально, и, похоронив свою благодетельницу и подопечную, Людмила вступила в права квартировладения. Многим людям если что и достается хорошее, то очень большим трудом...

Договор содержания – обоюдная выгода

Что такое договор содержания, по которому чужой человек может получить квартиру от другого человека?

- В толковании Гражданского закона под содержанием следует понимать пропитание, предоставление жилья, одежды и ухода, если договором не установлено иное, - разъясняет юрист Ирина САВЕЛЬЕВА. – Чаще всего условия договора устанавливаются на весь период жизни того, кому оказываются услуги (содержание), и дают ему юридическую возможность пожизненно или на определенный срок пользоваться условиями содержания, которые оговорены договором.

Договор содержания – это не безвозмездный подарок, а реальный договор, согласно которому одна сторона передает другой выраженную в деньгах или натуральном виде имущественную ценность.

На практике в большинстве случаев предметом договора содержания, по договоренности сторон, является недвижимое имущество: квартира, дача, но это может быть и движимое имущество - автомобиль, например, а также денежные средства и иные ценности...

Как заключается договор содержания?

Закон не требует конкретной формы заключения договора содержания. Партнеры могут заключить соглашение нотариально или в частном порядке, могут договориться устно или составить письменный договор, заключить сделку при свидетелях или без них.

Это зависит от того, какое имущество получает сторона, предоставляющая содержание. Например, если человек будет ухаживать за кем-то в обмен на недвижимость, то договор должен иметь письменную форму и подлежит регистрации в Земельной книге. Его лучше заключить в форме нотариального акта. Если же речь идет о передаче денежной суммы, предоставлении услуги, то можно ограничиться и устной договоренностью.

Подобный договор о передаче квартиры, например, заключается на длительный срок и содержит много условий, поэтому рекомендуется позаботиться о доказательствах исполнения этих условий.

Согласно правилам Кабинета министров ЛР № 737 нотариус получает вознаграждение в размере 0,5% от суммы договора, но не менее 80 евро по сделкам в виде нотариального акта.

Как определить стоимость договора содержания? Он состоит из суммы содержания за год, разделенной на коэффициент 0,06. Например, сумма содержания в месяц составляет 250 евро, за год это 3 000 евро, делим их на 0,06 - и получаем 50 000 евро, которые и составят сумму сделки. А вознаграждение нотариуса составит 250 евро; к этой сумме добавятся еще госпошлина и фактические расходы, связанные с проверками необходимых регистров.

В договор содержания можно внести пункт, предусматривающий его расторжение по обоюдному согласию. Все остальные случаи рассматриваются в суде...

Вера СТЕПНОВА