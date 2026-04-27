Охота закончилась: стадо слонов затоптало миллионера

27 апреля, 2026 09:16

Животные 0 комментариев

Американский миллионер Эрни Дозио погиб во время охотничьей экспедиции в Центральной Африке. Инцидент произошел в лесном массиве Лопе-Оканда в Габоне.

75-летний владелец винодельни участвовал в охоте на редкую антилопы дукера с желтой спиной, когда на группу неожиданно вышло стадо из пяти слонов. Животные атаковали людей — Дозио оказался под ними и погиб на месте.

Сопровождавший его профессиональный охотник получил тяжелые травмы.

По данным местных источников, происшествие случилось 17 апреля. Обстоятельства появления стада и причины агрессии животных уточняются.

Известно, что за годы охоты Дозио собрал обширную коллекцию трофеев, включая слонов, носорогов и львов. Он регуляргно публиковал в сети свои снимки с трофейными животными.

Случай вновь привлек внимание к практике трофейной охоты, которая остается одной из самых обсуждаемых тем в природоохранной сфере.

Главные новости

Дороги и законы: изменения правил дорожного движения
Эксклюзив

Дороги и законы: изменения правил дорожного движения

Кардиолог шокирован тем, что латвийцы покупают в супермаркетах
Важно

Кардиолог шокирован тем, что латвийцы покупают в супермаркетах (2)

«В 1941-м к депортируемым приходили двое русских и один латыш — прогрессивный»: Херманис разошелся
Важно

«В 1941-м к депортируемым приходили двое русских и один латыш — прогрессивный»: Херманис разошелся (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Дело даже не в деньгах, а в отношении! Психотерапевт поставил диагноз airBaltic

Важно 11:35

Важно 0 комментариев

Психотерапевт и преподаватель RSU Айвис Домбровскис на своей странице в Facebook поделился размышлениями о том, как компания airBaltic относится к народу Латвии.

Психотерапевт и преподаватель RSU Айвис Домбровскис на своей странице в Facebook поделился размышлениями о том, как компания airBaltic относится к народу Латвии.

Читать
Загрузка

Мы не обязаны радоваться каждому приезжему: Петерис Шмидре о мигрантах

Важно 11:28

Важно 0 комментариев

Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.

Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.

Читать

Долгов стало больше: опубликованы данные о доходах министра экономики

Новости Латвии 11:26

Новости Латвии 0 комментариев

Министр экономики Виктор Валайнис в прошлом году получил от Государственной канцелярии вознаграждение в размере 115 252 евро, что на 2,4% больше, чем годом ранее, следует из опубликованной на сайте Службы государственных доходов декларации должностного лица.

Министр экономики Виктор Валайнис в прошлом году получил от Государственной канцелярии вознаграждение в размере 115 252 евро, что на 2,4% больше, чем годом ранее, следует из опубликованной на сайте Службы государственных доходов декларации должностного лица.

Читать

Axios: Иран предложил США открыть Ормуз и завершить войну

Мир 11:22

Мир 0 комментариев

Иран предложил США открыть Ормузский пролив и завершить войну, отложив переговоры о ядерной программе Тегерана на более поздний срок, пишет издание Axios со ссылкой на источники.

Иран предложил США открыть Ормузский пролив и завершить войну, отложив переговоры о ядерной программе Тегерана на более поздний срок, пишет издание Axios со ссылкой на источники.

Читать

Из-за цен на отопление предлагают распустить Рижскую думу: СМИ

Новости Латвии 11:21

Новости Латвии 0 комментариев

Опубликованная на этой неделе ревизия Госконтроля подтверждает то, что передача "Ничего личного" расследовала уже несколько лет назад. Рига до сих пор не в полной мере использует более дешевое тепло, вырабатываемое тепловыми электростанциями "Latvenergo" при производстве электроэнергии.

Опубликованная на этой неделе ревизия Госконтроля подтверждает то, что передача "Ничего личного" расследовала уже несколько лет назад. Рига до сих пор не в полной мере использует более дешевое тепло, вырабатываемое тепловыми электростанциями "Latvenergo" при производстве электроэнергии.

Читать

Дети помешались на идеальной коже: появился новый тревожный термин

Всюду жизнь 11:19

Всюду жизнь 0 комментариев

красоты фиксируют новую волну: восьми- и десяти­летние покупают сыворотки с коллагеном, кислотные пилинги и кремы с ретинолом, предназначенные для взрослой кожи.

красоты фиксируют новую волну: восьми- и десяти­летние покупают сыворотки с коллагеном, кислотные пилинги и кремы с ретинолом, предназначенные для взрослой кожи.

Читать

Картина Караваджо «Поцелуй Иуды» перевезена из Украины в Литву под усиленной охраной

Важно 11:17

Важно 0 комментариев

Картина «Взятие Христа под стражу», приписываемая итальянскому художнику эпохи барокко Караваджо, доставлена в Литву из Украины под охраной.

Картина «Взятие Христа под стражу», приписываемая итальянскому художнику эпохи барокко Караваджо, доставлена в Литву из Украины под охраной.

Читать