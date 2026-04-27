Охота закончилась: стадо слонов затоптало миллионера

75-летний владелец винодельни участвовал в охоте на редкую антилопы дукера с желтой спиной, когда на группу неожиданно вышло стадо из пяти слонов. Животные атаковали людей — Дозио оказался под ними и погиб на месте.

Сопровождавший его профессиональный охотник получил тяжелые травмы.

По данным местных источников, происшествие случилось 17 апреля. Обстоятельства появления стада и причины агрессии животных уточняются.

Известно, что за годы охоты Дозио собрал обширную коллекцию трофеев, включая слонов, носорогов и львов. Он регуляргно публиковал в сети свои снимки с трофейными животными.

Случай вновь привлек внимание к практике трофейной охоты, которая остается одной из самых обсуждаемых тем в природоохранной сфере.