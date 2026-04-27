Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 27. Апреля Завтра: Klementine, Raimonda, Raina, Tale
Доступность

Россию и Израиль исключили из претендентов на награды Венецианской биеннале

Редакция PRESS 27 апреля, 2026 08:52

Мир 0 комментариев

Жюри Венецианской биеннале заявило, что не будет рассматривать художников из стран, чьи лидеры обвиняются в Международном уголовном суде. Речь идет о России и Израиле, пишет Reuters. 

Члены жюри отметили, что решение связано с «приверженностью защите прав человека». Сама биеннале подчеркнула, что жюри действует независимо.

Как напоминает агентство, Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест президента России Владимира Путина по делу о депортации украинских детей, а также премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности в секторе Газа.

4 марта организаторы Венецианской биеннале опубликовали пресс-релиз, в котором Россия была указана среди стран — участниц выставки.  Согласно сообщению, российский павильон представит проект под названием «Дерево укоренено в небе», в котором примут участие как минимум 38 художников и музыкантов. Россия не участвовала в биеннале с начала полномасштабной войны против Украины.

На следующий день президент биеннале Пьетранджело Буттафуоко назвал возвращение России «настоящим перемирием» и «внешней политикой». 

Однако решение о возвращении страны-агрессора в культурное пространство вызвало недовольство Украины и ее союзников.  Еврокомиссия уведомила организаторов биеннале о намерении приостановить или отменить грант в размере 2 млн евро после решения допустить Россию к участию. 

Кроме того, российские оппозиционные художники и активисты объявили о запланированных антивоенных акциях на биеннале. 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Кардиолог шокирован тем, что латвийцы покупают в супермаркетах
Важно

Кардиолог шокирован тем, что латвийцы покупают в супермаркетах

На рабочем месте в Восточной больнице мертвым найден сотрудник
Важно

На рабочем месте в Восточной больнице мертвым найден сотрудник

«В 1941-м к депортируемым приходили двое русских и один латыш — прогрессивный»: Херманис разошелся
Важно

«В 1941-м к депортируемым приходили двое русских и один латыш — прогрессивный»: Херманис разошелся

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Дело даже не в деньгах, а в отношении! Психотерапевт поставил диагноз airBaltic

Важно 11:35

Важно 0 комментариев

Психотерапевт и преподаватель RSU Айвис Домбровскис на своей странице в Facebook поделился размышлениями о том, как компания airBaltic относится к народу Латвии.

Читать
Загрузка

Мы не обязаны радоваться каждому приезжему: Петерис Шмидре о мигрантах

Важно 11:28

Важно 0 комментариев

Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.

Читать

Долгов стало больше: опубликованы данные о доходах министра экономики

Новости Латвии 11:26

Новости Латвии 0 комментариев

Министр экономики Виктор Валайнис в прошлом году получил от Государственной канцелярии вознаграждение в размере 115 252 евро, что на 2,4% больше, чем годом ранее, следует из опубликованной на сайте Службы государственных доходов декларации должностного лица.

Читать

Axios: Иран предложил США открыть Ормуз и завершить войну

Мир 11:22

Мир 0 комментариев

Иран предложил США открыть Ормузский пролив и завершить войну, отложив переговоры о ядерной программе Тегерана на более поздний срок, пишет издание Axios со ссылкой на источники.

Читать

Из-за цен на отопление предлагают распустить Рижскую думу: СМИ

Новости Латвии 11:21

Новости Латвии 0 комментариев

Опубликованная на этой неделе ревизия Госконтроля подтверждает то, что передача "Ничего личного" расследовала уже несколько лет назад. Рига до сих пор не в полной мере использует более дешевое тепло, вырабатываемое тепловыми электростанциями "Latvenergo" при производстве электроэнергии.

Читать

Дети помешались на идеальной коже: появился новый тревожный термин

Всюду жизнь 11:19

Всюду жизнь 0 комментариев

красоты фиксируют новую волну: восьми- и десяти­летние покупают сыворотки с коллагеном, кислотные пилинги и кремы с ретинолом, предназначенные для взрослой кожи.

Читать

Картина Караваджо «Поцелуй Иуды» перевезена из Украины в Литву под усиленной охраной

Важно 11:17

Важно 0 комментариев

Картина «Взятие Христа под стражу», приписываемая итальянскому художнику эпохи барокко Караваджо, доставлена в Литву из Украины под охраной.

Читать