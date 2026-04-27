Россию и Израиль исключили из претендентов на награды Венецианской биеннале

Члены жюри отметили, что решение связано с «приверженностью защите прав человека». Сама биеннале подчеркнула, что жюри действует независимо.

Как напоминает агентство, Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест президента России Владимира Путина по делу о депортации украинских детей, а также премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности в секторе Газа.

4 марта организаторы Венецианской биеннале опубликовали пресс-релиз, в котором Россия была указана среди стран — участниц выставки. Согласно сообщению, российский павильон представит проект под названием «Дерево укоренено в небе», в котором примут участие как минимум 38 художников и музыкантов. Россия не участвовала в биеннале с начала полномасштабной войны против Украины.

На следующий день президент биеннале Пьетранджело Буттафуоко назвал возвращение России «настоящим перемирием» и «внешней политикой».

Однако решение о возвращении страны-агрессора в культурное пространство вызвало недовольство Украины и ее союзников. Еврокомиссия уведомила организаторов биеннале о намерении приостановить или отменить грант в размере 2 млн евро после решения допустить Россию к участию.

Кроме того, российские оппозиционные художники и активисты объявили о запланированных антивоенных акциях на биеннале.