Силиня отчиталась о своих заработках: на бензин хватит

В прошлом году Силине также было выплачено 1200 евро в виде пособия Государственного агентства социального страхования, из Государственной казны получено 37,50 евро в виде процентных выплат, а от «Citadeles bankas» — 6,08 евро в виде процентных выплат.

Премьер-министр в прошлом году значительно увеличила общие безналичные сбережения. Если в конце 2024 года она задекларировала 16 009 евро безналичных сбережений, то к концу 2025 года их общая сумма увеличилась до 44 405 евро.

В декларации Силиня указала, что в ее собственности находится одна квартира, а в совместной собственности — земельный участок в Риге. Также в собственности премьер-министра находится автомобиль «Mercedes Benz GL 420».

У Силини нет вложений в частные пенсионные фонды, но есть страхование жизни с накоплением средств.