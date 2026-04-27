Силиня отчиталась о своих заработках: на бензин хватит

27 апреля, 2026 10:35

Новости Латвии 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня (Новое единство) в прошлом году заработала на посту главы правительства 133 615 евро, что на 5,3% больше, чем в 2024 году, когда Государственная канцелярия выплатила ей 126 943 евро, согласно декларации должностного лица, обнародованной Государственной налоговой службой.

В прошлом году Силине также было выплачено 1200 евро в виде пособия Государственного агентства социального страхования, из Государственной казны получено 37,50 евро в виде процентных выплат, а от «Citadeles bankas» — 6,08 евро в виде процентных выплат.

Премьер-министр в прошлом году значительно увеличила общие безналичные сбережения. Если в конце 2024 года она задекларировала 16 009 евро безналичных сбережений, то к концу 2025 года их общая сумма увеличилась до 44 405 евро.

В декларации Силиня указала, что в ее собственности находится одна квартира, а в совместной собственности — земельный участок в Риге. Также в собственности премьер-министра находится автомобиль «Mercedes Benz GL 420».

У Силини нет вложений в частные пенсионные фонды, но есть страхование жизни с накоплением средств.

На рабочем месте в Восточной больнице мертвым найден сотрудник (ДОПОЛНЕНО)
«В 1941-м к депортируемым приходили двое русских и один латыш — прогрессивный»: Херманис разошелся
Дело даже не в деньгах, а в отношении! Психотерапевт поставил диагноз airBaltic
Дело даже не в деньгах, а в отношении! Психотерапевт поставил диагноз airBaltic

Психотерапевт и преподаватель RSU Айвис Домбровскис на своей странице в Facebook поделился размышлениями о том, как компания airBaltic относится к народу Латвии.

Мы не обязаны радоваться каждому приезжему: Петерис Шмидре о мигрантах

Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.

Долгов стало больше: опубликованы данные о доходах министра экономики

Министр экономики Виктор Валайнис в прошлом году получил от Государственной канцелярии вознаграждение в размере 115 252 евро, что на 2,4% больше, чем годом ранее, следует из опубликованной на сайте Службы государственных доходов декларации должностного лица.

Axios: Иран предложил США открыть Ормуз и завершить войну

Иран предложил США открыть Ормузский пролив и завершить войну, отложив переговоры о ядерной программе Тегерана на более поздний срок, пишет издание Axios со ссылкой на источники.

Из-за цен на отопление предлагают распустить Рижскую думу: СМИ

Опубликованная на этой неделе ревизия Госконтроля подтверждает то, что передача "Ничего личного" расследовала уже несколько лет назад. Рига до сих пор не в полной мере использует более дешевое тепло, вырабатываемое тепловыми электростанциями "Latvenergo" при производстве электроэнергии.

Дети помешались на идеальной коже: появился новый тревожный термин

красоты фиксируют новую волну: восьми- и десяти­летние покупают сыворотки с коллагеном, кислотные пилинги и кремы с ретинолом, предназначенные для взрослой кожи.

Картина Караваджо «Поцелуй Иуды» перевезена из Украины в Литву под усиленной охраной

Картина «Взятие Христа под стражу», приписываемая итальянскому художнику эпохи барокко Караваджо, доставлена в Литву из Украины под охраной.

