Дети помешались на идеальной коже: появился новый тревожный термин

На этом фоне в научной и медицинской среде появился новый термин — «косметикорексия». Так называют навязчивое стремление к «идеальной» коже и постоянную фиксацию на внешности.

Врачи отмечают: все чаще к ним приходят дети 8–14 лет с раздражением кожи и аллергическими реакциями. Причина — агрессивные косметические средства, которые используются без контроля и понимания.

«Они отказываются выходить из дома без макияжа. Косметика становится центральной частью жизни», — отмечают специалисты.

При этом речь идет не только о коже. Наблюдаются изменения в поведении — повышенная тревожность, постоянное сравнение себя с другими, зависимость от соцсетей и бьюти-контента.

Часть экспертов считает, что «косметикорексия» может быть связана с более серьезными расстройствами восприятия внешности. Другие, напротив, предупреждают: новый термин может лишь переименовывать уже известные проблемы, не создавая отдельного диагноза.

Фактор, который упоминается чаще всего, — социальные сети. Видео формата «собирайся со мной» и рекомендации инфлюенсеров формируют сложные бьюти-рутины даже у тех, кому они не нужны по возрасту.

При этом сами подростки нередко не видят в этом проблемы. Для них это — норма, часть повседневности и способ выглядеть «как надо».

Граница между обычным интересом к внешности и навязчивым поведением, по словам специалистов, становится все менее очевидной.