Дети помешались на идеальной коже: появился новый тревожный термин

Редакция PRESS 27 апреля, 2026 11:19

красоты фиксируют новую волну: восьми- и десяти­летние покупают сыворотки с коллагеном, кислотные пилинги и кремы с ретинолом, предназначенные для взрослой кожи.

На этом фоне в научной и медицинской среде появился новый термин — «косметикорексия». Так называют навязчивое стремление к «идеальной» коже и постоянную фиксацию на внешности.

Врачи отмечают: все чаще к ним приходят дети 8–14 лет с раздражением кожи и аллергическими реакциями. Причина — агрессивные косметические средства, которые используются без контроля и понимания.

«Они отказываются выходить из дома без макияжа. Косметика становится центральной частью жизни», — отмечают специалисты.
При этом речь идет не только о коже. Наблюдаются изменения в поведении — повышенная тревожность, постоянное сравнение себя с другими, зависимость от соцсетей и бьюти-контента.

Часть экспертов считает, что «косметикорексия» может быть связана с более серьезными расстройствами восприятия внешности. Другие, напротив, предупреждают: новый термин может лишь переименовывать уже известные проблемы, не создавая отдельного диагноза.

Фактор, который упоминается чаще всего, — социальные сети. Видео формата «собирайся со мной» и рекомендации инфлюенсеров формируют сложные бьюти-рутины даже у тех, кому они не нужны по возрасту.

При этом сами подростки нередко не видят в этом проблемы. Для них это — норма, часть повседневности и способ выглядеть «как надо».

Граница между обычным интересом к внешности и навязчивым поведением, по словам специалистов, становится все менее очевидной.

Дороги и законы: изменения правил дорожного движения
Дороги и законы: изменения правил дорожного движения

Кардиолог шокирован тем, что латвийцы покупают в супермаркетах
Кардиолог шокирован тем, что латвийцы покупают в супермаркетах (2)

На рабочем месте в Восточной больнице мертвым найден сотрудник (ДОПОЛНЕНО)
На рабочем месте в Восточной больнице мертвым найден сотрудник (ДОПОЛНЕНО)

Дело даже не в деньгах, а в отношении! Психотерапевт поставил диагноз airBaltic

Психотерапевт и преподаватель RSU Айвис Домбровскис на своей странице в Facebook поделился размышлениями о том, как компания airBaltic относится к народу Латвии.

Мы не обязаны радоваться каждому приезжему: Петерис Шмидре о мигрантах

Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.

Долгов стало больше: опубликованы данные о доходах министра экономики

Министр экономики Виктор Валайнис в прошлом году получил от Государственной канцелярии вознаграждение в размере 115 252 евро, что на 2,4% больше, чем годом ранее, следует из опубликованной на сайте Службы государственных доходов декларации должностного лица.

Axios: Иран предложил США открыть Ормуз и завершить войну

Иран предложил США открыть Ормузский пролив и завершить войну, отложив переговоры о ядерной программе Тегерана на более поздний срок, пишет издание Axios со ссылкой на источники.

Из-за цен на отопление предлагают распустить Рижскую думу: СМИ

Опубликованная на этой неделе ревизия Госконтроля подтверждает то, что передача "Ничего личного" расследовала уже несколько лет назад. Рига до сих пор не в полной мере использует более дешевое тепло, вырабатываемое тепловыми электростанциями "Latvenergo" при производстве электроэнергии.

Картина Караваджо «Поцелуй Иуды» перевезена из Украины в Литву под усиленной охраной

Картина «Взятие Христа под стражу», приписываемая итальянскому художнику эпохи барокко Караваджо, доставлена в Литву из Украины под охраной.

