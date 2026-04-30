ИИ удалил базу компании за 9 секунд — и честно признался в этом

Редакция PRESS 30 апреля, 2026 12:23

Всюду жизнь 0 комментариев

История, от которой у любого владельца бизнеса может неприятно ёкнуть сердце: ИИ-помощник получил задачу, полез «чинить» проблему - и за 9 секунд удалил рабочую базу данных компании вместе с частью резервных копий.

Речь о PocketOS - компании, которая делает софт для бизнеса по аренде автомобилей. По словам основателя компании Джереми Крейна, сбой устроил не человек-стажер и не злой хакер, а ИИ-агент Cursor, работавший на модели Claude Opus от Anthropic.

Для большинства людей «ИИ-агент» звучит туманно. Проще говоря, это не просто чат-бот, который отвечает на вопросы. Это программа, которой дают доступы и поручают делать действия: искать файлы, писать код, запускать команды, работать с сервисами. То есть не только советовать, но и нажимать кнопки.

В этом случае кнопка оказалась очень опасной.

По описанию Крейна, агент столкнулся с проблемой доступа в тестовой среде и решил исправить её самостоятельно. Вместо того чтобы остановиться и спросить человека, он нашёл технический ключ, выполнил команду удаления - и снёс рабочее хранилище данных. Всё заняло около 9 секунд.

Самое кинематографичное началось потом. В логах агент фактически написал признание: он не должен был угадывать, не должен был запускать разрушительную команду и нарушил принципы, которые ему были заданы.

Для бизнеса это были не абстрактные «данные где-то в облаке». По сообщениям СМИ, клиенты столкнулись с хаосом: пропавшие бронирования, потерянная информация, необходимость восстанавливать данные из внешних источников, писем и старых копий.

Позже часть данных удалось восстановить. Инфраструктурный провайдер Railway заявил, что конкретная ситуация была связана с тем, что ИИ получил слишком широкие права доступа и воспользовался старым техническим механизмом без задержки удаления. Но сама история уже стала показательным кошмаром нового времени.

Проблема не в том, что ИИ «захотел навредить». Намного страшнее другое: он решил, что понял задачу, и начал действовать там, где надо было остановиться. Как слишком уверенный помощник, который, увидев беспорядок на столе, выбросил не только мусор, но и документы на квартиру.

 

Эти изменения коснутся всех владельцев квартир в многоэтажках: решение Сейма
Эти изменения коснутся всех владельцев квартир в многоэтажках: решение Сейма

Европейский центральный банк уже третье заседание подряд сохраняет ставку на уровне 2%, несмотря на рост инфляции и замедление роста в зоне евро. ЕЦБ оставил ключевые процентные ставки на минимальном за более чем два года уровне, как и ожидали рынки.

Рано утром в четверг температура воздуха в нескольких местах Видземе опустилась до -5 градусов, согласно данным метеорологических станций.

Специальные перевозки ветрогенераторов из эстонского порта Палдиски в Латвию, которые должны были начаться вечером 1 мая, откладываются из-за непредвиденных обстоятельств с латвийской стороны и начнутся 7 мая.

В лондонском Челси раскрылась история, в которой есть всё: особняк за миллионы фунтов, заросли выше забора, крысы, лисы, разгневанные соседи и тело жильца, найденное в подвале.

Сейм 30 апреля утвердил поправки к закону о квартирной собственности, направленные на модернизацию управления многоквартирными домами и упрощение процедур для владельцев жилья.

В Латвии по мере приближения выборов растёт политическая напряжённость и становится более жёсткой риторика политиков, однако это нормальный демократический процесс, заявил в интервью программе TV3 «900 секунд» бывший президент Латвии Эгилс Левитс. При этом он подчеркнул, что демократия в Латвии стабильна, а у избирателей на этот раз есть широкий политический выбор.

Готовность сферы здравоохранения к кризисным ситуациям улучшается, однако недостаточно быстро. Существуют планы разного уровня, сеть ответственных учреждений, проводятся учения и анкетирование, однако, как признают работники здравоохранения, все это происходит фрагментировано.

