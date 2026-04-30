Латвийцам советуют запасаться лекарствами: эксперты

Есть вопросы, которые на государственном уровне до сих пор не решены, например, создание запасов лекарств, роль семейных врачей, участие стационаров и местных фармацевтических предприятий, чтобы у каждого была четкая роль, алгоритм действий и ответственность в чрезвычайных ситуациях.

Министерство здравоохранения, характеризуя проделанное в этой области, подчеркивает, что регулярно обновляется государственный план медицины катастроф (ГПМК), который состоит из основного документа и 28 приложений и предусматривает действия учреждений в чрезвычайных ситуациях.

Учреждением, которое координирует и принимает решения в случае чрезвычайных медицинских ситуаций или при их непосредственной угрозе, является Государственная оперативная медицинская комиссия, которая может привлекать экспертов из различных учреждений и больниц.

Однако за готовность лечебного учреждения в "час Х" отвечает его руководитель, который должен действовать на основании плана медицины катастроф. Такие планы есть у 32 больниц.

Они предусматривают непрерывность обеспечения критической инфраструктуры, что включает в себя управление, ресурсы и критические системы.

Чтобы убедиться в том, как это происходит, Минздрав совместно с Министерством обороны, университетскими больницами и другими учреждениями в рамках пилотного проекта провел оценку двух больниц. Выводы и рекомендации, как улучшить ситуацию, были представлены министру здравоохранения.

Кроме того, больницам поручено в течение месяца провести самооценку, заполнив анкету, которую решено включить в ГПМК как отдельное приложение, чтобы больницы могли использовать ее как инструмент самоконтроля для оценки непрерывности своей деятельности.

Важным вопросом является также создание запасов лекарств на различных уровнях - индивидуальном (домашняя аптечка), амбулаторном (работа над созданием запасов начата), уровне медицинских учреждений (предусматривает запасы на срок от 1 до 3 месяцев), государственном (запасы используются учреждениями, участвующими в системе управления катастрофами, если имеющихся в их распоряжении ресурсов недостаточно).

Однако на практике амбулаторных резервов не существует, и даже не объявлена их закупка. В чрезвычайных ситуациях возможно запросить гуманитарную и международную помощь, но и она не гарантирована.

