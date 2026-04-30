Латвийцам советуют запасаться лекарствами: эксперты

© LETA 30 апреля, 2026 15:21

Готовность сферы здравоохранения к кризисным ситуациям улучшается, однако недостаточно быстро. Существуют планы разного уровня, сеть ответственных учреждений, проводятся учения и анкетирование, однако, как признают работники здравоохранения, все это происходит фрагментировано.

Есть вопросы, которые на государственном уровне до сих пор не решены, например, создание запасов лекарств, роль семейных врачей, участие стационаров и местных фармацевтических предприятий, чтобы у каждого была четкая роль, алгоритм действий и ответственность в чрезвычайных ситуациях.

Министерство здравоохранения, характеризуя проделанное в этой области, подчеркивает, что регулярно обновляется государственный план медицины катастроф (ГПМК), который состоит из основного документа и 28 приложений и предусматривает действия учреждений в чрезвычайных ситуациях.

Учреждением, которое координирует и принимает решения в случае чрезвычайных медицинских ситуаций или при их непосредственной угрозе, является Государственная оперативная медицинская комиссия, которая может привлекать экспертов из различных учреждений и больниц.

Однако за готовность лечебного учреждения в "час Х" отвечает его руководитель, который должен действовать на основании плана медицины катастроф. Такие планы есть у 32 больниц.

Они предусматривают непрерывность обеспечения критической инфраструктуры, что включает в себя управление, ресурсы и критические системы.

Чтобы убедиться в том, как это происходит, Минздрав совместно с Министерством обороны, университетскими больницами и другими учреждениями в рамках пилотного проекта провел оценку двух больниц. Выводы и рекомендации, как улучшить ситуацию, были представлены министру здравоохранения.

Кроме того, больницам поручено в течение месяца провести самооценку, заполнив анкету, которую решено включить в ГПМК как отдельное приложение, чтобы больницы могли использовать ее как инструмент самоконтроля для оценки непрерывности своей деятельности.

Важным вопросом является также создание запасов лекарств на различных уровнях - индивидуальном (домашняя аптечка), амбулаторном (работа над созданием запасов начата), уровне медицинских учреждений (предусматривает запасы на срок от 1 до 3 месяцев), государственном (запасы используются учреждениями, участвующими в системе управления катастрофами, если имеющихся в их распоряжении ресурсов недостаточно).

Однако на практике амбулаторных резервов не существует, и даже не объявлена их закупка. В чрезвычайных ситуациях возможно запросить гуманитарную и международную помощь, но и она не гарантирована.

(Diena)

Трамп после звонка Путину заявил, что Украина потерпела поражение, а её ВВС уничтожены
Трамп после звонка Путину заявил, что Украина потерпела поражение, а её ВВС уничтожены (1)

Умрём в безопасности: рижан шокировало видео разворота пожарных на улице с «модальным фильтром»
Умрём в безопасности: рижан шокировало видео разворота пожарных на улице с «модальным фильтром» (1)

Закрыли цветочками: жители Риги обнаружили надписи на русском на привокзальной площади
Закрыли цветочками: жители Риги обнаружили надписи на русском на привокзальной площади

ЕЦБ сохраняет ставку на уровне 2% на фоне роста инфляции

Европейский центральный банк уже третье заседание подряд сохраняет ставку на уровне 2%, несмотря на рост инфляции и замедление роста в зоне евро. ЕЦБ оставил ключевые процентные ставки на минимальном за более чем два года уровне, как и ожидали рынки.

Загрузка

К Латвии подходит тёплый атмосферный фронт: что будет?

Рано утром в четверг температура воздуха в нескольких местах Видземе опустилась до -5 градусов, согласно данным метеорологических станций.

Непредвиденные обстоятельства: доставка ветряков в Латвию откладывается

Специальные перевозки ветрогенераторов из эстонского порта Палдиски в Латвию, которые должны были начаться вечером 1 мая, откладываются из-за непредвиденных обстоятельств с латвийской стороны и начнутся 7 мая.

Особняк за 4 млн фунтов превратился в джунгли: в подвале нашли тело жильца

В лондонском Челси раскрылась история, в которой есть всё: особняк за миллионы фунтов, заросли выше забора, крысы, лисы, разгневанные соседи и тело жильца, найденное в подвале.

Эти изменения коснутся всех владельцев квартир в многоэтажках: решение Сейма

Сейм 30 апреля утвердил поправки к закону о квартирной собственности, направленные на модернизацию управления многоквартирными домами и упрощение процедур для владельцев жилья.

У латышей — синодом спасателя: Левитс про подготовку к выборам

В Латвии по мере приближения выборов растёт политическая напряжённость и становится более жёсткой риторика политиков, однако это нормальный демократический процесс, заявил в интервью программе TV3 «900 секунд» бывший президент Латвии Эгилс Левитс. При этом он подчеркнул, что демократия в Латвии стабильна, а у избирателей на этот раз есть широкий политический выбор.

