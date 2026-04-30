Долг сектора госуправления Латвии составил 46,9% от ВВП: это много или мало?

По сравнению с концом 2024 года, когда долг составлял 46,8% от ВВП, он вырос на 0,1 процентного пункта.

Как отметили в Госказне, хотя долг сектора госуправления растет, он остается одним из самых низких среди стран-членов Европейского союза (ЕС) и его уровень ниже среднего показателя по ЕС.

На уровень общего долга сектора госуправления в основном влияет размер госдолга, который в конце 2025 года, согласно оперативным данным Госказны, составлял 20,5 млрд евро, увеличившись с конца 2024 года на 1,6 млрд евро.

Рост госдолга был обусловлен необходимостью обеспечить ресурсы для финансирования дефицита госбюджета, на который влияет рост расходов на оборону, пояснили в Госказне.

В структуре госдолга наибольшую долю, или 88%, составляют еврооблигации, эмитированные на финансовых рынках.

В 2025 году Госказна организовала заимствования на международных финансовых рынках, эмитировав в мае 5-летние облигации на сумму 1 млрд евро, а в сентябре - 10-летние облигации на сумму 1,25 млрд евро. Спрос на облигации был выше предложения, составив 2,5 млрд евро в ходе майской эмиссии и 3,3 млрд евро в сентябре. Таким образом, выбранное Госказной время эмиссии облигаций и высокий спрос инвесторов позволили занять средства на выгодных финансовых условиях.