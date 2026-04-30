Долг сектора госуправления Латвии составил 46,9% от ВВП: это много или мало?

© LETA 30 апреля, 2026 10:42

Новости Латвии 0 комментариев

Scanpix (Photo by Vincenzo PINTO / AFP)

Общий долг сектора госуправления Латвии в конце прошлого года составил 46,9% от валового внутреннего продукта (ВВП), говорится в годовом отчете Госказны.

По сравнению с концом 2024 года, когда долг составлял 46,8% от ВВП, он вырос на 0,1 процентного пункта.

Как отметили в Госказне, хотя долг сектора госуправления растет, он остается одним из самых низких среди стран-членов Европейского союза (ЕС) и его уровень ниже среднего показателя по ЕС.

На уровень общего долга сектора госуправления в основном влияет размер госдолга, который в конце 2025 года, согласно оперативным данным Госказны, составлял 20,5 млрд евро, увеличившись с конца 2024 года на 1,6 млрд евро.

Рост госдолга был обусловлен необходимостью обеспечить ресурсы для финансирования дефицита госбюджета, на который влияет рост расходов на оборону, пояснили в Госказне.

В структуре госдолга наибольшую долю, или 88%, составляют еврооблигации, эмитированные на финансовых рынках.

В 2025 году Госказна организовала заимствования на международных финансовых рынках, эмитировав в мае 5-летние облигации на сумму 1 млрд евро, а в сентябре - 10-летние облигации на сумму 1,25 млрд евро. Спрос на облигации был выше предложения, составив 2,5 млрд евро в ходе майской эмиссии и 3,3 млрд евро в сентябре. Таким образом, выбранное Госказной время эмиссии облигаций и высокий спрос инвесторов позволили занять средства на выгодных финансовых условиях.

Комментарии (0)

Большой кризис и бесконечные очереди: семейные врачи с тревогой ждут перехода на электронные направления
«Вы же губите бизнес, остановитесь!» Нет, депутаты Рижской думы не остановятся — объясняем почему
На каком языке? Коммуникация пациентов с медиками по-прежнему хромает
Латвийцам советуют запасаться лекарствами: эксперты

Готовность сферы здравоохранения к кризисным ситуациям улучшается, однако недостаточно быстро. Существуют планы разного уровня, сеть ответственных учреждений, проводятся учения и анкетирование, однако, как признают работники здравоохранения, все это происходит фрагментировано.

Пострадавших от группы мошенников приглашают обратиться в полицию

Полиция Латгалии призывает жертв группы мошенников, передавших деньги некоему мужчине, обратиться в полицию, сообщила LETA Государственная полиция (ГП).

Уж не агенты ли вы Кремля, кунги? Pietiek наехал на организаторов пикета против ветропарков

«В латвийском общественном пространстве немало организаций, которые смело выступают «от имени народа». У некоторых это даже заранее подсказывает само название. Например, «Смелость действовать». Смелость — это, конечно, хорошо. Вопрос только в том, что именно делать и в чьих интересах? – вопрошает анонимный автор портала Pietiek.com, комментируя прошедший давеча у Кабинета министров пикет против строительства ветропарков.

Операция понарошку оказалась лучше настоящей: что нашли врачи через 10 лет

Одна из самых частых операций на колене неожиданно получила очень неудобный вопрос: а что, если многим пациентам она вообще не помогает?

Не ходите в травмпункт снимать клещей: что врачи советуют?

Прошедшая зима была очень благоприятной для вредителей, и сезон активности клещей в Латвии уже начался. Только в Екабпилсской региональной больнице в этом году снято уже 12 клещей, при этом первый - 26 марта.

Смена командования натовской дивизии «Север», дислоцированной в Адажи

Многонациональная дивизия НАТО «Север» проведет в четверг на военной базе Адажи церемонию смены командующего, в ходе которой генерал-майор Вооруженных сил Дании Ульрих Эссеман-Бек сменит нынешнего командующего, генерал-майор Йете Альбинус.

